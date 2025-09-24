Τι είναι το «le défilé renault the carwalk»;

Μετά από τρία χρόνια εργασιών ανακαίνισης, η Renault επιστρέφει στον εμβληματικό της χώρο στα Ηλύσια Πεδία με τη δημιουργία του «le défilé renault the carwalk» ενός πρωτοποριακού και πολυδιάστατου χώρου με τολμηρό αρχιτεκτονικό σχέδιο, που λειτουργεί ως κόμβος σύνδεσης της αυτοκίνησης, του πολιτισμού, του design και της κοινωνικής εμπειρίας.

Η Renault έχει παρουσία στην καρδιά του Παρισιού, στην ιστορική λεωφόρο Champs-Élysées, από το 1910 όταν ο Louis Renault έγινε ο πρώτος κατασκευαστής οχημάτων που άνοιξε έκθεση αυτοκινήτων στα Ηλύσια Πεδία. Από τότε, η Renault ήταν πάντα παρούσα στον αριθμό 53 της Λεωφόρου Champs-Élysées με ιδέες που ζουν στη συλλογική μνήμη, όπως η Pub της Renault της δεκαετίας του 1960 και το Atelier Renault στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το «Le Défilé Renault – The Carwalk» είναι η πιο πρόσφατη φάση αυτής της ιστορίας. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, η Renault αποφάσισε να παραμείνει στην πιο όμορφη λεωφόρο του κόσμου με μια επένδυση που, μετά από περίπου τρία χρόνια εργασιών, ανασκεύασε πλήρως και μετέτρεψε το σημείο σε ένα σύγχρονο κόμβο κινητικότητας και ποπ κουλτούρας.

Ο νέος αυτός πολυχώρος δείχνει το πώς βλέπει η Renault το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας: μια καθηλωτική εμπειρία που παραπέμπει μεν στο παρελθόν, εκπροσωπεί δε ένα όραμα για το αύριο. Πολύ περισσότερο από μια απλή έκθεση, το «Le défilé renault the carwalk» είναι ένας σύγχρονος χώρος που καλύπτει μια έκταση άνω των 2.260 τ.μ. στο κέντρο των Ηλυσίων Πεδίων, όντας σχεδιασμένος ως εργαστήριο για τις λύσεις κινητικότητας του αύριο. Οι ρευστές σχεδιαστικές του γραμμές συμβάλλουν στη δημιουργία μιας φιλικής ατμόσφαιρας, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να περπατήσουν και να εξερευνήσουν έναν «open air» κεντρικό χώρο, ένα κατάστημα με merchandize της μάρκας, το The Originals, ένα καφέ στην ταράτσα και μια σπειροειδή ράμπα που παρουσιάζονται τα οχήματα της σύγχρονης γκάμας, καθώς και εμβληματικά μοντέλα και πρωτότυπα.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη σχεδίαση του σήματος της Renault. Κρεμασμένα από τον τελευταίο όροφο με θέα τα Ηλύσια Πεδία, δύο τεράστια ατσάλινα διαμάντια κινούνται αργά στο χώρο, ενώνοντας κάθε στιγμή τις δυνάμεις τους. Με αυτή την εντυπωσιακή έκθεση, η μάρκα επιδιώκει να ζωντανέψει την οπτική της ταυτότητα, δημιουργώντας ένα αέναο παιχνίδισμα αρχιτεκτονικών λεπτομερειών από το σχήμα του εμβλήματός της. Αυτή η προσέγγιση είναι επίσης ορατή και στην επένδυση των τοίχων, η οποία διαθέτει γεωμετρικά σχήματα διαμαντιών, μια συμβολική και οπτικά εντυπωσιακή εφαρμογή με το έμβλημα.

Ο χώρος σχεδιάστηκε από τον διάσημο Γάλλο αρχιτέκτονα Franklin Azzi, ο οποίος φρόντισε να ενώσει τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Σε πρώτη όψη, η πρόσοψη με γυάλινα πάνελ των 185 τετραγωνικών μέτρων και οι καθαρές γραμμές προδιαθέτουν για έναν μοντέρνο αλλά φιλόξενο χώρο. Με το προσωνύμιο «carwalk» να παραπέμπει στο «catwalk» από τον κόσμο των επιδείξεων της υψηλής ραπτικής, η ράμπα σε μορφή σπιράλ στο κέντρο του οικοδομήματος θυμίζει έναν ατελείωτο, ελικοειδή δρόμο, μήκους 170 μέτρων, και αποτελεί επίσης μια αλληγορία του αυτοκινητόδρομου. Με κλίση κάτω από 4%, η ράμπα είναι προσβάσιμη σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ, έχοντας πάντα τον επισκέπτη στο επίκεντρο.

Ο Azzi επέλεξε υλικά όπως ελαφρύ ξύλο, γυμνό σκυρόδεμα (quartz concrete), μέταλλο και γυαλί, αλλά και διακοσμητικές λεπτομέρειες όπως το γύψινο επίχρισμα της ράμπας και πάνελ που αναδεικνύουν το διαμάντι-σχήμα του λογότυπου της Renault. Το «Le défilé renault the carwalk» σχεδιάστηκε ως ένας πολιτιστικός κόμβος, με σαφείς παραπομπές στην τέχνη, τη μόδα, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες το καθιστούν μέρος ενός τυπικά γαλλικού τρόπου ζωής, που είναι επίσης θεμελιώδης για την ταυτότητα της Renault.

Ο χώρος σκοπεύει να προσελκύσει κάθε είδος κοινού, με μια σειρά από εκδηλώσεις που αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα αυτοκίνητα. Με λίγα λόγια, είναι ένας ζωντανός, ανοιχτός χώρος που αποδεσμεύεται πλήρως από την έννοια της απλής έκθεσης αυτοκινήτων, παρόλο που περιλαμβάνει πολλά ιστορικά μοντέλα και πρωτότυπα. Σχεδιασμένο για να ακολουθεί τις τάσεις της εποχής του, το carwalk είναι μια αρθρωτή έκθεση, ικανή να φιλοξενήσει εκθέσεις, συναυλίες, προβολές, συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ. Η ράμπα, τα πατάρια, ο ανοιχτός κεντρικός χώρος και η ζώνη VIP "Place des Libertés", είναι πλατφόρμες έτοιμες να μετατραπούν σε σκηνές, γκαλερί ή χώρους συζήτησης, με δυνατότητα φιλοξενίας πολυάριθμων συμμετεχόντων. Το «Le défilé renault the carwalk» άνοιξε ήδη τις πύλες του με το MAISON4, ένα pop-up κατάστημα αφιερωμένο στο Renault 4 E-Tech electric.

Η Renault επιθυμεί να καταστήσει τον εξωτερικό περίβολο, έναν δημοφιλή χώρο τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους Παριζιάνους, παίζοντας ρόλο στη μεταμόρφωση των Ηλυσίων Πεδίων, μέσω μίας νέας προσέγγισης στην αστική ζωή, αναλαμβάνοντας πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες.