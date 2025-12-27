Η κυβερνητική ατζέντα για το 2026

Αλλαγή ατζέντας από τη νέα χρονιά, με σαφές πλαίσιο την οικονομία και την καθημερινότητα επιδιώκει να προτάξει η κυβέρνηση, που καλείται εν μέσω εορτών να διαχειριστεί το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, με αβέβαιη έως τώρα την κατάληξή του. Επιχειρώντας να διαμορφώσει την στρατηγική του σε ένα παράλληλο πεδίο, το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει σε κυβερνητικές πολιτικές με θετικό πρόσημο, όπου η ενίσχυση των εισοδημάτων, η προοπτική περεταίρω βελτίωσής τους και η αντιμετώπιση κρίσεων, όπως η στεγαστική, μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, καθώς στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι έχουν να προσδώσουν στο κυβερνητικό έργο και στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής μας πολιτικής, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών» είναι το μήνυμα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει ως «αιχμή του δόρατος» της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική ευθεία της θητείας της. Από τα τέλη του επόμενου μήνα, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένει να φανούν στις αποδοχές των μισθωτών τα αποτελέσματα της νέας φορολογικής κλίμακας, μέτρα συνολικού ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η αρχή έγινε με τους συνταξιούχους, οι οποίοι έλαβαν τις συντάξεις Ιανουαρίου με μειωμένες φορολογικές κρατήσεις, αλλά και με την αύξηση της νέας χρονιάς, μέρος της οποίας έλαβαν για πρώτη φορά και όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται κατά 50% το 2026 και καταργείται το 2027. Από τα τέλη Ιανουαρίου, το αποτέλεσμα θα φανεί και στους μισθωτούς, με ιδιαίτερα ωφελημένους τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Σε πρώτη προτεραιότητα η κυβέρνηση θα συνεχίσει να διατηρεί τη μεσαία τάξη και την επόμενη χρονιά, διευρύνοντας τις παρεμβάσεις και πέρα των μισθωτών, προς τους επαγγελματίες, καθώς ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη αφήσει «ανοιχτό παράθυρο» για την προκαταβολή φόρου. «Βαρόμετρο» για τις αποφάσεις θα αποτελέσουν τα δεδομένα της οικονομίας, που θα καθορίσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση.

Στον ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των οικονομικών των πολιτών εντάσσονται παρεμβάσεις, όπως η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που αφορά σε περίπου 50.000 δανειολήπτες, ενώ έμφαση θα δίνεται και σε πολιτικές του υπουργείου εργασίας, όπως η ψηφιακά κάρτα, με την κυβέρνηση να επισημαίνει για παράδειγμα την θεαματική αύξηση των υπερωριών λόγω της καλύτερης καταγραφής τους, που λειτουργεί υπέρ των εργαζομένων.

Το επόμενο «ορόσημο», άλλωστε, είναι η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να οριστικοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου με εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Στην έμμεση ενίσχυση των εισοδημάτων, η κυβέρνηση προσθέτει τις ειδικές προβλέψεις, που από την αρχή του χρόνου θα ισχύσουν για μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά Βόρειου, Ανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου και για μειωμένο ΕΝΦΙΑ -προβλέπεται ακόμη και η κατάργησή του για συγκεκριμένες περιοχές- όπως και τα θετικά αποτελέσματα από τη μείωση της ανεργίας.

Από τη νέα χρονιά, ειδικό βάρος θα έχει η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Αναμένοντας και την ευρωπαϊκή αντίδραση, την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση και η οποία θα μπορούσε να φέρει πρόσθετα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς είναι κοινός τόπος ότι το στεγαστικό δεν αποτελεί μόνο ελληνικό πρόβλημα, τα αρμόδια υπουργεία θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του νέου πακέτου παρεμβάσεων, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και περιλαμβάνει έξι συμπληρωματικές πολιτικές.

Πρόκειται για το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, ύψους 400 εκ. ευρώ, που θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης έως 36.000 ευρώ και θα προβλέπει υψηλά εισοδηματικά κριτήρια, την επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς οι οποίοι έχουν διοριστεί εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την επιβολή περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στη Θεσσαλονίκη, τα τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτηρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, την παροχή πρόσθετων κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης και τη διευκόλυνση γρήγορης μετατροπής υφιστάμενων ακινήτων από μη οικιστική σε οικιστική χρήση.

Στην τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για το 2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το πλαίσιο των παρεμβάσεων, που ήδη υλοποιούνται και προγραμματίζονται για την επόμενη χρονιά στο πεδίο της καθημερινότητας. Συνολικά στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2026 βρίσκονται 60 μεταρρυθμίσεις και 40 έργα και επενδύσεις που θα παραδοθούν, μεταξύ αυτών: το μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση στην Καλαμαριά, ο Ε65, οι δύο νέες φρεγάτες Belh@rra και η αναβάθμιση των F16, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, η νέα αρχή για την προστασία του καταναλωτή και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο αθέμιτων πρακτικών στην αγορά, η ενεργοποίηση του πρόσθετου χρηματοδοτικού εργαλείου του ευρωπαϊκού κοινωνικού κλιματικού ταμείου με 4,7 δις ευρώ, οι μειώσεις εισφορών και φόρων, η παράδοση των μεγάλων έργων στη Θεσσαλία, η ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η αναδιοργάνωση των πολεοδομιών μαζί με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, το σχέδιο μας για τη λειψυδρία, ο νέος σχεδιασμός για τις αγροτικές ενισχύσεις, οι επενδύσεις στο αρδευτικό δίκτυο της χώρας, η παράδοση του πρώτου εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης, η παράδοση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ αλλά και του συνόλου των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στην υγεία, οι νέες ανακαινίσεις σχολικών μονάδων μαζί με την προσθήκη νέων προτύπων και πειραματικών σχολείων, η σταθερή φροντίδα μας για τα άτομα με αναπηρία η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη με τα έργα ψηφιοποίησης, νέων δικαστικών κτιρίων αλλά και την επιτάχυνση σε δικονομικές διαδικασίες, το σχέδιο μας κατά της διαφθοράς και η πολιτική μας για προστασία των συνόρων και ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης.

Στις κυβερνητικές προτεραιότητες θα παραμείνει και η λεγόμενη «μάχη» με το «βαθύ κράτος», ενώ «στοίχημα» για το Μέγαρο Μαξίμου είναι το μεταρρυθμιστικό πρόσημο που θα βάλει στις προτάσεις του για την Συνταγματική Αναθεώρηση.