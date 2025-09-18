Ποια μάρκα που καταρρίπτει τους μύθους της ηλεκτροκίνησης;

Παρά τη σημαντική εξέλιξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κάποιοι από τους μύθους του παρελθόντος συνεχίζουν να απασχολούν πιθανούς ιδιοκτήτες, ωστόσο η μάρκα που εξέλιξε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής το 2010 και που σήμερα έχει στην κυκλοφορία πάνω από 1.000.000 ηλεκτρικά οχήματα, τους καταρρίπτει.

Καλώς ή κακώς, οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνεται και σε πολλές χώρες, ακόμα και στην Ελλάδα, έχουν ήδη ξεπεράσει το diesel. Η αύξηση είναι σημαντική χρόνο με το χρόνο και η ηλεκτροκίνηση θεωρείται το μέλλον της κινητικότητας. Μόλις πρόσφατα, στις 9 Σεπτεμβρίου είχαμε την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης δεν είναι απλώς μια συμβολική μέρα – είναι υπενθύμιση ότι το ηλεκτροκίνητο μέλλον που είχε φανταστεί η Nissan με την κυκλοφορία του πρώτου Nissan LEAF το 2010 (Leading Environmentally Friendly Affordable Family car) γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Το Nissan LEAF (κέρδισε τον ευρωπαϊκό τίτλο Car Of The Year το 2011)έκλεισε τα 15 χρόνια ζωής και σύντομα περνάει στην 3η του γενιά όντας το πρώτο ηλεκτρικό μαζικής παραγωγής και καταρρίπτοντας πρώτα από όλα το μύθο της εμπορικότητας: Το Nissan LEAF έγινε ένα παγκόσμιο ηλεκτρικό best seller με πάνω από 700.000 πωλήσεις. Με το λανσάρισμα και του Nissan Ariya, πάνω από ένα εκατομμύριο Nissan EVs κυκλοφορούν σήμερα, ενώ η γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να επεκτείνεται, υποστηριζόμενη από τεχνολογίες που κάνουν τη μετάβαση πιο εύκολη και ομαλή από ποτέ.

Mάλιστα το Ariya είναι ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά που κατέρριψαν το μύθο πως τα ηλεκτρικά δεν μπορούν να αποδώσουν σε δύσκολές καιρικές συνθήκες. Δες εδώ πως.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλεκτροκίνησης, οι ειδικοί της Nissan ανατρέπουν τους μύθους της ηλεκτροκίνησης, δείχνοντας πόσο έχουν εξελιχθεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και η γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων Nissan. Στο βίντεο, οι Christophe Amblard (Regional Product Manager, Product Strategy & Planning) και Arzoris Hernandez (EV Product Marketing, Section Manager) της Nissan για Αφρική, Μέση Ανατολή, Ινδία, Ευρώπη και Ωκεανία, καταρρίπτουν απορίες και μύθους, αποδεικνύοντας την απολύτως λειτουργική πραγματικότητα της ηλεκτροκίνησης σήμερα.

Όταν τα ηλεκτρικά οχήματα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην αγορά, υπήρξαν πολλά ερωτήματα: Θα φτάνουν μακριά; Θα φορτίζουν γρήγορα; Θα λειτουργούν σε χειμερινές ή δύσκολες καιρικές συνθήκες;

Κατ’ αρχάς τα ηλεκτρικά έχουν γίνει πολύ πιο προσιτά από ποτέ καταρρίπτοντας τον πρώτο μύθο πως είναι ακριβά. Χάρη και στις κρατικές επιδοτήσεις η τιμή των ηλεκτρικών είναι στα ίδια επίπεδα και σε κάποιες περιπτώσεις και χαμηλότερα από αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο μύθος της ασφάλειας καταρρίπτεται από τις αξιολογήσεις του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP που έχει δώσει την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων σε Nissan Ariya και Nissan LEAF (και στις δύο γενιές του), ενώ διαθέτουν στάνταρ όλα τα μοντέρνα συστήματα και σουίτες ADAS.

Σήμερα, η συζήτηση έχει αλλάξει εντελώς χάρη και στη συνεχή ανάπτυξη των υποδομών και των σταθμών φόρτισης. Οι οδηγοί μπορούν να προγραμματίζουν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με έξυπνο σχεδιασμό διαδρομών, να φορτίζουν ταχύτερα χάρη στη γρήγορη φόρτιση και να διαχειρίζονται τη φόρτιση από το κινητό τους.

Το νέο Nissan LEAF, για παράδειγμα, καταρρίπτει το μύθο της αυτονομίας και τη δυσκολία φόρτισης όντας σε θέσει να κάνει πάνω από 600 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση και διαθέτει πολλές τεχνολογικές αναβαθμίσεις, όπως η ενσωματωμένη σουίτα της Google και πρόσβαση στην εφαρμογή NissanConnected Services - υποσχόμενο μια ομαλή εμπειρία οδήγησης και αποδεικνύοντας ότι η μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα δεν είναι πλέον τόσο δύσκολη.

Και η εξέλιξη δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αφορά ολόκληρη την εμπειρία. Από την απόδοση της μπαταρίας και την άνεση στην οδήγηση, μέχρι την ομαλή συνδεσιμότητα και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας, η Nissan υποστηρίζει πως τα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν σχεδιαστεί για πραγματικούς ανθρώπους και τις καθημερινές τους συνήθειες.

Από την άλλη, για πελάτες που δεν είναι έτοιμοι να στραφούν πλήρως σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η τεχνολογία e-POWER της Nissan αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική, προσφέροντας την αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς ανάγκη και πιθανό άγχος φόρτισης στην πρίζα.

Ο αποδοτικός βενζινοκινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας μια πλήρως ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, και η τεχνολογία e-POWER επιτρέπει στους πελάτες να μπουν σταδιακά στον κόσμο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Με την τεχνολογία e-POWER στην πλέον εξελιγμένη μορφή διαθέσιμη στο X-Trail και στο νέο Qashqai, η στιγμή για το βήμα προς την αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση δεν ήταν ποτέ καλύτερη.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, και η Nissan εστιάζει ήδη στο επόμενο βήμα. Από έξυπνα συστήματα ενέργειας μέχρι επαναχρησιμοποίηση μπαταριών επόμενης γενιάς (ακόμα ένας μύθος περί μη ανακύκλωσης των μπαταριών), το μέλλον δείχνει πιο ηλεκτρικό από ποτέ.

Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, με το επερχόμενο ηλεκτρικό νέο Micra, το νέο LEAF και το υπερσύγχρονο Ariya, αλλά και την επαγγελματική χρήση με τα ηλεκτρικά Interstar και Townstar που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Ο μύθος πως τα ηλεκτρικά δεν έχουν χώρους λόγω μεγέθους μπαταριών καταρρίπτεται και αυτός.

Δείτε το βίντεο, όπου οι ειδικοί της Nissan ανατρέπουν τους μύθους της ηλεκτροκίνησης κάνοντας κλικ εδώ.