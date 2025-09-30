Ένα θρυλικό όνομα επιστρέφει με 1.050 «υβριδικά» άλογα

Η νέα Testarossa γράφει τη δική της ιστορία στο πάνθεον των υπερ-αυτοκινήτων της Ferrari και επαναφέρει στο προσκήνιο την περίφημη «κόκκινη κεφαλή». Διαθέσιμη είτε σε κουπέ, είτε σε spider έκδοση με αφαιρούμενη οροφή, είναι η επιτομή του μέλλοντος της θρυλικής ιταλικής φίρμας, συνδυάζοντας ιστορία, τεχνολογία Formula 1, εκρηκτική δύναμη 1050 ίππων, κορυφαία δυναμική συμπεριφορά και έναν ήχο που μαγεύει.

Η 849 Testarossa παίρνει τη θέση της SF90 Stradale στην κορυφή της γκάμας της Ferrari και γίνεται το ισχυρότερο μοντέλο μαζικής παραγωγής της εταιρείας. Απευθύνεται σε όσους ελάχιστους μπορούν να διαθέσουν από 460.000 ευρώ για την κουπέ ή από 500.000 ευρώ για τη Spider με την αφαιρούμενη οροφή και θέλουν το απόλυτο από μια κατασκευή του Μαρανέλο - που έχει την ικανότητά της να συναρπάζει τον οδηγό με τις επιδόσεις της, χωρίς θυσίες στην άνεση ή την φινέτσα, αλλά και να εντυπωσιάζει με τη σχεδίασή της που είναι ταυτόχρονα φουτουριστική, αλλά και βαθιά ριζωμένη στην ιστορία και στους αγώνες.

H νέα Ferrari είναι επίσης ο λόγος για την επιστροφή του θρυλικού ονόματος Testa Rossa (κόκκινη κεφαλή), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 500 TR το 1956 για να περιγράψει το χρώμα των καλυμμάτων εκκεντροφόρων ενός από τους πιο εμβληματικούς αγωνιστικούς κινητήρες της Ferrari, πριν καθιερωθεί ως όνομα για ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα δρόμου της μάρκας, την Testarossa του 1984.

Σχεδιαστικά, η 849 Testarossa μάλλον διχάζει, όπως και να έχει όμως οι αιχμηρές, γεωμετρικές γραμμές της είναι εμπνευσμένες από τα Sports Prototypes των 70s, ενώ υπάρχουν διακριτικές αναφορές στην εμβληματική Testarossa, όπως η μαύρη γυαλιστερή λωρίδα που ενώνει τα φώτα και το μπροστινό προφίλ. Κυρίως όμως η σχεδίαση υπηρετεί την αεροδυναμική, που είναι εντυπωσιακή: 415 kg κάθετης δύναμης στα 250 km/h, δηλαδή 25 κιλά περισσότερα από την SF90 Stradale, ενώ η ψύξη του συστήματος κίνησης και των φρένων βελτιώνεται κατά 15%.

Η καρδιά της «κεντρομήχανης» 849 Testarossa είναι ο υπερτροφοδοτούμενος 3.9 V8 κινητήρας που έχει επανασχεδιαστεί πλήρως ώστε να φτάσει τους 830 ίππους - χάρη κυρίως στα δύο νέα τεράστια turbo, που είναι τα μεγαλύτερα που έχουν μπει ποτέ σε Ferrari παραγωγής, ενώ μεταξύ άλλων ανασχεδιασμένες είναι οι κυλινδροκεφαλές, το σύστημα εξαγωγής, το σύστημα βαλβίδων, αλλά και στο σύστημα ψεκασμού καυσίμου.

Σε συνδυασμό με τους τρεις ηλεκτροκινητήρες (ένας πίσω ανάμεσα στον κινητήρα και το 8τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και δύο εμπρός), που αποδίδουν επιπλέον 220 ίππους εκτός από ακραίες επιταχύνσεις (0-100 km/h σε λιγότερα από 2,3’’ και τελική πάνω από 330 km/h), εξασφαλίζεται τετρακίνηση on demand και κορυφαίο torque vectoring σε κάθε συνθήκη. H μικρή σχετικά μπαταρία των 7,5kWh, υπόσχεται ηλεκτρική αυτονομία περίπου 29 km, αλλά αντιλαμβάνεστε δεν είναι αυτό το ζητούμενο από ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ενώ τέσσερα drive modes (eDrive, Hybrid, Performance, Qualify) μέσω του eManettino προσαρμόζουν την απόδοση στις εκάστοτε συνθήκες ή/και τη διάθεση του οδηγού.

Η εξάτμιση από Inconel® –με 20% μεγαλύτερη διάμετρο και 10% μεγαλύτερο μήκος– όχι μόνο βελτιώνει τις επιδόσεις αλλά χαρίζει και την αυθεντική χροιά Ferrari, τη στιγμή που για πρώτη φορά, η θρυλική μάρκα χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα κράματα αλουμινίου στις χυτεύσεις του κινητήρα.

Η ανάρτηση, τα φρένα και η δυναμική συμπεριφορά έχουν αναβαθμιστεί σε όλα τα επίπεδα. Το σύστημα πέδησης brake-by-wire συνδυάζεται με τον εξελιγμένο ABS Evo Controller, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στο φρενάρισμα. Η νέα ρύθμιση ελατηρίων και αμορτισέρ βελτιώνει τη συμπεριφορά στα όρια, ενώ η εκτεταμένη μείωση βάρους έχει χαρίσει στην 849 Testarossa τον καλύτερο λόγο ισχύος-βάρους που είχε ποτέ μοντέλο παραγωγής της Ferrari: 1,5 κιλό/ίππο - ναι καλά διαβάσατε…

Η 849 Testarossa δεν παίζει μόνο με νούμερα, αλλά και με τις αισθήσεις. Ο νέος V8 turbo έχει ανασχεδιαστεί ώστε να προσφέρει αναγνωρίσιμο και καθαρό ηχητικό αποτύπωμα σε όλες τις ταχύτητες. Στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, η χροιά είναι πλούσια και καθαρή, ενώ·καθώς πλησιάζει ο κόφτης στις 8.300 στροφές/λεπτό, η ισχύς εκρήγνυται με έναν ήχο που συνδυάζει επιτάχυνση, δόνηση και πάθος. Ακόμη και οι αλλαγές ταχυτήτων έχουν γίνει… συναυλία. Η στρατηγική shifting, βασισμένη στην SF90 XX Stradale, δημιουργεί πιο έντονο ήχο στις αλλαγές υπό πίεση, προσφέροντας «αγωνιστικό» συναίσθημα από τη θέση Race του Manettino και πάνω. Μπορείτε να ακούσετε την Ferrari 849 Testarossa κάνοντας κλικ εδώ.

Το εσωτερικό ξεχωρίζει για τη «καθαρή» λογική και την οδηγοκεντρική του διάταξη, που συνδυάζει φουτουριστική αισθητική με αναφορές στο παρελθόν. Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι εμπνευσμένος από την F80, μοιάζοντας με ένα μικροσκοπικό κιβώτιο ταχυτήτων, το τιμόνι ενσωματώνει παραδοσιακά μπουτόν, ενώ παρούσες είναι φυσικά και οι ψηφιακές οθόνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν άνετα ή αγωνιστικά καθίσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση οδηγός και συνοδηγός να χωρίζονται από την κεντρική κονσόλα που πάει μέχρι πίσω.

Ενώ για όσους θέλουν κάτι ακόμη πιο ακραίο, η Ferrari προσφέρει το Assetto Fiorano. Πρόκειται για ένα πακέτο που έχει εξελιχθεί για κορυφαία δυναμική συμπεριφορά και αεροδυναμική. Με μείωση βάρους περίπου 30 κιλών μέσω χρήσης ανθρακονημάτων και τιτανίου, νέα σωληνωτά καθίσματα που εξοικονομούν 18 κιλά και 20άρες ζάντες από ανθρακονήματα, η Testarossa γίνεται ακόμη πιο ζωντανή σε επιτάχυνση και φρενάρισμα.

Τέλος, στον τομέα της αεροδυναμικής, έχουμε μεγαλύτερα “flicks” μπροστά, vortex generators στο πάτωμα (αεροδυναμικά βοηθήματα που διατηρούν τη ροή του αέρα «κολλημένη» στο αμάξωμα) και διπλές αεροτομές πίσω που τριπλασιάζουν την κάθετη δύναμη χωρίς αύξηση της οπισθέλκουσας. Στην ανάρτηση, πιο σφιχτά αμορτισέρ Multimatic, 35% ελαφρύτερα ελατήρια και 10% μικρότερη κλίση σε ροπή εξασφαλίζουν απόλυτο έλεγχο. Το πακέτο συνδυάζεται και με Michelin Pilot Sport Cup2 για ακραίο κράτημα, ενώ προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί και μπροστινό lifter. Η αποκλειστική διχρωμία Bianco Cervino ή Rosso Corsa με ντεγκραντέ διπλή ρίγα ολοκληρώνει το πιο σκληροπυρηνικό προφίλ αυτής της Testarossa.