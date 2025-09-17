Τα χρονικά ορόσημα του Flyover- Πότε «σηκώνεται» το μπλε καλούπι, γκρεμίζονται οι γέφυρες Πανοράματος και Αγίου Παύλου και κατεδαφίζεται το τούνελ

Με ταχύτατους ρυθμούς και με βάση το χρονοδιάγραμμα προχωρά η κατασκευή του Flyover, ενός από τα μεγαλύτερα οδικά έργα στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Το έργο τρέχει με χίλια, κάτι το οποίο είναι ορατό και από τους διερχόμενους, με την πρόοδο των εργασιών να έχει φθάσει ήδη στο 30%.

Το Flyover έχει στα… προσεχώς ορισμένες εργασίες, οι οποίες αποτελούν ορόσημα για το έργο. Πρόκειται για το «σήκωμα» του μπλε καλουπιού, τις κατεδαφίσεις των γεφυρών Πυλαίας και Αγίου Παύλου, αλλά και την καθαίρεση του τούνελ στα Κωνσταντινουπολίτικα.

Τα Μακεδονικά Νέα παρουσιάζουν αναλυτικά την εξέλιξη των εργασιών τους επόμενους μήνες.