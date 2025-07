Η Ευρώπη στο τραπέζι με τον Τραμπ: Κρίσιμη συνάντηση με την Φον ντερ Λάιεν την Κυριακή για τους δασμούς

Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνουν οι συζητήσεις για την πολυαναμενόμενη εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ για τους δασμούς. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Τραμπ συναντιούνται την Κυριακή στην Γλασκώβη έπειτα από μήνες διπλωματικών αναταράξεων.

Όπως αναλύει το Reuters, η συμφωνία πιθανότατα θα περιλαμβάνει έναν βασικό δασμό 15% σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ και πιθανώς δασμό 50% σε ευρωπαϊκό ατσάλι και αλουμίνιο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και τους διπλωμάτες.

Αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λίγο πριν αναχωρήσει για την Σκωτία, ο Τραμπ μίλησε για 50%-50% πιθανότητες για μια συμφωνία με την ΕΕ, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες εμφανίζονται αισιόδοξοι για επίτευξη συμφωνίας αυτό το σαββατοκύριακο.

Η συνάντηση είναι καίριας σημασίας, λαμβάνοντας υπ'οψιν τα εξής δεδομένα:

Συνδυάζοντας αγαθά, υπηρεσίες και επενδύσεις, η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι μεταξύ τους. Η Αμερικανική Εμπορική Επιτροπή στις Βρυξέλλες προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι οποιαδήποτε σύγκρουση θέτει σε κίνδυνο επιχειρήσεις αξίας 9,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη σημαντικότερη εμπορική σχέση παγκοσμίως.

Επιπλεόν, η ΕΕ αντιμετωπίζει δασμούς από τις ΗΠΑ σε πάνω από το 70% των εξαγωγών της - 50% σε ατσάλι και αλουμίνιο, 25% σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά και 10% σε τα περισσότερα άλλα προϊόντα, δασμοί που ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα αυξήσει στο 30% από την 1η Αυγούστου, ένα επίπεδο που σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ θα εξαλείψει μεγάλα τμήματα του διατλαντικού εμπορίου.

Επιπλέον, δασμοί σε χαλκό και φαρμακευτικά προϊόντα παραμένουν στον ορίζοντα.

Η ΕΕ έχει ετοιμάσει αντίμετρα που θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ από τις 7 Αυγούστου σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή στη Σκωτία, για να συζητήσουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Όπως σημείωσε σε ανάρτηση σε X, «μετά από μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Σκωτία την Κυριακή για να συζητήσουμε τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις και πώς μπορούμε να τις διατηρήσουμε ισχυρές», έγραψε στο Χ.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.