Η «βουτιά» του Bitcoin και το τέλος των ψευδαισθήσεων

Ένα πολύ γνώριμο ερώτημα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την πρόσφατη διολίσθηση των κρυπτονομισμάτων και ιδιαίτερα του Bitcoin: μήπως η τρέχουσα κρίση σηματοδοτεί και το τέλος των ψευδαισθήσεων για τα crypto; Είναι τόσο επιθετικό το κύμα της αμφισβήτησης που οι αναλυτές εκτιμούν πως είναι πιθανότερο να δούμε το Bitcoin ακόμα και κάτω από τα 40.000 δολάρια μέσα στους επόμενους μήνες παρά να γίνει η έκπληξη και να ανακάμψει προς το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων.

Θα πρέπει να σημειωθεί, αρχικά, ότι το Bitcoin έχει χάσει περίπου το 50% της αξίας του σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλού του Οκτωβρίου 2025, προσπαθώντας με… κόπο τελευταία να ανακτήσει το επίπεδο των 70.000 δολαρίων. Η τελευταία φορά που η τιμή του βρέθηκε πάνω από το ορόσημο των 100.000 δολαρίων ήταν στις 13 Νοεμβρίου 2025.

Σήμερα, η Standard Chartered προειδοποιεί για νέα βραχυπρόθεσμη διόρθωση, που θα στείλει το Bitcoin προς τα 50.000 δολάρια και το Ethereum στα 1.400 δολάρια. Ο ίδιος οίκος έχει υποβαθμίσει την τιμή-στόχο για το 2026 στα 100.000 δολάρια, από 150.000 προηγουμένως και από 300.000 δολάρια που προέβλεπε τον Δεκέμβριο.

Να πούμε, επίσης, ότι το επιχείρημα που προβάλλουν οι υποστηρικτές των ψηφιακών νομισμάτων λέει ότι ιστορικά τα crypto έχουν διαψεύσει πολλές φορές τα αφηγήματα που κάνουν λόγο για «παρακμή» ή ακόμα και για «θάνατο» του Bitcoin.

Κάθε φορά που το Bitcoin και τα crypto σκαρφαλώνουν σε νέες κορυφές, καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες με αποτέλεσμα πολλοί αναλυτές να κάνουν προβλέψεις για πολύ υψηλότερα ρεκόρ. Όπως για παράδειγμα η Κάθι Γουντ, η οποία παραδοσιακά υποστηρίζει ότι το Bitcoin θα φτάσει σε δυσθεώρητα επιπεδα, επικαλούμενη την πεποίθηση ότι το Bitcoin έχει εδραιωθεί ως ένα ασφαλές, αποκεντρωμένο «καταφύγιο» αξίας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι κύκλοι όμως της αγοράς δεν είναι ποτέ σταθεροί και τις περισσότερες φορές οι προσδοκίες διαψεύδονται, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται και οι προβλέψεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κάθι Γουντ τοποθετούσε το Bitcoin στα 1,5 εκατ. δολάρια το 2030, ενώ πλέον έχει ρίξει την πρόβλεψη στα 800.000 δολάρια.

Στον τελευταίο ανοδικό κύκλο των crypto, ήταν η συμμετοχή θεσμικών επενδυτών μέσω των spot Bitcoin ETFs που τόνωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον και παράλληλα έδωσε μία εικόνα ωρίμανσης και σταθερότητας. Η εξέλιξη αυτή ήταν πολύ σημαντική αφού στο παρελθόν η βασική «κατηγορία» κατά των crypto ήταν η τρομακτική μεταβλητότητα και η ανωριμότητα της αγοράς.

Κι όμως, σήμερα βλέπουμε ότι η πρόσφατη πτώση έχει πυροδοτήσει ένα μεγαλύτερο από άλλες φορές κύμα αμφισβήτησης. Διότι πολύ απλά το Bitcoin έχει μέχρι στιγμής αποτύχει να… σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Βέβαια, είναι η συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για περιορισμό της πτώσης.

Αναλυτές, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι δεδομένου του μικρού αριθμού των επιπλέον Bitcoin που δημιουργήθηκαν (ως προϊόν ψηφιακής εξόρυξης) από τον περασμένο Οκτώβριο των ιστορικών ρεκόρ, η τελευταία εκτίμηση για την εύλογη αξία του Bitcoin την τοποθετεί γύρω στα 55.000, ήτοι περίπου 22% χαμηλότερα από το τρέχον επίπεδο. Σύμφωνα με το ίδιο μοντέλο, το Bitcoin παραμένει πολύ πάνω από την εύλογη αξία του τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι πιο απαισιόδοξοι από την Standard Chartered φοβούνται ότι το Bitcoin θα σημειώσει ακόμα μεγαλύτερη «βουτιά» προς τα 38.000-40.000 δολάρια, έως και 46% χαμηλότερα από σήμερα.

Γιατί, όμως, το υφιστάμενο κύμα αμφισβήτησης μοιάζει με τσουνάμι και πολλοί πιστεύουν ότι είναι διαφορετικό από προηγούμενα;

Πρώτον, αποδείχθηκε περίτρανα ότι σε καμία περίπτωση το Bitcoin δεν λειτουργεί ως «ψηφιακός χρυσός». Δεν αποτελεί επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους κρίσης και δεν προστατεύει από τον πληθωρισμό, ούτε δέχεται μεγάλη ώθηση από τη μείωση – ή τις προσδοκίες μείωσης – των επιτοκίων της Fed.

Τα crypto αντιμετωπίζονται ως assets ακραίου ρίσκου και αυτό δεν θα αλλάξει εύκολα. Η τεράστια επιτρεπόμενη μόχλευση έως και πάνω από 100x, όταν στις μετοχές φτάνει έως 4x, τα κατατάσσει πολύ κοντά στο επίπεδο του τζόγου. Γι’ αυτό άλλωστε έσπασαν μαζικά τα margins παγκοσμίως στην πρόσφατη κρίση και μεταδόθηκε το sell-off στα πολύτιμα μέταλλα (περισσότερα εδώ)

Δεύτερον, η ακραία μεταβλητότητα συνεχίζει να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς. Η είσοδος του Bitcoin στα παραδοσιακά χρηματιστήρια μέσω των spot Bitcoin ETFs και οι μεγάλες εισροές θεσμικών κεφαλαίων, είχαν δημιουργήσει την εντύπωση ότι η μεταβλητότητα θα περιοριζόταν δραστικά.

Τρίτον, η σύνδεση των crypto με την τεχνολογία αποτελεί μεν ένα είδος ασφάλειας, όσο η αποκέντρωση, ήτοι η ιδέα ότι ένα δίκτυο μπορεί να λειτουργεί χωρίς να το ελέγχει μία κεντρική αρχή, μία τράπεζα ή ένα κράτος, θα κερδίζει έδαφος. Παρ’ όλα αυτά, η απειλή των κβαντικών υπολογιστών είναι πραγματική αν και όχι άμεση, στην περίπτωση που η τεχνολογία εξελιχθεί ταχύτερα από την ικανότητα των blockchain να αναβαθμίσουν την κρυπτογραφία τους.

Τέταρτον, το συναίσθημα, όπως αυτό διαμορφώνεται κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι φήμες ή οι δηλώσεις σημαντικών παραγόντων (βλ. Τραμπ, Μασκ) συνεχίζουν να καθορίζουν την άνοδο και την πτώση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο κυριαρχεί το λεγόμενο FOMO στους ανοδικούς κύκλους και ο πανικός στους πτωτικούς κύκλους, όπως συνέβη και στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο πανικός, λοιπόν, κάθε φορά που τα crypto δείχνουν να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους, είναι ένα χαρακτηριστικό που θα τα συνοδεύει και θα πλήττει το κύρος τους ως asset.