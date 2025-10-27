Ένα νέο πρόγραμμα Leasing που «ηλεκτρίζει»

Το νέο πρόγραμμα Kia Leasing επικεντρώνεται στα ηλεκτρικά μοντέλα της νοτιοκορεάτικης μάρκας και απευθύνεται όχι μόνο σε εταιρείες και επαγγελματίες, αλλά και σε ιδιώτες που θέλουν να έχουν την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με ταυτόχρονο έλεγχο του κόστους και των χρεώσεων, χωρίς την ανάγκη αγοράς ή τραπεζικού δανεισμού.

Η Kia Ηellas, με μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων από τη μια και η Autohellas Hertz, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης από την άλλη, ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας νέας ολοκληρωμένης και ευέλικτης πρότασης μακροχρόνιας μίσθωσης για όλη την γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της νοτιοκορεάτικης φίρμας. Σύμφωνα με την Kia Hellas, το Kia Leasing απευθύνεται όχι μόνο σε εταιρείες και επαγγελματίες, αλλά και σε ιδιώτες που θέλουν να ζήσουν τη εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με απόλυτο έλεγχο του κόστους, χωρίς την ανάγκη αγοράς ή τραπεζικού δανεισμού.

Ο κάθε οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Kia που του ταιριάζει (EV3, EV6, EV9) και να καθορίσει τη διάρκεια μίσθωσης (4 ή 5 χρόνια), γνωρίζοντας από την αρχή τη χρέωση σε μηνιαία και ετήσια βάση μιας και όλα τα βασικά έξοδα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα: Ασφάλιση αυτοκινήτου, service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Kia Hellas, αλλαγή ελαστικών, oδική βοήθεια, καθώς και αυτοκίνητο αντικατάστασης.

Με τη λήξη της μίσθωσης, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ευέλικτα αν θα αγοράσει το όχημα ή αν θα προχωρήσει στην επιλογή μίσθωσης κάποιου άλλου ηλεκτρικού μοντέλου της Kia, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, από το στάδιο της πρότασης μέχρι και τη λήξη της, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων του πανελλαδικού Δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Kia βρίσκονται δίπλα στους πελάτες, προσφέροντας καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε βήμα.

Όπως αναφέρει η Kia Hellas, το Kia Leasing καθιστά την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή από ποτέ, αφού δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να έχει την εμπειρία οδήγησης των ηλεκτρικών μοντέλων της Kia χωρίς το άγχος της ιδιοκτησίας και με απόλυτο έλεγχο για το κόστος χρήσης και συντήρησης.