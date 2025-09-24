Πώς η τηλεματική αυξάνει την παραγωγικότητα ενός επαγγελματικού στόλου;

Οι νέες τεχνολογίες διασύνδεσης των επαγγελματικών van οχημάτων μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης, αν αξιοποιηθούν σωστά από τους επαγγελματίες, αν και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα μόνο το 10% γνωρίζει πώς να αξιοποιεί τα δεδομένα, που συλλέγονται μέσω της σύγχρονης τηλεματικής και τα οποία αφορούν στη χρήση του στόλου.

Με τις μικρές και μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται με van οχήματα να συνεισφέρουν 1 τρισ. ευρώ τόσο στην ευρωπαϊκή, όσο και στη βρετανική οικονομία, τα επαγγελματικά οχήματα παραμένουν βασικός πυλώνας της αγοράς.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, περισσότερα από 29,5 εκατομμύρια van οχήματα κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ μέχρι το 2028 ένας αντίστοιχος αριθμός επαγγελματικών οχημάτων θα είναι εξοπλισμένος με μόντεμ για διασύνδεση και επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του στόλου και όχι μόνο.

Παρακολουθώντας καθημερινά το ευρύ φάσμα δεδομένων που δύναται να συλλέξει ένα van όχημα το οποίο είναι εξοπλισμένο με μόντεμ, οι διαχειριστές στόλων μπορούν να ειδοποιούνται ή και να προβλέπουν τις ανάγκες συντήρησης, ενώ ένας Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής μπορεί για παράδειγμα να παραγγείλει προληπτικά τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά, ούτως ώστε να μειωθεί ο χρόνος που το όχημα θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, οι διαχειριστές στόλων μπορούν να παρακολουθούν τα οχήματά τους για καλύτερο προγραμματισμό των διαδρομών και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο – ακόμα και να καθοδηγούν τους οδηγούς εντός του οχήματος ώστε να βελτιώνουν την απόδοσή τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τον μη παραγωγικό χρόνο ενός van έως και 60%, χάρη στην πιο «έξυπνη» συντήρηση και παρακολούθησή του.

Το 2025, τα δεδομένα των συνδεδεμένων οχημάτων οδηγούν στον ραγδαίο μετασχηματισμό ολόκληρου του τομέα των επαγγελματικών οχημάτων. Η Berg Insight προβλέπει σημαντική αύξηση των ενεργών συστημάτων διαχείρισης στόλων στην Ευρώπη – από 16,3 εκατομμύρια μονάδες το 2023 σε 27,6 εκατομμύρια το 2028. Μια από τις πρωτοπόρες μάρκες στη διασύνδεση επαγγελματικών οχημάτων είναι η Ford Pro που ειδικεύεται στην παροχή λύσεων λογισμικού, φόρτισης, σέρβις και χρηματοδότησης σε πελάτες van οχημάτων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Η συγκεκριμένη εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στον τομέα των ενεργών συστημάτων διαχείρισης στόλου, με παγκόσμια αύξηση 24% στις συνδρομές επί πληρωμή το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 757.000.

Η Lloyds British χρησιμοποιεί τον στόλο των Transit Custom για να παρέχει στους πελάτες της ασφάλεια, συμμόρφωση και υψηλή παραγωγικότητα. Χρησιμοποιεί το Ford Pro Telematics Essentials προκειμένου να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την παραγωγικότητα του στόλου και να εξασφαλίζει τη μέγιστη διαθεσιμότητα των van οχημάτων. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν με ασφάλεια στο σύστημα και να βλέπουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να αξιοποιούν την ομάδα Mobile Service της Ford Pro για επισκευές, συντήρηση και ανακλήσεις, σε χρόνο και τόπο που βολεύει τους μηχανικούς τους – εξοικονομώντας σε σύνολο 70 van οχημάτων έως και 60 ημέρες διαθεσιμότητας ανά έτος.

«Τα δεδομένα των συνδεδεμένων οχημάτων αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την αποδοτικότητα των επαγγελματικών οχημάτων. Λειτουργώντας όπως ένα fitness tracker για τον στόλο σας, βοηθούν στη βελτίωση της απόδοσης των van οχημάτων και των οδηγών τους, παρέχοντας τόσο ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, όσο και συγκεντρωτικά δεδομένα για πιο βαθιά ανάλυση και καλύτερη εικόνα», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro.

Ωστόσο, η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας στην αξιοποίηση των δεδομένων ενός οχήματος ή ενός στόλου - ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις - σε συνδυασμό με ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, αποτελούν τα κύρια ευρήματα μιας σημαντικής νέας έκθεσης με τίτλο «Closing the Commercial Vehicle Data Gap». Η εν λόγω έρευνα έγινε για λογαριασμό της Ford Pro και πραγματοποιήθηκε σε 3.000 οδηγούς βαν οχημάτων και 150 διαχειριστές στόλων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, στοχεύοντας στη βαθύτερη κατανόηση τόσο της συμπεριφοράς των πελατών όσο και της στάσης τους απέναντι στα δεδομένα οχημάτων.

Η έρευνα επισήμανε τρία σημαντικά «κενά» στην επεξεργασία των δεδομένων από την τηλεματική και τη διασύνδεση των van. Πρώτον,το 46% των οδηγών van οχημάτων, καθώς και το 25% των διαχειριστών στόλων, δεν χρησιμοποιούν καθημερινά τα δεδομένα υγείας των αυτοκινήτων – για παράδειγμα, για να προγραμματίσουν μια επείγουσα εργασία συντήρησης – παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί κύρια προτεραιότητα στις καθημερινές τους εργασίες.

‘Eπειτα, λιγότερο από το ένα τρίτο των οδηγών (32%) και λίγο περισσότερο από το ήμισυ των διαχειριστών στόλων (57%) είναι «καλά ενημερωμένοι» για το πώς τα δεδομένα τους μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 10% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Και τρίτον, το 94% των οδηγών και το 97% των διαχειριστών στόλων σε Ευρώπη και ΗΠΑ αναφέρουν ότι τους απασχολεί η προστασία των δεδομένων.

Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με άλλα λογισμικά παρακολούθησης δεδομένων, τα επαγγελματικά οχήματα εμπνέουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα, τους φορητούς υπολογιστές, τα επιβατικά αυτοκίνητα και τις οικιακές συσκευές.

Φέτος, η Ford Pro απέκτησε την πιστοποίηση ISO 27001, η οποία αποτελεί ένα αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο για την ασφαλή προστασία και διαχείριση των δεδομένων των πελατών. Η Ford υποστηρίζει πως δεν πωλεί τα δεδομένα των πελατών της και πως είναι ο μόνος κατασκευαστής που διαθέτει ένα εικονίδιο στην οθόνη των βαν οχημάτων της, το οποίο εμφανίζεται όταν ο οδηγός κοινοποιεί δεδομένα.

«Η ασφάλεια των δεδομένων δεν είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό της Ford Pro. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αρχή», δήλωσε ο Jeremy Gould, director, Ford Pro Intelligence, Europe. «Ο κλάδος πρέπει να επικοινωνεί καλύτερα την πραγματική αξία που έχουν σήμερα τα δεδομένα των συνδεδεμένων οχημάτων. Ο ρόλος μας στην Ford Pro είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πελάτες αισθάνονται άνετα να μας δίνουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, ώστε να μπορούν πραγματικά να αρχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη που αυτά παρέχουν.»

Η έκθεση καθιστά σαφές ότι τα «κενά» είναι πιο έντονα στις μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς στην Ευρώπη, όπως είχε επισημάνει στο παρελθόν η Ford Pro, οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επαγγελματικά βαν οχήματα συνεισφέρουν περίπου 1 τρισ. ευρώ στο ΑΕΠ σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ford Pro που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών.

«Προσφέρουμε τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται οι οδηγοί και οι διαχειριστές, ούτως ώστε να αξιοποιήσουν τα δεδομένα προς όφελος των επιχειρήσεών τους», δήλωσε ο Hans Schep. «Η αποστολή μας είναι να κάνουμε τη διαχείριση των επαγγελματικών οχημάτων όσο το δυνατόν πιο απλή, με όλα όσα χρειάζονται οι πελάτες μας συγκεντρωμένα σε ένα μέρος. Η πλατφόρμα Ford Pro Intelligence αξιοποιεί δεδομένα από εξαρτήματα, αισθητήρες, κάμερες και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, παρέχοντας μια πλήρη επισκόπηση των λειτουργιών ενός στόλου – με μια ματιά, όλο το εικοσιτετράωρο».