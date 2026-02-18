Ο Ανάλγητος

Πλησιάζει η ώρα της κρίσιμης συνάντησης για τον Κάθετο Διάδρομο στον Λευκό Οίκο. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, η χώρα μας θα έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο αξιών. Limit up, που λέγαμε παλιά στην Σοφοκλέους. Κεντρικό πρόσωπο από ελληνικής πλευράς ο Αλέξανδρος Εξάρχου του Άκτωρα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα projects των τελευταίων ετών για την Ελλάδα που «απειλεί» να αλλάξει πολλά και στον εγχώριο επιχειρηματικό χάρτη. Η Ελλάδα στα χρόνια του Μητσοτάκη αλλάζει κατηγορία. Κι αυτό είναι που δεν του συγχωρούν. Εδώ και… έξω.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο στις 24 Φεβρουαρίου για τον Κάθετο Διάδρομο. Κεντρικό πρόσωπο της σύσκεψης είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος μέσω της Atlantic See τρέχει το μεγάλο project της μετατροπής της χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG. Ο κ. Εξάρχου αναμένεται τις επόμενες ημέρες να μεταβεί στην Ουάσιγκτον, ενώ στην ελληνική αποστολή δεν αποκλείεται να δούμε και άλλους ομίλους, όπως η Gastrade του Ομίλου Κοπελούζου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη σύσκεψη αναμένεται να ζητηθούν συμβάσεις από τις χώρες που αποτελούν τον Κάθετο Διάδρομο, προκειμένου να ρίξουν τα τέλη. Δηλαδή να κάνουν το όλο project πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό. Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία και Ουκρανία θα βολιδοσκοπηθούν από τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου προκειμένου να αναλάβουν δεσμεύσεις και να προχωρήσουν με συμβόλαια δέσμευσης χωρητικότητας.

Στα παραπάνω αξίζει να προστεθεί και η κινητικότητα που παρατηρείται στους εφοπλιστικούς κύκλους. Οι αγοροπωλησίες LNG δίνουν και παίρνουν με στόχο συμβόλαια με τους μεγάλους αμερικανικούς παίκτες προκειμένου να μεταφέρουν οι εφοπλιστές αμερικανικό LNG στον Κάθετο Διάδρομο. Σε κάθε περίπτωση η σύσκεψη στον Λευκό Οίκο είναι κρίσιμη για το όλο έργο.

Μπαράζ επαφών με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΑΙ Impact Summit στην Ινδία. Ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Δελχί στις 18 και 19 Φεβρουαρίου και θα δει τον Michael Kratsios, βοηθό του Τραμπ και επικεφαλής του γραφείου επιστήμης και τεχνολογικής πολιτικής του Λευκού Οίκου. Θα συναντηθεί επίσης, μεταξύ άλλων, με τον Demis Hassabis, CEΟ της Google DeepMind, τον Brad Smith αντιπρόεδρο της Microsoft και τον Sam Altman CEO της Open AΙ.

To διακύβευμα των εθνικών εκλογών έθεσε σε στελέχη της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ: «Η πολιτική σταθερότητα είναι εθνικό πλεονέκτημα και η ομαλότητα εφαλτήριο της προόδου. Απέναντί μας μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση με κοινό τόπο την καταστροφολογία». Στην ουσία… Μητσοτάκης ή περιπέτειες και αστάθεια.

Φώναζαν στην αντιπολίτευση για το 13ωρο και τη «ζούγκλα και μεσαίωνα που φέρνει η κυβέρνηση». Μόνο το 0,4% των μισθωτών της χώρας έχουν κάνει χρήση του 13ωρου με αυστηρούς μάλιστα περιορισμούς, ενώ στο 0,1% βρίσκεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που έκαναν χρήση της εξαήμερης εργασίας. Στην ουσία η αντιπολίτευση μιλάει για μια άλλη Ελλάδα απ’ αυτή που υπάρχει στην πραγματικότητα. Ίσως για αυτό και δεν σηκώνει κεφάλι στις δημοσκοπήσεις.

Όπως έγραφε η στήλη πριν κάποιες μέρες βρέθηκε η χρυσή τομή για τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα στην Ουάσιγκτον. Θα συμμετέχουμε αύριο διά του αρμόδιου υφυπουργού για την οικονομική διπλωματία Χάρη Θεοχάρη με την ιδιότητα του παρατηρητή.

Τυχερός, τελικά, ο Παναγιώτης Δουδωνης με την υποψηφιότητά του στη Λέσβο. Ξεκίνησε ως μια δύσκολη υποψηφιότητα απέναντι σε έναν «δοκιμασμένο» από την τοπική κοινωνία βουλευτή, τον Παναγιώτη Παρασκευαϊδη. Κι εκεί που τα βράδια ο Δουδωνής θα πρέπει να στριφογύριζε στο κρεβάτι του και να σκεφτότανε ποια μαύρη τύχη τον έριξε στην άλλη άκρη της χώρας να κυνηγά πόρτα – πόρτα τον σταυρό, ήρθε το θαύμα. Το απρόσμενο. Διεγράφη ο Παρασκευαϊδης! Θέμα πρώτο: Γίνονται και στις εποχές μας θαύματα. Θέμα δεύτερο: Οι ψηφοφόροι της Λέσβου δεν πρέπει να έχουν παράπονο. Από Παναγιώτη σε Παναγιώτη. Φρόντισε γι αυτό ο πρόεδρος Νίκος. Θέμα τρίτο και σημαντικότερο: Ειπώθηκε ότι ο Παναγιώτης Παρασκευαϊδης θα πάει στον Βελόπουλο, δεν το πιστεύω ακόμη. Αν και ο Βελόπουλος ήταν κάποτε ΠΑΣΟΚ. Ή αλλιώς, όλοι μας μέσα μας κρύβουμε ένα ΠΑΣΟΚο…

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Ενέργειας της Κύπρου Γ. Παπαναστασίου για την ηλεκτρική διασύνδεση τάραξαν για ακόμα μια φορά τα νερά. Ο ίδιος άφησε ανοιχτές αιχμές για «μπλόκα» στο project από τοπικά συμφέροντα στην Λευκωσία, τα οποία, όπως είπε, προβάλλουν ως απειλή για οτιδήποτε έρθει από άλλη πηγή ηλεκτρισμού στην μικρή αγορά της Κύπρου και που δεν βρίσκεται στον έλεγχο του τοπικού περιβάλλοντος. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η Κύπρος δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα, προειδοποιώντας ότι οι καθυστερήσεις ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την επάρκεια και το κόστος ηλεκτρισμού. Οι αναφορές του ερμηνεύονται ως έμμεση αμφισβήτηση της θέσης ότι το έργο έχει «παγώσει» λόγω οικονομικών ενδοιασμών.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναφέρει με έμφαση την ανάγκη άρσης της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, ενώ και από την Αθήνα επανέρχονται υπενθυμίσεις για τη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής οίκου που θα επικαιροποιήσει τις τεχνικοοικονομικές παραμέτρους του έργου.

Η ελληνική πλευρά είχε ρίξει τους τόνους σε σχέση με τις καθυστερήσεις, αποφεύγοντας αιχμηρά σχόλια για την κυπριακή στάση. Το κλίμα αυτό, ωστόσο, φαίνεται να αλλάζει. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ξεκαθάρισε ότι η πόντιση του καλωδίου δεν συνδέεται με τις τουρκικές αντιδράσεις, αλλά με το εάν η κυπριακή πλευρά επιθυμεί πράγματι την υλοποίηση του έργου. Μάλιστα, υπογράμμισε πως «οι αντιδράσεις δεν προέρχονται από την Τουρκία, προέρχονται από την πλευρά της Κύπρου» και ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει εφόσον δεν υπάρχουν εμπόδια στη Λευκωσία.

Μεγάλος παίκτης ο Κουρέτας της Θεσσαλίας. Από το Ποτάμι πέρασε σύριζα στη ΝΔ και κατάφερε να εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ Περιφερειαρχης. Τώρα κάνει τα γλυκά μάτια στον Αλέξη Τσίπρα και στην Χαριλάου Τρικούπη είναι έτοιμοι να πέσουν από τον έκτο. Έναν περιφερειάρχη έβγαλαν και βγήκε τσιπρικός!

Ο πράκτοράς μου στο ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι ο Παύλος Γερουλάνος βρίσκεται πιο κοντά με Κατρίνη, Σταύρακα και Κωνσταντινόπουλο. Τον Οδυσσέα τον Κωνσταντινόπουλο, τον εξ Αρκαδίας ορμώμενο και άλλοτε στενό φίλο του προέδρου Νίκου.

Εγώ θέλω πολύ να πιστέψω ότι ο Αλέξης Χαρίτσης κατέθεσε την τροπολογία να τεθεί πλαφόν στη θητεία του διοικητή της ΤτΕ, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των θεσμικών φορέων, η λογοδοσία και η διαφάνεια όπως ισχυρίστηκε. Πλην όμως ούτε ο ίδιος ούτε η Νέα Αριστερά, είχαν αντιληφθεί τη χρεία «θεσμικής παρέμβασης», πριν ο κ. Στουρνάρας πει όσα πει, προκαλώντας «ηλεκτροπληξία» στον Τσίπρα. Πείτε με πονηρό, πείτε με καχύποπτο αλλά η σπουδή του Αλέξη Χαρίτση – που ζήτησε χείρα βοηθείας από Ανδρουλάκη και Φάμελλο για τη νομοθετική πρωτοβουλία – εκτός από χάρη στον Αλέξη Τσίπρα είναι και ένδειξη πως άπαντες είχαν αποδεχθεί και καλύψει το πογκρόμ κατά της οικογένειας Στουρνάρα.

Ο Ανάλγητος