Η μεγάλη, ηλεκτρική επιστροφή ενός εμβληματικού μικρού

Με νοσταλγικό και όμορφο design, μικρές διαστάσεις, αλλά ευρύχωρη καμπίνα, γεμάτο πρακτικές λύσεις και τεχνολογία, το Renault Twingo επιστρέφει ως ηλεκτρικό και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ για να αλλάξει ξανά τα δεδομένα στο A-Segment, βασισμένο στη φιλοσοφία του αρχέτυπου μοντέλου, καθώς και στην εμπειρία της γαλλικής μάρκας να κατασκευάζει ξεχωριστά αυτοκίνητα με χαρακτήρα και ουσία.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η κατηγορία Α πρόσφερε μια μεγάλη ποικιλία από αυτοκίνητα πόλης, που λίγο-πολύ όμως ήταν απλώς τετράτροχα με λιλιπούτειες διαστάσεις, που απαιτούσαν συμβιβασμούς σε χωροταξία και δυναμικά χαρακτηριστικά, χωρίς κάτι ξεχωριστό πέρα από την ευελιξία και την συγκριτικά με μεγαλύτερα αυτοκίνητα συγκρατημένη κατανάλωση στην πόλη. Μέχρι που το 1992, ήρθε το Renault Twingo για να μεταμορφώσει ριζικά το σκηνικό, παρουσιάζοντας μια τολμηρή, νέα οπτική για το αυτοκίνητο πόλης. Το Twingo προσκάλεσε τους πελάτες να «εφεύρουν τη ζωή που του ταιριάζει», όντας στην ουσία το πρώτο πολυμορφικό αυτοκίνητο με μίνι διαστάσεις. Γνώρισε τεράστια επιτυχία, με πάνω από 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις σε 25 χώρες, αφήνοντας το αποτύπωμά του χάρη στον πρωτοποριακό του σχεδιασμό, το ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό και τον «χαρούμενο» χαρακτήρα του.

Μετά από αρκετά χρόνια, το Renault Twingo επιστρέφει αμιγώς ηλεκτρικό με στόχο να δώσει πνοή στο υποτονικό πλέον στο A Segment, που σήμερα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% της ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό οφείλεται στη χαμηλή ζήτηση; Η Renault λέει όχι μιας και οι οδηγοί σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να αναζητούν compact διαστάσεων, προσιτά οχήματα, σχεδιασμένα για την αστική ζωή ή ως δεύτερο αυτοκίνητο. Το πρόβλημα λέει η γαλλική φίρμα βρίσκεται στην προσφορά, με τους περισσότερους κατασκευαστές να έχουν αποσυρθεί από την εν λόγω κατηγορία αντιμέτωποι με τη δυσκολία συνδυασμού ανταγωνιστικότητας, συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ρύπων και ικανοποίησης των σύγχρονων προσδοκιών των πελατών. Αξιοποιώντας την ιστορία και την τεχνογνωσία της στα μικρά αυτοκίνητα, η Renault αποφάσισε να αναλάβει αυτή την πρόκληση και να τη δει ως μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης.

Το αποτέλεσμα είναι το νέο Twingo E-Tech electric, που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο , χωρίς να είναι απλώς μια αναβίωση. Πιο γρήγοροι χρόνοι ανάπτυξης (το Twingo εξελίχθηκε σε μόλις 2 χρόνια στο μισό χρόνο σε σχέση με τα άλλα ηλεκτρικά της μάρκας, όντας το πρώτο μοντέλο του προγράμματος «Leap 100» που μειώνει το χρόνο σε 100 βδομάδες) ευρωπαϊκή παραγωγή για έλεγχο κόστους (θα κατασκευάζεται στο ιστορικό εργοστάσιο της Renault στο Νovo Mesto της Σλοβενίας, νέα προσέγγιση στο value for money και τεχνολογία που μέχρι σήμερα βλέπαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Το νέο Twingo E-Tech Electric είναι πεντάθυρο με μήκος 3,79m και μεταξόνιο 2,49m, τη στιγμή που η σχεδίαση παραμένει «πιστή» στο πνεύμα του πρώτου Twingo: «Xαμογελαστή» μάσκα, έντονα και χαρακτηριστικά τόξα των LED στρογγυλών και υπερυψωμένων φώτων, παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες και καμπύλες, καθώς και καλαίσθητες αναλογίες, το νέο Twingo δείχνει ως φυσική εξέλιξη του αρχέτυπου, όπως φαίνεται και από αυτό το βίντεο της μάρκας. Η Renault έχει απλοποιήσει τη γκάμα προσφέροντας μόνο τέσσερα χρώματα (Αbsolute Red, Green, Mango Yellow και Starry Black) και λιγότερες παραλλαγές εξοπλισμού.

Το μινιμαλιστικό εσωτερικό είναι φωτεινό (προσφέρεται και πανοραμική γυάλινη οροφή), με πολύχρωμο ταμπλό, οθόνη 7 ιντσών σε ρόλο πίνακα οργάνων και οθόνη 10 ιντσών αφής για το σύστημα infotainment OpenR Link με ενσωματωμένο Google, μια πρωτιά για την κατηγορία. Yπάρχει και ψηφιακός βοηθό Reno — ένα avatar με τεχνητή νοημοσύνη που συνομιλεί με τον οδηγό, απαντά σε ερωτήσεις και ελέγχει λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Πολλά στοιχεία θυμίζουν το πρώτο Twingo, όπως οι ευρηματικοί ιμάντες στα πίσω καθίσματα, οι χρωματικές ενθέσεις στο ταμπλό, τα χρώματα του αμαξώματος που συνεχίζονται στις πόρτες, αλλά κυρίως ο παραδοσιακά πολυμορφικός χαρακτήρας, με στάνταρ δύο ανεξάρτητα συρόμενα και αναδιπλούμενα 50/50 πίσω καθίσματα, πλάτη του καθίσματος συνοδηγού που μπορεί επίσης να αναδιπλωθεί και πορτμπαγκάζ έως 360 λίτρα. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές θήκες αποθήκευσης (19 λίτρα συνολικά) και προαιρετικά έξυπνα YouClip αξεσουάρ.

Το νέο Twingo εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα 60 kW (82 ίπποι) και νέα μπαταρία 27,5 kWh LFP. Αυτός ο τύπος μπαταρίας δεν έχει κοβάλτιο ή νικέλιο, ενώ έχει περιορισμένη ποσότητα λιθίου, μειώνοντας το κόστος (20%), αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η Renault υπόσχεται αυτονομία έως 263 km (WLTP) και σβέλτες (για αστική χρήση εξ ου και η τελική των 130 km/h) επιδόσεις με 0-50 km/h σε 4 δευτερόλεπτα και 0-100 km/h σε 12,1 χάρη και στο χαμηλό βάρος των 1.200 kg. Yπάρχει και λειτουργία One Pedal για εύκολη οδήγηση στην κίνηση. Η στάνταρ φόρτιση AC 6,6 kW γεμίζει τη μπαταρία σε 4 ώρες και 15 λεπτά, ενώ το πακέτο Advanced Charge προσθέτει φόρτιση DC 50 kW και δυνατότητα διπλής κατεύθυνσης (V2L & V2G) — ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές ή ακόμη να επιστρέφει ενέργεια και το δίκτυο.

Το μεγαλύτερο ατού όμως είναι η τιμή: το νέο Twingo θα ξεκινά κάτω από 20.000 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Ευρώπης. Με την κλασική του χαρούμενη προσωπικότητα, τη σύγχρονη τεχνολογία και την προσιτή τιμή, το Twingo E-Tech Electric φιλοδοξεί να επαναλάβει την επιτυχία του αυθεντικού μοντέλου — αυτή τη φορά ως πρωταγωνιστής της ηλεκτρικής εποχής. To επίσημο λανσάρισμα του νέου ηλεκτρικού Renault Twingo προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026.