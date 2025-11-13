Ένα Dacia έτοιμο να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης

Σους επτά φιναλίστ που θα διεκδικήσουν τον τίτλο για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 (European Car Of The Year – COTY) περιλαμβάνεται το νέο Dacia Bigster, το μεγάλο SUV της ρουμάνικης φίρμας με το κορυφαίο value for money, την ασυναγώνιστη πρακτικότητα και την υψηλή τεχνολογία.

Οι 60 εκλέκτορες του θεσμού Car of the Year (COTY) από 23 ευρωπαϊκές χώρες, επέλεξαν μεταξύ 35 αυτοκινήτων και μετά από τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας, ανακοίνωσαν τη λίστα με τα επτά μοντέλα, που είναι τελικά υποψήφια για τον τίτλο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 στην Ευρώπη. Ανάμεσα στα 7 μοντέλα που έφτασαν στον τελικό (6 ευρωπαϊκά και ένα από το Ν. Κορέα) είναι το νέο Dacia Bigster. Aυτή είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού, και μάλιστα συνεχόμενη, που η Dacia φτάνει στην τελική 7άδα, με το Duster πέρσι να κατακτά την 4η θέση στην τελική ψηφοφορία.

Φέτος στη Dacia ελπίζουν καλύτερο αποτέλεσμα ή ακόμα και τη νίκη με το νέο Bigster, το οποίο εκφράζει τη στρατηγική και το όραμα της ρουμάνικης φίρμας για την κατηγορία των μ C–SUV. Συνδυάζοντας απλότητα, πρακτικότητα και στιβαρότητα, το νέο Bigster είναι σχεδιασμένο για όσους αναζητούν αυθεντικότητα και κορυφαίο value for money.

Λανσαρισμένο την άνοιξη του 2025, το Bigster σημείωσε σχεδόν 40.000 ταξινομήσεις παγκοσμίως έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και έχει ήδη ξεπεράσει τις 55.000 παραγγελίες από το λανσάρισμά του. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική εμπορική πορεία του οικογενειακού SUV σε όλες τις αγορές της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Βασισμένο στην πλατφόρμα CMF–B, το Bigster επωφελείται από κινητήρες νέας γενιάς που συνδυάζουν τις επιδόσεις με την αποδοτικότητα. Η έκδοση Hybrid 155 διαθέτει πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης που προσφέρει έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη, με εξαιρετική ισορροπία ισχύος, οικονομίας και οδηγικής απόλαυσης. Το Mild Hybrid 140 είναι σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V με 1,2L turbo βενζινοκινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, που εξασφαλίζει μείωση κατανάλωσης και εκπομπών CO₂ κατά περίπου 10%, σε σχέση με έναν «απλό» κινητήρα αντίστοιχης ισχύος.

Η έκδοση Mild Hybrid–G 140 χαρακτηρίζεται από κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης/υγραερίου) με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.450 km και 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂, χωρίς καμία παραχώρηση σε χώρους ή άνεση.

Τέλος η έκδοση Hybrid–G 150 4x4 συνδυάζει τον ολοκαίνουργιο υβριδικός κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) με ηλεκτρική τετρακίνηση και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, επιτρέποντας έως και 60% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη και αυτονομία WLTP έως 1.500 km — μία παγκόσμια πρωτιά!

Η έκδοση Hybrid 155 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων, με περίπου 65% της συνολικής ζήτησης.

Παράλληλα, το Bigster συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, μέσω της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, όπως το Starkle®, ένα καινοτόμο πλαστικό που αποτελείται κατά 20% από ανακυκλωμένα υλικά και είναι πλήρως ανακυκλώσιμο. Όπως και στα υπόλοιπα μοντέλα της Dacia, το σύστημα YouClip επιτρέπει την εξατομίκευση του εσωτερικού με έξυπνα, πρακτικά και ευέλικτα αξεσουάρ που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη.

Ο νικητής για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 στην Ευρώπη θα ανακοινωθεί στις 9 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της έκθεσης αυτοκινήτου των Βρυξελλών.