Ποια είναι η νέα ομάδα που μπαίνει στη Formula E;

Ακόμα μια γαλλική ομάδα θα πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ΑΒΒ FIA, που ξεκινάει την ερχόμενη σεζόν και αυτή δεν είναι άλλη από τη Citroen, η οποία επιστρέφει επίσημα στους αγώνες αυτοκινήτου ως εργοστασιακή ομάδα, έναν τομέα που έχει διαμορφώσει την ιστορία και τον θρύλο της.

Συνεχίζοντας το θρύλο που έχει χτίσει στους αγώνες αυτοκινήτου και έχοντας θριαμβεύσει σε κάθε θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τον οποίο είχε εμπλοκή, η Citroen μπαίνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E της επόμενης -12ης στην ιστορία- σεζόν που ξεκινά στις 6 Δεκεμβρίου 2025 στο Sao Paolo της Βραζιλίας. Mε ανακοίνωση και ένα σχετικό video (μπορείτε να το δείτε εδώ) η γαλλική φίρμα ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της στους αγώνες αυτοκινήτου ως εργοστασιακή ομάδα, έναν χώρο που έχει γράψει ιστορία.







Αυτή τη φορά η εμπλοκή της αφορά στην πιο οραματική του μορφή των αγώνων αυτοκινήτου, όπου συμμετέχουν 100% ηλεκτρικά μονοθέσια. Η Formula E περιλαμβάνει δημοφιλείς αγώνες στα κέντρα των πόλεων που απευθύνονται σε ένα νεανικό, αφοσιωμένο και συνδεδεμένο κοινό, με τα E-Prix να αποτελούν μια τεχνολογική έμπνευση και μια διεθνή πρόταση για το μέλλον της κινητικότητας. Τα ηλεκτρικά μονοθέσια της Citroen θα οδηγήσουν δύο ταλαντούχοι οδηγοί με τεράστια εμπειρία στη Formula E, ο Γάλλος Jean Eric Vergne και ο Νεοζηλανδός Nick Cassidy.









Ο 35χρονος Jean-Éric Vergne έχει καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στον σύγχρονο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από μια λαμπρή καριέρα σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες μονοθέσιων, ο Γάλλος οδηγός έχει κάνει όνομα στη Formula E, καθώς είναι ο πρώτος που κέρδισε δύο συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους. Η ικανότητά του επεκτείνεται και στους αγώνες αντοχής, όπου οδηγεί για την Peugeot TotalEnergies στο FIA WEC, συσσωρεύοντας εμπειρία και επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες αγώνων σε πίστες.

Με μια ματιά το βιογραφικό του:

Πρωταθλητής Γαλλικής Formula Campus και Formula Renault 2.0 το 2008.

Οδηγός Formula 1 με την Toro Rosso από το 2012 έως το 2014.

Ντεμπούτο στη Formula E με την Andretti Autosport το 2014.

Δύο φορές πρωταθλητής Formula E με την DS Techeetah.

Ντεμπούτο το 2022 στο FIA WEC με την Peugeot TotalEnergies, ενώ συνεχίζει ακόμα να οδηγεί για την ομάδα.









Από την άλλη, ο 31χρονος Nick Cassidy είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα ταλέντα της γενιάς του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από πολλές υποσχόμενες εμφανίσεις στα καρτ και στα μονοθέσια, ο Νεοζηλανδός οδηγός έλαμψε στην Ιαπωνία κερδίζοντας το «Τριπλό Στέμμα της Ιαπωνίας» (Super Formula, Super GT και Formula 3). Το 2020, εντάχθηκε στη Formula E, όπου γρήγορα καθιερώθηκε ως σοβαρός διεκδικητής του τίτλου, συγκεντρώνοντας νίκες και θέσεις στο βάθρο. Μετά από δύο αξιοσημείωτες σεζόν με την Jaguar TCS Racing, εντάχθηκε στην ομάδα Citroën Racing και επίσης στην ομάδα Peugeot TotalEnergies στο FIA WEC.

Με μια ματιά το βιογραφικό του: