Δοκιμάζουμε ένα σπορ ηλεκτρικό SUV με 340 ίππους

Μια δοκιμή αποκαλύπτει: το εντυπωσιακό σε όψη, τεχνολογία, επιδόσεις και ποιότητα κατασκευής Tavascan - ιδιαίτερα στην κορυφαία του έκδοση “VZ” που οδηγήσαμε - προσφέρει όχι μόνο άνεση και πολυτέλεια, αλλά επιπλέον και αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε «απόλαυση της οδήγησης», χάρη και στην τετρακίνηση που προκύπτει από τους δύο ηλεκτροκινητήρες της, που προσφέρουν άφθονη ισχύ και ροπή.

Όταν χρειάζεται, μπορείς να δημιουργήσεις μια εντελώς διαφορετική πρόταση βασισμένη σε δοκιμασμένες επιλογές. Γιατί το λέμε αυτό; Μα γιατί το Τavascan, τo πρώτο ηλεκτρικό κουπέ SUV της CUPRA μπορεί να βασίζεται στο πάτωμα και στα ηλεκτρικά μέρη των Audi Q4 e-tron Sportback, Skoda Enyaq Coupe και VW ID.5, είναι όμως τελικά κάτι διαφορετικό. Ενδεχομένως και επειδή κατασκευάζεται στην Κίνα - και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο του Ομίλου Volkswagen στο Anhui.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: το Tavascan είναι ένα όμορφο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Ας μην ξεχνάμε πως η αποκάλυψή του ως πρωτότυπο το 2019 είχε σηματοδοτήσει την έναρξη μίας νέας σχεδιαστικής εποχής για την σπορ ισπανική μάρκα, που σημειώνει μια εξαιρετική εμπορική πορεία. Σε κάθε περίπτωση το Tavascan που εμείς οδηγήσαμε στην ισχυρότερη - και τετρακίνητη – εκδοχή του, Tavascan VZ, δεν περνά σε καμία περίπτωση απαρατήρητο. Είτε μιλάμε για την αιχμηρή σχεδίαση, είτε για την επιβλητική παρουσία του - με μήκος κοντά στα 4,7 m και ιδιαίτερα σπορ αναλογίες που τονίζονται από το πλάτος που αγγίζει το 1,90 m. Με αυτές τις διαστάσεις δεν προκαλεί εντύπωση το μέγεθος του σαλονιού που προσφέρει άφθονο χώρο για τα γόνατα, τους ώμους και τα κεφάλια των πίσω επιβατών.

Άφθονες είναι και είναι θέσεις για μικροπράγματα, σε ένα πραγματικά «ντιζαϊνάτο» σαλόνι που ίσως να αγγίζει και τα όρια της υπερβολής – και σε κάποια σημεία να δημιουργεί ακόμα και εργονομικά… φάουλ (όπως η «γέφυρα» που συνδέει το ταμπλό με την κεντρική κονσόλα, που σε δυσκολεύει να τοποθετήσεις ή να πάρεις το κινητό σου από τη θέση της επαγωγικής φόρτισης).

Το γεγονός πάντως ότι κάναμε λόγο για κάποιες σχεδιαστικές υπερβολές δε σημαίνει ότι το εσωτερικό δεν είναι όμορφο - κάθε άλλο μάλιστα. Είναι δε και κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας με τα εντυπωσιακά bucket καθίσματα να προσθέτουν και μια premium πινελιά... Ενώ τον απαραίτητο hi-tech τόνο δίνει η τεράστια 15άρα οθόνη για τον έλεγχο του infotainment, στο κέντρο του ταμπλό, η οποία συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες ακόμα κι αυτές του κλιματισμού για τις οποίες, είναι αλήθεια, θα θέλαμε να υπάρχουν «φυσικά» χειριστήρια. Ο mininal πίνακας οργάνων α,λα Volkswagen Group είναι πέρα για πέρα λειτουργικός και ευκρινέστατος - με τη λειτουργικότητα αυτή να ενισχύεται από το εξελιγμένο Head up Display. Στα «ξινά» σημειώστε και την… τσιγκουνιά των δύο (μόνο) διακοπτών για τα τέσσερα ηλεκτρικά παράθυρα (παραξενιά και αυτή του VW Group).

Το Tavascan VZ είναι, όπως ήδη είπαμε, το ισχυρότερο της γκάμας με δύο ηλεκτροκινητήρες και 340 ίππους. Μπροστά υπάρχει ένας ασύγχρονος (80 kW), με περίπου το ένα τρίτο της ισχύος του πίσω (210 kW), που κάνει την περισσότερη δουλειά. Με αυτή την ισχύ και με δεδομένη την αμεσότητα απόδοσης της ροπής των ηλεκτροκινητήρων το Tavascan δεν έχει πρόβλημα να επιταχύνει γρήγορα όταν πατάς το γκάζι, ανάλογα βέβαια και με τι πρόγραμμα λειτουργίας έχεις επιλέξει. Εδώ λοιπόν υπάρχουν μια σειρά επιλογές με κορυφαία, από την άποψη των επιδόσεων (0-100 σε 5,5’’) και των δυναμικών χαρακτηριστικών, την “CUPRA” όπου τα πράγματα γίνονται αρκετά σπορ.

Οδηγικά το Tavascan VZ είναι αλήθεια ότι σου εμπνέει εμπιστοσύνη, «πατώντας» γερά στην άσφαλτο με ένα άμεσο και ακριβές τιμόνι που προσφέρει σωστή πληροφόρηση. Και παρόλο που το αυξημένο βάρος του γίνεται αισθητό σε μια απαιτητική διαδρομή με κλειστές στροφές, αυτό εξακολουθεί να είναι ευχάριστο και να εμπνέει. Ιδιαίτερα όταν επιλέγεις το πρόγραμμα “CUPRA” αντί του προγράμματος “COMFORT”, οπότε το αυτοκίνητο αλλάζει συμπεριφορά, όχι μόνο ως προς την απόκριση στο γκάζι αλλά και ως προς την πρόσφυση. Στην όλη εικόνα το δικό της ρόλο παίζει η αυξημένη στρεπτική ακαμψία με την ενσωμάτωση της μπαταρίας στο πάτωμα, αλλά και οι ζάντες 21 ιντσών (ελαστικά Continental EcoContact6 255/40 R21 T XL).

Bέβαια, οδηγώντας σε ρυθμούς CUPRA δεν πρόκειται να δεις τα 521 km αυτονομία που υπόσχεται η μάρκα, από την άλλη όμως τα 400 χλμ. σε μικτές συνθήκες τα έχεις. Σε κάθε περίπτωση το Tavascan έχει onboard φορτιστή 11 kW για το εναλλασσόμενο ρεύμα και ικανότητα 135 kW για ταχυφόρτιση. Αυτό σημαίνει πως σε Wallbox 11 kW (στο σπίτι ή στη δουλειά), η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας (82 kWh ονομαστική χωρητικότητα) χρειάζεται 8 ώρες και η ταχυφόρτιση 10-80% είναι υπόθεση 28 λεπτών. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως σύμφωνα με την CUPRA, σε 7 λεπτά ταχυφόρτισης κερδίζεις 100 χλμ. αυτονομίας.

Σημειώστε δε πως σε αντίθεση μα αυτό που περιμένεις έχοντας στο νου τη διάσταση των ζαντών και το προφίλ των ελαστικών, το Tavascan VZ δεν σε ταλαιπωρεί στις καθημερινές μετακινήσεις και γενικώς προσφέρει μια ενδιαφέρουσα «απορροφητικότητα». Ενώ κανένα παράπονο δεν έχουμε και από τον τρόπο που το Tavascan ταξιδεύει με ψηλές ταχύτητες όντας ευθύβολο και απόλυτα σταθερό.

Θετικά σχόλια θα κάνουμε τέλος και για τον εξοπλισμό ο οποίος έχει απλώς τα πάντα τόσο σε επίπεδο συστημάτων άνεσης όσο και σε επίπεδο συστημάτων υποβοήθησής του οδηγού - και στο σημείο αυτό δεν μπορούμε να μην πούμε ότι απολαύσαμε τον τρόπο που λειτουργεί το active cruise control με stop & go, αφήνοντας το Tavascan να σταματά και να ξεκινά μόνο του σε μποτιλιάρισμα.

Συμπερασματικά θα λέγαμε πως το CUPRA Tavascan VZ δεν αποτελεί βέβαια την πιο προσιτή επιλογή) είναι όμως λογικά τοποθετημένο από τιμολογιακή άποψη, αποτελώντας μια ενδιαφέρουσα ηλεκτρική επιλογή με ιδιαίτερη προσωπικότητα και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά