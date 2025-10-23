Ευέλικτο, στιλάτο και με όφελος 3.000 ευρώ

Το φρεσκαρισμένο FIAT Pandina, που αποτελεί την εξέλιξη του θρυλικού Panda, είναι διαθέσιμο για παραγγελίες και μάλιστα με όφελος 3.000 ευρώ για τους ενδιαφερόμενους, που θα αξιοποιήσουν τη σχετική προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας για την απόκτηση του στυλάτου, ευέλικτου και οικονομικού ιταλικού μοντέλου.

Το Pandina MY26 είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά κα μάλιστα με σημαντικό όφελος 3.000 ευρώ, το οποίο προκύπτει από τη σχετική προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας ύψους 3.000 ευρώ.

Σαν αποτέλεσμα, το φρεσκαρισμένο Fiat Pandina έχει προτεινόμενη λιανική τιμή 15.490 ευρώ, μετά την εφαρμογή της προωθητικής ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, το πιο «περιπετειώδες» Cross διατίθεται στην ίδια τιμή, ήτοι 16.990 ευρώ. Το Pandina MY26 ξεχωρίζει από την επιγραφή «Pandina» στο τρίτο παράθυρο, ενώ η έκδοση Cross προσθέτει ακόμα περισσότερες διακριτές λεπτομέρειες, όπως την ονομασία της στα εμπρός και πίσω καθίσματα, αλλά και στα πλαϊνά διακοσμητικά.

Την κίνηση και των δύο εκδόσεων του FIAT Pandina εξασφαλίζει ένας υβριδικός κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 65 ίππους και σε συνδυασμό με κιβώτιο έξι σχέσεων διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου. Ταυτόχρονα το μοντέλο εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους, ώστε να έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στο Δακτύλιο, ενώ συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύησης μηχανικών μερών και οδικής βοήθειας.Στο Pandina ΜΥ26 υπάρχει αλλαγή και στις εκδόσεις, με την ICON να καταλαμβάνει το ρόλο της βασικής, ενώ η CROSS διατηρεί τη θέση της.

Ο εξοπλισμός του Icon περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 7” με τρεις επιλογές απεικόνισης, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος και των συστημάτων ADAS που περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας. Επιπλέον υπάρχει στάνταρ cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

Η πιο δυναμική έκδοση Cross διαθέτει επιπλέον της Icon λεπτομέρειες που δίνουν off-road ύφος, τροχούς 15’’, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Στο εσωτερικό τη διαφορά κάνουν οι επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε πως στο πλαίσιο του εορτασμού της 4ης επετείου συνεργασίας της Fiat με την (RED), κάθε Pandina, αλλά και Grande Panda MY26 (δείτε εδώ όλη την πληροφορία για το νέο μικρό Fiat) που θα παραγγελθεί με κόκκινο χρώμα αμαξώματος, θα διαθέτει δύο σήματα (RED) στις κολώνες B. Αυτή η επιλογή ενισχύει τη δέσμευση της μάρκας στην καταπολέμηση των παγκόσμιων έκτακτων αναγκών υγείας μαζί με τον έμπιστο και πολύτιμο συνεργάτη της (RED).