Η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική, παρά μια σειρά ευρύτερων δυσμενών παραγόντων τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν «σημαντικοί κίνδυνοι», σύμφωνα με αναλυτές της Citi.

Σε μια σημείωση προς τους πελάτες, οι αναλυτές, μεταξύ των οποίων οι Nathan Sheets και Johanna Chua, προέβλεψαν ότι ο ρυθμός παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης φέτος θα μειωθεί «μόνο ελαφρώς» στο 2,7%, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον περσινό ρυθμό του 2,8%.

Η ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες αγορές ήταν πολύ πιο αργή σε σχέση με εκείνη στις αναδυόμενες χώρες, αν και η πτώση είναι μόνο μέτρια και στις δύο, υποστήριξαν οι αναλυτές.

Αυτό συμβαίνει ακόμη και μετά από μια σειρά γεγονότων που απείλησαν να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα, όπως η έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας το 2022, οι επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες το 2023 και το 2024 και, πιο πρόσφατα, η παρουσίαση της αυξημένης ατζέντας δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά όλες αυτές τις προκλήσεις, η παγκόσμια ανάπτυξη συνεχίζει να επεκτείνεται σε «ρυθμό κοντά στη μακροπρόθεσμη τάση», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi.

«Κατά την εκτίμησή μας, η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας αντανακλά αυξημένη ευελιξία και ικανότητα αντίδρασης σε σοκ», έγραψαν. «Οι προσαρμογές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις τεχνικές παραγωγής γίνονται πλέον πιο ομαλά σε σχέση με το παρελθόν».

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον παραμένουν σημαντικοί, σημείωσαν. Οι αυξημένοι δασμοί του Τραμπ παραμένουν σε ισχύ, ενώ αναζωπυρώθηκαν οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας – των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Ταυτόχρονα, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, γρήγορα γηράσκοντα δημογραφικά δεδομένα και «πιθανότητα οικονομικής και γεωπολιτικής κατακερμάτισης», σύμφωνα με τους αναλυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις «ανταγωνιστικές πραγματικότητες», είπαν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν «τακτική ευελιξία, με επίγνωση τόσο των επικρατούντων προκλήσεων όσο και των πιθανών ευκαιριών».

Στις μετοχές, διατηρούν μια στρατηγική που είναι περισσότερο προσανατολισμένη σε μετοχές που εκτίθενται σε αλλαγές του οικονομικού κύκλου, σε συνδυασμό με εταιρείες που αναμένεται να αυξήσουν τα κέρδη τους ταχύτερα από την ευρύτερη αγορά. Είναι υπέρβαροι σε μετοχές τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών, σε αναδυόμενες αγορές και σε ευρωπαϊκές μετοχές, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.