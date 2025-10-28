Ένα μεγάλο και προσιτό SUV, τώρα καίει και υγραέριο

H έκδοση mild hybrid G-140 του νέου Dacia Bigster, που είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, εμφανίζει κορυφαία αποδοτικότητα χάρη στο μοναδικό παγκοσμίως σύστημα κίνησης, που συνδυάζει ένα 48-βολτο υβριδικό σύστημα με κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) με αποτέλεσμα η αυτονομία να φτάνει τα 1.450 χλμ.

Το Dacia Bigster είναι μια από τις νέες αφίξεις στην αγορά που αν μην τι άλλο κέντρισε άμεσα την προσοχή λόγω της κορυφαίας σχέσης αξίας-τιμής που προσφέρει. Το Value for Money είναι βέβαια ένα από ατού της νέας πρότασης της Dacia, που μεγάλωσε προς τα επάνω τη γκάμα της ρουμάνικης φίρμας (μήκος 4,57 m).

Mιλάμε για μια απόλυτα σύγχρονη πρόταση, που συνδυάζει «αιχμηρή» σχεδίαση, εξαιρετικούς χώρους για επιβάτες-αποσκευές και ένα εξελιγμένο τεχνολογικό προφίλ (δες αναλυτική παρουσίαση του νέου Dacia Bigster κάνοντας κλικ εδώ). Χαρακτηριστικό δείγμα τεχνολογικής γραφής είναι το μόνο στον κόσμο κινητήριο σύνολο, που συνδυάζει ήπια υβριδικό σύστημα με μοτέρ διπλού καυσίμου, ήτοι με δυνατότητα να καίει είτε βενζίνη, είτε υγραέριο (LPG), που κοστίζει τα μισά λεφτά ανά λίτρο. Η τεχνολογία διπλού καυσίμου έχει αποδειχτεί αξιόπιστη και οικονομική στη χρήση, ειδικά αν μιλάμε για εργοστασιακό σύστημα υγραεριοκίνησης, όπως αυτό στα μοντέλα του Renault Group, που τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής των μοντέλων και καλύπτεται από την ίδια 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, που καλύπτει και όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις τους.

Η Dacia είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει κινητήρες διπλού καυσίμου σε ολόκληρη τη γκάμα τη γκάμα των μοντέλων της με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Από το 2010, η Dacia έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα διπλού καυσίμου παγκοσμίως, κατέχοντας την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά LPG, με μερίδιο άνω του 67 % στο τέλος του α΄ τριμήνου 2025.

Ο συνδυασμός υγραεριοκίνησης και ήπιας υβριδικής τεχνολογίας ανοίγει νέους δρόμους στην αποδοτικότητα και στην οικονομία, με το σύστημα αυτό να είναι πλέον διαθέσιμο προς επιλογή για το Dacia Bigster. Η απόδοσή του είναι 140 ίπποι στις 5.500 σ.α.λ., με μέγιστη ροπή 230 Nm, ξεκινώντας από τις 2.100 σ.α.λ.. Ο 1.2 turbo κινητήρας διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο σύστημα άμεσου ψεκασμού, έναν ηλεκτρονικό εξατμιστή που παρέχει πιο ακριβή έλεγχο της συμπίεσης, καθώς και ενισχυμένα εξαρτήματα του συστήματος βαλβίδων. Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον τρικύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσης κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσφέροντας αυξημένη ροπή και στοχεύοντας στη χαμηλότερη κατανάλωση είτε το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη, είτε με υγραέριο. Σύμφωνα με τη Dacia, κατά τη λειτουργία με υγραέριο, το Bigster mild hybrid-G 140 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO₂ σε σχέση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα, χωρίς υβριδική υποβοήθηση.

Ο κινητήρας mild hybrid-G 140 λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες δεξαμενές καυσίμου (50 λίτρα βενζίνη και 50 λίτρα LPG), με την Dacia να κάνει λόγο για συνολική αυτονομία έως και 1.450 χλμ. Το ρεζερβουάρ υγραερίου είναι τοποθετημένο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η η χωρητικότητά του, ενώ ένας διακόπτης στο ταμπλό επιτρέπει την άμεση και ομαλή εναλλαγή καυσίμου. Σε κάθε περίπτωση, το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 αποτελεί μια επιλογή που στοχεύει στην κορυφαία οικονομία κόστους χρήσης και πάντα φυσικά με την αυθεντική φιλοσοφία “value for money” της Dacia. Είναι ετοιμοπαράδοτο και άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Dacia σε όλη την Ελλάδα, με τις παρακάτω τιμές: