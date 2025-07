Οικονομία, μηδενικοί ρύποι και πολυτέλεια

Το νέο Audi Q3 e‑hybrid έρχεται με υψηλή απόδοση, σημαντική ηλεκτρική αυτονομία και φυσικά απόλυτα premium προσανατολισμό, αποτελώντας μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν ένα πολυτελές SUV επιδόσεων με ελάχιστο κόστος κίνησης και χωρίς το άγχος του ανεφοδιασμού.

Η Audi ετοίμασε την επαναφορτιζόμενη υβριδική (plug-in hybrid) εκδοχή της ολοκαίνουργιας γενιάς του Q3. Mάλιστα η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιμές για το εμπορικό λανσάρισμα του μοντέλου, που φυσικά φέρει την ονομασία «e-hybrid», όπως όλα τα αντίστοιχης τεχνολογίας μοντέλα του ομίλου VW. Η e-hybrid επαναφορτιζόμενη υβριδική τεχνολογία εξασφαλίζει στο Audi Q3 τα καλά δύο αντίθετων κόσμων – τη δύναμη, τον ήχο και την απρόσκοπτη αυτονομία της βενζίνης με ηλεκτροκίνηση μηδενικών ρύπων και ελευθερίας κίνησης σε οποιοδήποτε αστικό κέντρο - και μάλιστα με ελάχιστο κόστος. Πίσω από αυτές τις δυνατότητες κρύβεται ο συνδυασμός ενός υπερσύγχρονου 1,5 TFSI βενζινοκινητήρα 177 ίππων με turbo μεταβλητής γεωμετρίας, που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 6 σχέσεων και έναν ηλεκτροκινητήρα 116 ίππων (85 kW).







Η συνδυαστική απόδοση του συστήματος στο Q3 e-hybrid είναι 272 ίπποι και 400 Nm ροπής, με την ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρα να εξασφαλίζει μια μπαταρία ιόντων λιθίου με καθαρή χωρητικότητα 19,7 kWh (25,7 kWh ονομαστική). Έτσι, η ηλεκτρική αυτονομία – δηλαδή η δυνατότητα κίνησης χωρίς κατανάλωση βενζίνης - φτάνει τα 119 χιλιόμετρα (κατά WLTP) - και μάλιστα με μέγιστη ταχύτητα έως 140 km/h. Γίνεται λοιπόν έκδηλο πως ο χρήστης του νέου Audi Q3 e-hybrid είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις καθημερινές του μετακινήσεις χωρίς να επισκέπτεται το πρατήριο καυσίμων – με την προϋπόθεση φυσικά ότι η μπαταρία φορτίζεται τακτικά.







To Q3 e-hybrid διατηρεί αυτούσια την κομψή εικόνα της νέας (3ης στη σειρά) γενιάς του πολυτελούς οικογενειακού SUV, ενσωματώνοντας τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Audi. Οι έντονες γωνίες, οι καθαρές επιφάνειες και η ανασχεδιασμένη μάσκα ενισχύουν τη σπορ, αλλά ταυτόχρονα διακριτική παρουσία του μοντέλου. Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο Audi Q3 e-hybrid είναι το πρώτο μοντέλο στην κατηγορία του που ενσωματώνει τεχνολογία micro-LED σε συνδυασμό με ψηφιακούς προβολείς Matrix LED, προσφέροντας εξαιρετική ευκρίνεια, βέλτιστη κατανομή φωτός και προηγμένο έλεγχο θάμβωσης για κορυφαία ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Οι ψηφιακές υπογραφές φωτισμού έρχονται να δώσουν μια ξεχωριστή οπτική ταυτότητα και επιτρέπουν στον οδηγό να επιλέξει – μέσω του συστήματος MMI – τέσσερα διαφορετικά μοτίβα φωτισμού Coming Home / Leaving Home, ανάλογα με τη διάθεση ή την περίσταση. Στο πίσω μέρος, η προαιρετική τοποθέτηση ψηφιακών OLED φώτων και μιας φωτεινής LED λωρίδας πλήρους πλάτους ενισχύουν τον high-tech χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ τα φωτιζόμενα Audi Rings αποτελούν μια κομψή, φωτεινή υπογραφή που δηλώνει με αυτοπεποίθηση την ταυτότητα της Audi – ημέρα και νύχτα.









Η βασική έκδοση Advanced διακρίνεται για τα διακοσμητικά σε χρώμα αντίθεσης και τις ζάντες 17 ιντσών, ενώ η προαιρετική έκδοση S line προσθέτει προφυλακτήρες με σπορ χαρακτήρα και λεπτομέρειες σε Selenite Silver. Διατίθενται συνολικά έξι σχέδια Audi Sport σε 19 και 20 ίντσες, καθώς και 10 επιλογές χρωμάτων – με δυνατότητα Audi Exclusive εξατομίκευσης.

H ειδοποιός διαφορά στην εικόνα της έκδοσης e-hybrid έγκειται στην παρουσία μιας θύρας φόρτισης στο φτερό, εμπρός αριστερά. Από εκεί, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε μόλις 2 ώρες και 30 λεπτά με σύνδεση σε φορτιστή AC 11,0 kW (Wallbox) και σε μόλις 26 λεπτά με σύνδεση σε ταχυφορτιστή DC 50kW, μια σπάνια δυνατότητα στην κατηγορία των plug-in υβριδικών μοντέλων.

Σημειώστε ότι η με τη μπαταρία γεμάτη, η κατανάλωση βενζίνης, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, είναι εξαιρετικά χαμηλή (από 1,7 lit./100 km) και οι εκπομπές ρύπων ελάχιστες (CO2 39 gr/km). Όσο για τις επιδόσεις; Προσέξτε: 0-100 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 215 km/h.







Όπως και στις εκδόσεις εσωτερικής καύσης του Q3, η νέα plug-in hybrid έκδοση υπόσχεται κορυφαία πολυτέλεια και premium τεχνολογική υλοποίηση, στοιχεία που συνδυάζονται πρακτικότητα ενός ευρύχωρου SUV. Πάντως η μπαταρία έχει «κλέψει» λίτρα από το χώρο αποσκευών που ανάλογα με τη θέση του συρόμενου πίσω καθίσματος έχει όγκο 375 λίτρα (1.293 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων).







Αναμφίβολα τις εντυπώσεις κερδίζει η κυρτή πανοραμική οθόνη, η οποία συνδυάζει το Audi Virtual Cockpit Plus 11,9” με την οθόνη αφής MMI 12,8”, σε μια εργονομική και οπτικά εστιασμένη διάταξη προς τον οδηγό. Δύο νέοι μοχλοί πίσω από το τιμόνι ελέγχουν τις λειτουργίες οδήγησης και φωτισμού, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και άμεση αλληλεπίδραση. Τα πακέτα Ambient Lighting Plus/Pro, με 30 χρωματικές αποχρώσεις και φωτιζόμενες επενδύσεις στις πόρτες, προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα, ενώ το ηχοσύστημα SONOS Premium (12 ηχεία, 420 W) με τέσσερα ηχητικά προφίλ δημιουργεί κορυφαία εμπειρία ακρόασης. Ο ψηφιακός Audi Assistant, με τεχνητή νοημοσύνη και avatar, επιτρέπει φωνητικό έλεγχο σε συστήματα και ρυθμίσεις, μέσα από φυσικό, προσωποποιημένο διάλογο, σύμφωνα με την γερμανική φίρμας.







Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Kosmocar, το νέο Q3 PHEV αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στα τέλη Δεκεμβρίου δύο εξοπλιστικές εκδόσεις: «Advance» και αυτή με το πακέτο «Premium». Η πρώτη ξεκινάει από 50.980 ευρώ και διαθέτει υψηλό επίπεδο βασικού εξοπλισμού ασφάλειας και άνεσης το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συστήματα όπως Adaptive Driving Assistant Plus, Emergency Assist, Trained Parking, Park Assist Plus με κάμερα 360°, Swerve & Turn Assist, Cross-Traffic Assist, Emergency Brake Assist, Lane Departure Warning & Hill Hold Assist.

Το πακέτο εξοπλισμού Premium προσφέρει επιπλέον εξοπλισμό και αναβαθμισμένη αισθητική, με όφελος 3.383 ευρώ σε σχέση με τις μεμονωμένες επιλογές. Η τιμή του συγκεκριμένου Audi Q3 e-hybrid είναι 52.580 ευρώ προσφέροντας μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, ζάντες 18 ιντσών Aero σε γυαλιστερό μαύρο, αυτόματο κλιματισμό 3 ζωνών, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, sport επενδύσεις σε μαύρο ύφασμα, ambient Lighting Plus με εξατομίκευση και διακοσμητικά αλουμινίου Cross-Brushed matt.