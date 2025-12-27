«Μην ψηφίζετε με βάση το συναίσθημα και με βάση την εικόνα. Ψηφίστε με βάση τη λογική. Οι εκλογές είναι κοντά!», κραυγάζει ο Βελόπουλος.

Κραυγές που δείχνουν αγωνία και δεν είναι καθόλου τυχαίες.

Οι σαφείς υπαινιγμοί αφορούν στο υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού. Ένα κόμμα που συγκρότησε ήδη και «Επιτροπή Σοφών» που υποτίθεται ότι θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα ώστε να μην κατηγορηθεί ως μονοθεματικό. Και ένα κόμμα που εκτιμάται ότι θα στοχεύσει στο ίδιο αντισυστημικό κοινό με αυτό του Βελόπουλου αλλά και της Κωνσταντοπούλου.

Η μάχη ως εκ τούτου προβλέπεται να είναι σκληρή και αδυσώπητη. Ο Βελόπουλος μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, χαρακτηρίζοντας το νέο κόμμα ως «ύπουλο σενάριο του συστήματος»…

Όσο η Καρυστιανού δήλωνε ότι δεν θα προχωρήσει σε δημιουργία κόμματος, ήταν η πονεμένη μάνα την οποία κολάκευαν όλοι. Τώρα που φτιάχνει κόμμα αρχίζει πια και θεωρείται υπαρξιακή απειλή, γιατί διεκδικεί από όμορους χώρους μια μερίδα κόσμου που οι άλλοι θεωρούσαν δεδομένη.

Ο Βελόπουλος ήδη παίζει τα ρέστα του, τάζοντας αδιακρίτως. Μετά τις 4.000 ευρώ συντάξεις που έταξε από τα έσοδα των εξορύξεων - έσοδα τα οποία ούτε καν ξέρουμε πόσα θα είναι, καθώς δεν ξέρουμε πότε και σε τι βαθμό τα κοιτάσματα αυτά θα είναι εκμεταλλεύσιμα - ισχυρίζεται τώρα ότι όταν γίνει κυβέρνηση, θα προχωρήσει σε 12 μίλια χωρικά ύδατα παντού αλλά και σε 200 μίλια ΑΟΖ. Άσχετα αν τα 200 μίλια ΑΟΖ σε μια περίκλειστη θάλασσα όπως το Αιγαίο δεν βγαίνουν ούτε με βαλέα πλάγια, γιατί δεν επιτρέπουν οι αποστάσεις.

Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται ο κύριος αυτός δεν φημίζεται ούτε για ιδιαίτερη αντιληπτική ικανότητα αλλά ούτε και για ικανότητα λεπτών διακρίσεων, πράγμα το οποίο και ο ίδιος εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και ομολογούμε ότι σ’ αυτό τουλάχιστον είναι ταλαντούχος.

Η Κωνσταντοπούλου, αντίθετα, ακολουθεί άλλη τακτική. Αυτήν του προσεταιρισμού άλλων συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που εμφανίζονται τώρα επικριτικοί απέναντι στην Καρυστιανού, αλλά και αυτήν με τις φωνές, τις προσβολές και τις φασαρίες κάθε λίγο και λιγάκι στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να βρίσκεται μονίμως στην επικαιρότητα.

Η ουσία είναι ότι το κλίμα που δημιουργείται είναι τοξικό, διχαστικό και αρρωστημένο.

Και καθόλου δεν παραπέμπει σε πολιτική ζωή πολιτισμένης ευρωπαϊκής χώρας.

Μιας πολιτικής ζωής που παρήκμασε χωρίς αμφιβολία τα τελευταία χρόνια της Μεταπολίτευσης. Γιατί Βελόπουλοι και Ζωές δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε και η ανάλογη πελατεία. Μια πελατεία που λατρεύει να ασπάζεται θεωρίες συνωμοσίας που της προσφέρουν μια διανοητική ευκολία, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ σύνθετη για να την κατανοήσει. Και γίνεται έτσι θύμα αδίστακτων αγύρτων και απατεώνων.