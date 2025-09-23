Ένα compact επιβατικό best seller γίνεται επαγγελματικό

Το νέο Citroen C3 VAN ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά και μέσα στους πρώτους οχτώ μήνες του 2025 κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας των μικρών Van με μερίδιο 38,6%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Το νέο Citroen C3 VAN ήρθε με δυναμική σχεδίαση, compact διαστάσεις (μήκος 4.015 m), οικονομικούς κινητήρες, πλούσιο εξοπλισμό και κορυφαίες μεταφορικές ικανότητες, αντικαθιστώντας επάξια το ήδη επιτυχημένο μοντέλο της γαλλικής φίρμας και θέτοντας νέα στάνταρ στην κατηγορία των μικρών επαγγελματικών van. Μάλιστα κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κατακτήσει την κορυφή στην κατηγορία των CAR VAN. Συγκεκριμένα, για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, το Citroën C3 VAN βρέθηκε στην 1η θέση με 71 ταξινομήσεις και ποσοστό 38,6%, επιβεβαιώνοντας πως είναι σε να καλύψει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία που αναζητά ευελιξία, πρακτικότητα και οικονομία.





Διαθέτει έναν πολύ πρακτικό χώρο φόρτωση με ωφέλιμο όγκο έως 1,06 m³ και εσωτερικές διαστάσεις 1.131mm μήκος x 1.015 mm πλάτος. Το ύψος είναι 535–931 mm (μέγιστο εσωτερικό ύψος) και κάτω από την εταζέρα 515 mm.

Το νέο Citroën C3 VAN διατίθεται σε δύο εκδόσεις, βενζίνης και αμιγώς ηλεκτρική.







Ο βενζινοκινητήρας PureTech 1.2 με ισχύ 100 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm από τις 1.750 σ.α.λ., υπόσχεται κατανάλωση 5,7 lit./100 km (WLTP), με τις εκπομπές CO₂ να ανέρχονται σε 128 g/km.







Η ηλεκτρική έκδοση ë-C3 VAN έρχεται με ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων (83 kW) και αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης, καθώς επίσης και με λειτουργία ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα. Η μπαταρία 44 kWh προσφέρει αυτονομία έως 323 km σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP), με μέση κατανάλωση 17,3–17,4 kWh/100 km.







Το νέο C3 VAN είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και άνεσης, προσφέροντας τεχνολογίες αιχμής που συναντώνται σε επιβατικά οχήματα. Ο εξοπλισμός του είναι αντίστοιχος με την επιβατική έκδοση PLUS προσφέροντας μεταξύ άλλων προβολείς τεχνολογίας LED, περιμετρικά προστατευτικά στους θόλους των τροχών και τα μαρσπιέ, μαύρες γυαλιστερές μπάρες οροφής, κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών, ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay & Android Autο, καθίσματα και ανάρτηση Citroën Advanced Comfort, ρύθμιση ύψους στο κάθισμα οδηγού, air condition, αυτόματη λειτουργία φώτων & υαλοκαθαριστήρων, ηλεκτρικό χειρόφρενο (ηλεκτρική έκδοση), πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με ηχητική υποβοήθηση, ηλεκτρικούς/θερμαινόμενους/αναδιπλούμενους καθρέπτες, καθώς και μια πλήρη σουίτα συστημάτων ADAS ( Active Safety Brake, Collision Warning Alert, Lane Keep Assist, Speed Limit Information, Driver Attention Alert, High Beam Assist).







Συνδυάζοντας μοντέρνα σχεδίαση, υψηλή τεχνολογία, αποδοτικούς κινητήρες και ευελιξία, το νέο Citroën C3 VAN υπόσχεται να αποτελέσει την λύση για τον σύγχρονο επαγγελματία, επωφελούμενο μάλιστα από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, όπως άλλωστε ισχύει για όλη την γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών Citroen.

To Citroën C3 VAN είναι διαθέσιμο στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της γαλλικής μάρκας με τιμή εκκίνησης 20.713 ευρώ για την έκδοση με κινητήρα βενζίνης και 29.500 ευρώ για την αμιγώς ηλεκτρική.