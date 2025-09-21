«Maxi» ασφάλεια για ακόμα δύο ΜΙΝΙ

Συνολικά εξαιρετική απόδοση στην προστασία από συγκρούσεις και πλήρης εξοπλισμός με τεχνολογία αιχμής για την αποφυγή συγκρούσεων, είναι οι προϋποθέσεις για την κατάκτηση 5 αστεριών στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, με το 3-θυρο Cooper και το Aceman να είναι τα δύο νέα μοντέλα της MINI που πρόσφατα κατάφεραν να αποσπάσουν την κορυφαία διάκριση του ανεξάρτητου οργανισμού.

Το Euro NCAP είναι μια πρωτοβουλία αυτοκινητιστικών συλλόγων και κυβερνητικών φορέων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων οχημάτων. Στόχος του ανεξάρτητου οργανισμού είναι η βελτίωση της προστασίας των επιβατών και των άλλων χρηστών του δρόμου. Οι βαθμολογίες που απονέμει ο οργανισμός Euro NCAP αποτελούν ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για την ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος και καθίστανται όλο και πιο αυστηρές.

Πρόσφατα, το 3-θυρο MINI Cooper και το MINI Aceman απέσπασαν αυτή την κορυφαία αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών, επιβεβαιώνοντας την ασφάλειά τους σε όλες τις εκδόσεις κινητήρων. Η υψηλή βαθμολογία υποστηρίζεται επίσης από τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που ενισχύουν την ασφάλεια.

Αναλυτικότερα, το 3-θυρο MINI Cooper πέτυχε 83% στην προστασία επιβατών και 82% στην ασφάλεια παιδιών. Με 81% στην προστασία πεζών και 77% στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας, το μοντέλο πιστοποιήθηκε συνολικά ως ιδιαίτερα ασφαλές – ειδικά στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

Από την πλευρά του, το MINI Aceman πέτυχε ανάλογα εξαιρετικά αποτελέσματα, με 83% στην προστασία επιβατών και 87% στην ασφάλεια παιδιών, ενώ σημείωσε επίσης υψηλές επιδόσεις στην προστασία πεζών (77%) και στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας (79%).

Η βαθμολογία 5 αστέρων Euro NCAP ισχύει για όλες τις εκδόσεις κινητήρα κάθε μοντέλου: τα τρίθυρα MINI Cooper C, MINI Cooper S και MINI John Cooper Works, καθώς και το MINI Aceman στις εκδόσεις MINI Aceman E, MINI Aceman SE και MINI John Cooper Works Aceman, πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις στις δοκιμές παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας.

Οι πεντάστερες αξιολογήσεις για τα MINI Cooper και MINI Aceman δεν είναι οι πρώτες διακρίσεις για την τρέχουσα οικογένεια MINI: τα αμιγώς ηλεκτρικά MINI Cooper και MINI Countryman έχουν επίσης ήδη αποσπάσει την κορυφαία αξιολόγηση με πέντε αστέρια.