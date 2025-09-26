Πως το μπήκε στα Guinness World Records αυτός ο «επαγγελματίας»;

Tαυτόχρονα με τους εορτασμούς για τα 60 χρόνια από την έναρξη της παραγωγής του, το Transit κατάφερε να μπει στα Guinness World Records, όταν 200 και πλέον εκδόσεις του εμβληματικού επαγγελματικού της Ford σχημάτισαν τη μεγαλύτερη αυτοκινητοπομπή που σχηματίστηκε ποτέ από van οχήματα.

Το πρώτο Ford Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 9 Αυγούστου 1965. Μέσα σε αυτά τα εξήντα χρόνια και μετά από την κατασκευή 13.000.000 και πλέον αντιτύπων , η οικογένεια των επαγγελματικών οχημάτων Transit έχει καταφέρει να κτίσει το δικό της θρύλο στο χώρο των επαγγελματικών (διάβασε 60 θρυλικές ιστορίες για το Ford Transit). Σίγουρα δεν είναι τυχαίο που το Transit Custom είναι best-seller van μοντέλο στο Ην. Βασίλειο για 11 συνεχόμενα χρόνια, ενώ η πρωτιά συνολικά στην κατηγορία ανήκει εδώ και 59 χρόνια είτε στο Transit είτε στο Transit Custom. Από την αρχή της καριέρας του (η εξέλιξή του Transit τα πρώτα 40 χρόνια) μέχρι και σήμερα (εδώ θα μάθεις την πορεία του του Transit τα τελευταία 20 χρόνια) έχει γράψει ιστορία με τις ικανότητες, την πρακτικότητα και τις τεχνολογικές του καινοτομίες.

Πρόσφατα όμως κατέκτησε μια διάκριση με άλλη διάσταση. Όταν η Ford ζήτησε από ιδιοκτήτες Transit να συνδράμουν στον εορτασμό των 60 χρόνων του εμβληματικού van οχήματος δημιουργήθηκε ένα απίστευτο κονβόι, αφού μια σειρά από επιχειρήσεις και φίλοι του μοντέλου από κάθε γωνιά του Ην. Βασιλείου ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό.

Συνολικά, στο κονβόι πήραν μέρος, ούτε λίγο ούτε πολύ, 201 Transit – κατακτώντας επίσημα τη νέα διάκριση στο GUINNESS WORLD RECORDS για τη Μεγαλύτερη Παρέλαση Van Οχημάτων. Από τα βενζινοκίνητα Transit πρώτης γενιάς έως και τα πιο πρόσφατα E-Transit και Transit Custom PHEV που στηρίζουν τους πελάτες της Ford Pro στη μετάβαση των επιχειρήσεών τους στην ηλεκτροκίνηση, η εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή έγινε πραγματικότητα χάρη στη γεμάτη πάθος κοινότητα του Ford Transit, η οποία περιλαμβάνει από πελάτες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έως αντιπροσώπους, συνεργάτες μετασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων, εκπροσώπους των ΜΜΕ, εργαζομένους της Ford και φίλους του Transit.

Η Ford παρέλαβε το πιστοποιητικό του GUINNESS WORLD RECORDS από τον Carl Saville, επίσημο κριτή του θεσμού, κατά τη διάρκεια του πρώτου Transit Festival – μια γιορτή που τιμά την πλούσια ιστορία του οχήματος, τους σκληρά εργαζόμενους πελάτες, τους αφοσιωμένους φίλους και το καινοτόμο μέλλον του μοντέλου. Κάθε οδηγός που πήρε μέρος στην αυτοκινητοπομπή των Ford Transit είναι πλέον επίσημα αναγνωρισμένος ως κάτοχος ρεκόρ, έχοντας λάβει ένα ειδικό ψηφιακό πιστοποιητικό σε ανάμνηση της συμβολής του στην εκδήλωση.

Μεταξύ αυτών και ο Peter Lee, Πρόεδρος του Transit Van Club, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του νέου αυτού ρεκόρ. Το εντυπωσιακό κονβόι της Ford σχηματίστηκε στο Τεχνικό Κέντρο της εταιρείας που βρίσκεται στο Dunton του Essex. Εκεί η Ford σχεδιάζει και εξελίσσει τις πιο πρόσφατες γενιές του Transit.

Στη συνέχεια, το κονβόι διένυσε μια διαδρομή 46 km μέχρι το Transit Festival που έλαβε χώρα στο Chelmsford City Racecourse, όπου περισσότεροι από 2.500 ενθουσιώδεις συμμετέχοντες εγγράφηκαν για να λάβουν μέρος όχι μόνο σε παιχνίδια, αλλά και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα των οχημάτων τους, να εμβαθύνουν σε πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως η κλοπή εργαλείων, και να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.