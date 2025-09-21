Πόσο πιο ψηλά θα ανεβάσει τον πήχη η MG;

Μαζί με δύο μοντέλα παραγωγής που ανεβάζουν το επίπεδο της MG, η θρυλική μάρκα στο φημισμένο φεστβάλ ταχύτητας του Goodwood, παρουσίασε και το μέλλον της μέσα από δύο εντυπωσιακά σχεδιαστικά εκθέματα.

H MG είναι μια εταιρεία που έχει γράψει τη δική της «χρυσή» ιστορία στα 100 χρόνια της ύπαρξής της. Μετά όμως από την αναβίωσή της από την κινεζική SAIC, η βρετανική φίρμα δεν αναπαύεται στις δάφνες του παρελθόντας και στην ιστορία. Προσφέροντας μια ανταγωνιστική γκάμα προϊόντων, τόσο από πλευράς αξίας, όσο και τεχνολογίας, η MG του σήμερα είναι μια δυναμική και πραγματικά παγκόσμια μάρκα με πελάτες σε 120 χώρες και πάνω από 240.000 πωλήσεις στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2024. Και δεν σταματά να μας εκπλήσσει ευχάριστα και να εξελίσσεται στοχεύοντας να μας ταρακουνήσει ακόμα περισσότερο το μέλλον. Αυτό το μέλλον έδειξε η MG στο φετινό Φεστιβάλ ταχύτητας του Goodwood.

To Goodwood Festival of Speed είναι ένα από τα πιο διάσημα μηχανοκίνητα φεστιβάλ στον κόσμο, μια πραγματική γιορτή της αυτοκίνησης, που συνδυάζει την ιστορία, την τεχνολογία και την ταχύτητα. Βασικά χαρακτηριστικά του φεστιβάλ, που πραγματοποιείται στο Goodwood House στο Δυτικό Σάσεξ της Αγγλίας, είναι η χρονομετρημένη αγωνιστική ανάβαση 1,86 km -συμμετέχουν αυτοκίνητα κάθε εποχής, από vintage αγωνιστικά μέχρι σύγχρονα hypercars-, η παρουσίαση των νεότερων supercars στον κόσμο, εκθέσεις τεχνολογίας και παγκόσμιες παρουσιάσεις. Πολλές εταιρείες επιλέγουν το φεστιβάλ για να παρουσιάσουν καινούργια μοντέλα ή πρωτότυπα οχήματα, όπως γίνεται σε μια έκθεση Αυτοκινήτου, αλλά στο Goodwood γίνεται πιο «ζωντανά».

Και μια βρετανικής καταγωγής θρυλική μάρκα, όπως η MG δε θα μπορούσε να μην επιλέξει το Goodwood για να παρουσιάσει δύο, πρόσφατα εξελιγμένες σχεδιαστικές ιδέες που αναδεικνύουν τις φιλοδοξίες της μάρκας, τη συνεχή αίσθηση περιπέτειας που θέλει να αναδεικνύει στις δημιουργίες της, αλλά και τις σχεδιαστικές της δυνατότητες. Η MG, μια δυναμική και πραγματικά παγκόσμια μάρκα με πελάτες σε 120 χώρες και πάνω από 240.000 πωλήσεις στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2024, προκάλεσε αίσθηση με τα δύο νέα προηγμένα ηλεκτρικά IM5 και IM6 SUV, στα οποία αναφερθήκαμε αναλυτικά πολύ πρόσφατα.

Εκτός από τα παραπάνα σημαντικά δύο νέα ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής, η MG παρουσίασε το πρωτότυπο Cyber X. Με μήκος περίπου 4,3 μέτρα, το Cyber X αποκαλύπτει μια νέα κατεύθυνση για τη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας. Αυτό το compact, αμιγώς ηλεκτρικό, αστικό όχημα εξερεύνησης αποτυπώνει το δημιουργικό πνεύμα της ανερχόμενης «Cyber» υπο-μάρκας της MG, συνδυάζοντας τραχύ σχεδιασμό με αστικό προσανατολισμό. Με ματ γκρι φινίρισμα, το Cyber X διαθέτει αν μη τι άλλο δυναμική σιλουέτα. Έχει σχεδόν κάθετο πρόσθιο μέρος και boxy σχήμα, ενώ μία φωτεινή ράβδος διασχίζει όλο το πρόσθιο μέρος ενώ οι προβολείς «κρύβονται» όταν δεν χρησιμοποιούνται. Πάντως, η MG υποστηρίζει πως δεν στοχεύει στη διαφορετικότητα για χάρη της διαφορετικότητας. Στόχος είναι να αποδείξει, ότι το ιδιαίτερο design μπορεί να είναι και λειτουργικό. Ως concept, το Cyber X είναι ένας εορτασμός των δυνατοτήτων σχεδίασης της MG, προσφέροντας μια ματιά στο μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας καθώς η μάρκα εισέρχεται στον δεύτερο αιώνα της.

Παράλληλα, έκανε την επανεμφάνισή του το MG Cyberster που εντυπωσίασε με έναν εκλεπτυσμένο νέο χρωματικό συνδυασμό. Το Cyberster Black διαθέτει ένα πολυτελές μαύρο φινίρισμα που αναδεικνύει τον εντυπωσιακό σχεδιασμό του αυτοκινήτου. Η βαθιά μαύρη βαφή ενισχύεται με εξαιρετικά λεπτά σωματίδια γυαλιού που δημιουργούν μια διακριτική λάμψη.

Χρησιμοποιώντας μια premium διαδικασία βαφής, που συνήθως προορίζεται για πολυτελή αυτοκίνητα, το φινίρισμα δείχνει ματ και απαλό όταν το όχημα είναι ακίνητο, αλλά ζωντανεύει με ένα ιριδίζον εφέ όταν κινείται. Σχεδιασμένο από τον Jozef Kaban, Αντιπρόεδρο Σχεδίασης της SAIC για την MG, το Cyberster Black συνδυάζει κομψές χρωμιωμένες λεπτομέρειες με ένα εντελώς μαύρο εσωτερικό, δημιουργώντας μια έντονη οπτική δήλωση.

Τελικό σημείο αναφοράς ήταν η επιστροφή του MG EX4. Δημιουργημένο ειδικά για το Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood από την ομάδα σχεδίασης της MG στο Λονδίνο, το MG EX4 είναι μια τολμηρή επανερμηνεία του θρυλικού Metro 6R4 των ράλι της δεκαετίας του 1980, που προσαρμόζεται στην εποχή χρησιμοποιώντας το εξαιρετικά ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του MG4 XPower.