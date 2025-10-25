Πλουσιότερος εξοπλισμός και χαμηλότερη τιμή για αυτό το compact SUV

H Volkswagen ανανέωσε το T-Cross προσφέροντας σε όλη τη γκάμα του best seller μοντέλου της στην Ελλάδα μια ενίσχυση στην τεχνολογία, στην ασφάλεια και στην ποιότητα. Έτσι και μετά τις σημαντικές αναβαθμίσεις στα συστήματα IQ.Drive, το T-Cross αποκτά πλέον την πληρέστερη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού στην κατηγορία, προσφέροντας μεταξύ άλλων Travel Assist με Lane Assist για ημιαυτόνομη οδήγηση, Adaptive Cruise Control για ενεργό έλεγχο ταχύτητας και απόστασης, Side Assist που προειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία και Pre-Crash, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών.

Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία προσφέρει προωθητικό όφελος 1.000 ευρώ για τις παραγγελίες έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, καθιστώντας το T-Cross ακόμη πιο προσιτό. Ως αποτέλεσμα, η τιμή της βασικής έκδοσης Essential με κινητήρα 1,0 TSI 95 PS και χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, διαμορφώνεται στα 19.780 ευρώ.

Παράλληλα με τη χαμηλότερη τιμή υπάρχει και πλουσιότερος εξοπλισμός με νέα στοιχεία άνεσης και λειτουργικότητας, όπως ο περιμετρικός φωτισμός με Welcome Light, το δερμάτινο τρίπτυχο τιμόνι-χειρόφρενο-λεβιές ταχυτήτων, η ηλεκτρική αναδίπλωση των εξωτερικών καθρεφτών, το ρυθμιζόμενο πάτωμα χώρου αποσκευών (δύο επιπέδων) και το Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto.

Το T-Cross των 4.127mm μήκους, 1.760mm πλάτους, 1.573mm ύψους και με το μεταξόνιο των 2.551mm διακρίνεται για το ποιοτικό και πρακτικό εσωτερικό του. Με το συρόμενο πίσω κάθισμα η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ κυμαίνεται από 385 έως 455 λίτρα. Το αναβαθμισμένο VW T-Cross είναι ετοιμοπαράδοτο με πλήρη γκάμα εκδόσεων και κινητήρων, εξασφαλίζοντας άμεση διαθεσιμότητα και επιλογές για κάθε οδηγό.