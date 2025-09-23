Ένα μεγάλο full hybrid SUV ήρθε στην Ελλάδα σε τιμή compact

Δυναμική - έως φουτουριστική – εμφάνιση, άνεση και υψηλό value for money ήταν τα δεδομένα πλεονεκτήματα του KGM Torres όπως το ξέραμε μέχρι πρότινος. Τώρα σε αυτά έρχεται να προστεθεί η υψηλή αποδοτικότητα χάρη στο νέο, τεχνολογικά προηγμένο full hybrid σύστημα της εταιρίας. Σημειώστε ότι πλήρως υβριδικό Torres είναι άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα – και μάλιστα σε πολύ ενδιαφέρουσα τιμή.

To Torres (το όνομα προέρχεται από το Εθνικό Πάρκο Torres del Paine στη Νότια Παταγονία, γνωστό και ως «το τέλος του κόσμου») είναι πρώτο full υβριδικό μοντέλο της νοτιοκορεάτικης KGM, την διάδοχο κατάσταση της Ssangyong, η οποία αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τη «NIK.I ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ» με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε υποστήριξη, δίκτυο εξυπηρέτησης και after sales.

To υβριδικό Torres είναι ένα μοντέλο υψηλής σημασίας για την KGM, όχι μόνο γιατί εξασφαλίζει στο 4,7 μέτρων SUV τα καλά της ηλεκτροκίνησης σε συνδυασμό με την ελευθερία της βενζίνης, αλλά και γιατί «ανοίγει» το δρόμο για τη νέα εποχή της μάρκας που υπόσχεται 5 νέα μοντέλα και εξηλεκτρισμένες επιλογές μέχρι 2030.

H επίσημη πρεμιέρα του KGM Torres Hybrid μας αποκαλύπτει ένα μοντέλο που διατηρεί αυτούσια την macho εμφάνιση και την χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα των συμβατικών εκδόσεων, σύμφωνα πάντα με την φιλοσοφία «Powered by Toughness», που συνδυάζει το δυναμισμό και τη μοντέρνα αισθητική. Πίσω δεξιά και κάτω υπάρχει ταμπελάκι με την ένδειξη Hybrid, που δείχνει την υβριδική υπόσταση του μοντέλου.

Το εν λόγω Torres χρησιμοποιεί το σύστημα Dual Tech Hybrid System, ένα υβριδικό σύστημα παράλληλης σειράς διπλού κινητήρα, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την κινεζική BYD. Αυτό συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρου με υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας, λειτουργία σε κύκλο Μiller και απόδοση 150 ίππων με ένα ηλεκτροκινητήρα 130 kW (177 ίπποι) που είναι τοποθετημένος κοντά στον άξονα κίνησης εμπρός και τροφοδοτείται από μια μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh. Σύμφωνα με την KGM, αυτό το πλήρως υβριδικό σύστημα μεγιστοποιεί την απόδοση και τα πλεονεκτήματα τόσο των ηλεκτρικών μηχανών, όσο και του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος, που δίνει έμφαση στην ηλεκτροκίνηση όπως δείχνει και η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα, ανέρχεται στους 204 ίππους με 300 Nm ροπής, με τη μετάδοση να περνάει στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου e-DHT (efficiency-Dual Motor Hybrid Transmission). Είναι ένα ειδικά εξελιγμένο κιβώτιο που αναπτύχθηκε από την KGM και το οποίο παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών οδήγησης (συνδυάζοντας τις διαφορετικές μονάδες ισχύος), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής (EV Mode), της υβριδικής (HEV Mode), αλλά και αυτής που δίνει προτεραιότητα στον θερμικό κινητήρα (Engine Drive Mode).

Επιπλέον, το σύστημα e-DHT ελαχιστοποιεί τον αριθμό των εξαρτημάτων, συνδυάζοντας ιδανικά κινητήρες, αισθητήρες και το κιβώτιο ταχυτήτων, με αποτέλεσμα μειωμένο βάρος και βελτιωμένη απόδοση. Όπως υποστηρίζει η KGM, το σύστημα e-DHT βελτιστοποιεί επίσης την οικονομία καυσίμου και την απόδοση ισχύος με βάση τις συνθήκες οδήγησης, ώστε να προσφέρει μια ευέλικτη οδηγική εμπειρία, τη στιγμή που το Torres Hybrid, μπορεί να κινηθεί έως και 94% του χρόνου του σε αστικό περιβάλλον, σε ηλεκτρική λειτουργία. Κάτι που μεταφράζεται σε αθόρυβη και πολιτισμένη λειτουργία, αλλά κυρίως σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και ανάλογες εκπομπές CO2: Η υποσχόμενη από την KGM μέση κατανάλωση καυσίμου είναι μόλις 5,9 lit./100km με εκπομπές CO2 στα 133 g/km.

To KGM Torres Hybrid διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης, Eco, Normal και Sport, με το τελευταίο να στοχεύει σε μια πιο δυναμική εμπειρία οδήγησης (τελική ταχύτητα 180 km/h). Το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, που είναι ρυθμιζόμενο με paddles πίσω από το τιμόνι σε τρία επίπεδα, ανακτά αποτελεσματικά ενέργεια και με την ενεργοποίηση του Smart Regenerative Braking, προσαρμόζει αυτόματα την ένταση του φρεναρίσματος ανάλογα με την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, εξασφαλίζοντας άνετη οδήγηση.

Για το εσωτερικό του Torres Hybrid, η KGM κάνει λόγο για « συνδυασμό της εργονομικής φιλοσοφίας Slim & Wide με εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες και έναν ευρύχωρο, όσο και πλούσια εξοπλισμένο χώρο». Στο ταμπλό ξεχωρίζει μια πανοραμική οθόνη, η οποία ενσωματώνει ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών με μια οθόνη αφής 12,3 ιντσών, που υποστηρίζονται από την ενσωματωμένη πλατφόρμα επόμενης γενιάς της KGM, Athena 2.0. Το τιμόνι έχει τετραγωνισμένη, D-cut, σχεδίαση, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με 32 επιλογές χρωμάτων εκτείνεται σε όλο το εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του ταμπλό, της κεντρικής κονσόλας και των επενδύσεων των θυρών.

Στην καμπίνα υπάρχει η επιλογή τριών χρωμάτων για τις επενδύσεις: γκρι με διχρωμία, μαύρο και καφέ. Παράλληλα το κάθισμα του οδηγού διαθέτει ηλεκτρικές ρυθμίσεις, ενώ και τα δύο εμπρός είναι κλιματιζόμενα, με τα πίσω να είναι μόνο θερμαινόμενα. Χάρη στο μεταξόνιο των 2,68m, το εσωτερικό υπόσχεται άφθονους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Μάλιστα, όταν αναδιπλωθούν πλήρως τα ανακλινόμενα πίσω καθίσματα δημιουργούν χώρο αποθήκευσης με χωρητικότητα 1.662 λίτρων.

Το υβριδικό KGM Torres έχει ανεξάρτητη ανάρτηση σε όλους τους τροχούς με γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί είναι η παρουσία αμορτισέρ, που παθητικά μεταβάλουν την απόσβεσή τους ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Έτσι σε καλό οδόστρωμα σφίγγουν, ενώ στις λακούβες γίνονται πιο ενδοτικά. Η KGM στοχεύοντας σε προσεγμένη ποιότητα κύλισης, ήσυχη καμπίνα και ανταγωνιστικό επίπεδο NVH (Noise, Vibration, Harshness), υποστηρίζει πως έχει κάνει επεμβάσεις για να τονίσει τη μόνωση και τη στιβαρότητα του αμαξώματος, 78% του οποίου κάνει χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής - το υψηλότερο ποσοστό στην κατηγορία σύμφωνα με την KGM.

Πλούσια είναι και η σουίτα ασφάλειας, με στάνταρ πολλά συστήματα μεταξύ των οποίων Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB), Ειδοποίηση Ασφαλούς Εξόδου (SEW), Ειδοποίηση Εκκίνησης Μπροστά Οχήματος (FVSW), Προειδοποίηση Απόστασης Ασφαλείας (SDW), Έξυπνη Δέσμη Μεγάλης Σκάλας (SHB), Ευφυές Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας (ISA), Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LCW), Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού (DAW), Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής λόγω Υπνηλίας Οδηγού (DDAW), Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής από τη Λωρίδα (LDW) και Υποβοήθηση Διατήρησης Οχήματος στο Κέντρο της Λωρίδας (CLKA).

Το νέο υβριδικό KGM Torres είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε μια άκρως ανταγωνιστική τιμή και με 5 χρόνια εγγύηση. Η αρχική τιμή του KGM Torres Hybrid είναι 34.690 ευρώ, η οποία όμως με την προσφορά της αντιπροσωπείας διαμορφώνεται αυτό το διάστημα στα 33.190 ευρώ.