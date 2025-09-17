Το πολιτικό «ταμείο» της ΔΕΘ και η επόμενη ημέρα

Μπορεί να ακουστεί ως κλισέ αλλά η φετινή ΔΕΘ αποτέλεσε ένα δυνατό τεστ αντοχής για το σύνολο του πολιτικού κόσμου, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να «μετρούν» τις δυνάμεις τους σε επίπεδο εξαγγελιών και κοινωνίας.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το δικό του σχέδιο παροχών και ελαφρύνσεων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε επιπλέον μειώσεις φόρων και έδωσε ως μπόνους τον 13ο μισθό στο δημόσιο, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος ζει στη σκιά του Αλέξη Τσίπρα και επιμένει να απευθύνει προσκλητήριο συστράτευσης στα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Με τα «χαρτιά» όλων των πολιτικών αρχηγών να είναι «ανοιχτά», το πολιτικό ταμείο της 89ης ΔΕΘ αρχίζει να αποτυπώνεται σταδιακά στις πρώτες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.