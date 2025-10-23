Τώρα, μπορείτε να επιτρέψετε στον εαυτό σας την πολυτέλεια της οδηγικής απόλαυσης…

Ένα μοντέρνο SUV με ασυναγώνιστα δυναμικά χαρακτηριστικά, έρχεται τώρα να δώσει μια άλλη διάσταση στην έννοια της απολαυστικής οδήγησης. Ο λόγος για το πλήρως ηλεκτρικό Ford Puma GEN-E που διαθέτοντας αυτονομία έως 523 χλμ., σας απαλλάσσει από το άγχος της φόρτισης, καλύπτοντας με άνεση τις καθημερινές σας διαδρομές, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον ποιότητας και πολυτέλειας με σύγχρονες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την άνεση και τον πολιτισμό.

Με την ηλεκτροκίνηση να πατάει «γκάζι» στην καθημερινότητά, το best-seller compact SUV της Ford επανασυντήνεται: Το νέο πλήρως ηλεκτρικό Puma Gen-E εξοπλισμένο με την προηγμένη τεχνολογία της Ford και το επιτυχημένο DNA που εξασφαλίζει μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία είναι εδώ! Και η Ford εγκαινιάζει τώρα τις Ford Puma Gen-E Days, μια ξεχωριστή δράση μέσω του δικτύου των Επίσημων Εμπόρων της σε όλη την Ελλάδα, η οποία θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά στο νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV της. Χάρη στις Ford Puma Gen-E Days, θα έχετε την ευκαιρία όχι μόνο να ζήσετε τη μοναδική εμπειρία ενός test drive του νέου Ford Puma Gen-E, αλλά και να επωφεληθείτε από τα πολλαπλά προνόμια που συνοδεύουν την απόκτησή του με τρόπο απλό, άμεσο και ανταποδοτικό.

Πάμε όμως από την αρχή να δούμε πώς και γιατί το Ford Puma Gen-E είναι ιδανικό για όσους αναζητούν μια λύση που θα τους φέρει στην πρωτοπορία της βιώσιμης μετακίνησης και θα καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών τους μετακινήσεων – και όχι μόνον...

Το στυλ του Ford Puma Gen-E ξεχωρίζει, αλλά δεν απομακρύνεται από τη γνωστή, δυναμική σιλουέτα του Puma, έχοντας αποκτήσει πιο αεροδυναμικές γραμμές, ειδικά διαμορφωμένες για την ηλεκτρική του φύση – κλειστή και βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος μάσκα, νέας σχεδίασης LED φώτα, ειδικές ζάντες αλουμινίου υψηλής αισθητικής, μεγαλύτερη πίσω αεροτομή υπογραμμίζουν τον premium χαρακτήρα και την αεροδυναμική βελτιστοποίηση του Ford Puma Gen-E.

Το νέο Ford Puma Gen-E είνα βασισμένο πάνω στην πλατφόρμα του ήπια υβριδικού μοντέλου και φυσικά αντί για ρεζερβουάρ βενζίνης διαθέτει μια μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 43,6 kWh , με μικρό βάρος (απόβαρο οχήματος: 1.563 κιλά) και γρήγορη φόρτιση: Σε ταχυφορτιστή 100 kW το Ford Puma Gen-E κερδίζει 124 χλμ. αυτονομίας σε 10 λεπτά, ενώ η υποδοχή φόρτισης AC 11 kW εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε αντίστοιχο Wallbox σε λιγότερες από 4 ώρες. Χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες που ενσωματώνει, όπως η οδήγηση με ένα πεντάλ (one pedal drive) και το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, το ηλεκτρικό Puma πρωτοπορεί με την αποδοτικότητα που εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Με μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 13,1 kWh/100 km προσφέρει ελευθερία κίνησης με αυτονομία 376 km, μέσα στην πόλη μάλιστα μπορεί να βγάλει έως και 523 km με μία φόρτιση και χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις. Ο προηγμένος ηλεκτροκινητήρας προσφέρει αθόρυβη, άμεση και απολαυστική απόδοση 168 ίππων και 290 Nm ροπής. Αν θελήσεις υπάρχει διαθέσιμος και τεχνητός ήχος που μοιάζει με αυτόν του πολυβραβευμένου 1,0 Ecoboost και τονίζει την επιτάχυνση. Με 0–100 km/h σε μόλις 8,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 km/h, το Ford Puma Gen-E συνδυάζει άψογα τη σπιρτάδα που χρειάζεται κανείς στην πόλη με την άνεση που απαιτεί η οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.

Το εσωτερικό του Ford Puma Gen-E αποτελεί ένα ψηφιακό καταφύγιο άνεσης και τεχνολογίας, με άκρως ποιοτικό διάκοσμο και όντας σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Όπως το εσωτερικό κάθε Puma άλλωστε. Πίσω από το τετραγωνισμένο τιμόνι δεσπόζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,8 ιντσών με νέα γραφικά και δεξιά, κάτω από τους κεντρικούς αεραγωγούς στο ταμπλό, ξεχωρίζει η οθόνη αφής 12 ιντσών που χρησιμοποιείται ως πύλη για το τελευταίας γενιάς σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC 4 της μάρκας. Υπάρχει και ένα sound-bar που γεφυρώνει τις δύο οθόνες και υποστηρίζει το διαθέσιμο, προηγμένο ηχοσύστημα της B&O.

Από την άλλη μεριά η πρακτικότητα που χαρακτηρίζει το εσωτερικό εντυπωσιάζει: Με τον επιλογέα κίνησης να είναι στην κολώνα του τιμονιού, η αναδιαμόρφωση του χώρου στη βάση της κεντρικής κονσόλας δημιούργησε αρκετές θήκες για μικροαντικείμενα, αξιοποιώντας το διαμέρισμα ανάμεσα στα πόδια οδηγού-συνοδηγού. Η ασυναγώνιστη ευρυχωρία τονίστηκε με την απουσία κεντρικού τούνελ και κόντρα στην πρακτική που θέλει να έχουν μικρότερο από τα θερμικά τους αδέρφια χώρο αποσκευών, το Puma Gen-E έχει μεγαλύτερο, μιας και εκμεταλλεύεται ιδανικά την έλλειψη του παραδοσιακού συστήματος εξάτμισης για να μετατρέψει το Megabox του Puma (80 λίτρα) σε GigaBox με 145 λίτρα στον πίσω χώρο φόρτωσης του οχήματος. Πρόκειται για μια καινοτόμο και μοναδική στην κατηγορία αποθηκευτική λύση, η οποία προσφέρει επιπλέον χώρο κάτω από το πάτωμα του πορτ-μπαγκάζ, δημιουργώντας περαιτέρω ευελιξία ώστε να χωρέσουν αντικείμενα όπως αθλητικός εξοπλισμός, εργαλεία ή ακόμα και βρεγμένα ρούχα.

Συνολικά, οι επιβάτες απολαμβάνουν ένα χώρο αποσκευών με διαμορφώσιμο πάτωμα και χωρητικότητα έως και 574 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση, συμπεριλαμβανομένου του εμπρόσθιου frunk των 43 λίτρων.

Όλα αυτά σε ένα compact αμάξωμα με μήκος 4.214 mm, πλάτος 1.930 mm και ύψος 1.555 mm – στοιχεία που προσδίδουν αυξημένη ευελιξία στο ηλεκτρικό Puma.

H οδήγηση του Ford Puma Gen-E αποδεικνύει πως η ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει απλώς οικονομία και βιωσιμότητα, αλλά και οδηγική απόλαυση. Χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους που προσφέρει η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το πάτωμα, αλλά και χάρη στην ειδική ρύθμιση της ανάρτησης που προέρχεται από το συναρπαστικό Ford Puma ST, το ηλεκτρικό Puma Gen-E είναι σταθερό και ευχάριστο ακόμη και στις πιο απαιτητικές στροφές. Προσφέροντας δε τον ιδανικό συνδυασμό άνεσης και δυναμισμού, λειαίνει με ευκολία τις ανωμαλίες του δρόμου χωρίς οι τροχοί να χάνουν την επαφή με την άσφαλτο. Με άμεσο και κορυφαίο σε αίσθηση τιμόνι και δυνατά φρένα, το Ford Puma Gen-E προσφέρει μια ξεχωριστή αίσθηση ελέγχου, ηρεμίας και εμπιστοσύνης, τη στιγμή που στην πόλη αποδεικνύεται το ιδανικό αγχολυτικό της καθημερινότητας χάρη στην εξαιρετική ευελίξια που προσφέρει ο μικρός κύκλος στροφής, η οδήγηση χωρίς συμπλέκτη (οδηγείται όπως ένα αυτόματο), αλλά και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος.

Επιτρέποντας δε την οδήγηση “One Pedal Drive”, μόνο με το γκάζι (αφού η επιβράδυνση με τον ηλεκτροκινητήρα αυξάνεται υποκαθιστά το φρένο), προσφέρει περαιτέρω άνεση στην κυκλοφορία της πόλης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση φθοράς των φρένων και στην ανάκτηση ενέργειας, αυξάνοντας τη συνολική απόδοση του συστήματος κίνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Ford Puma Gen-E προσφέρεται σε πολύ συμφέρουσα τιμή με την εισαγωγική, πλην όμως πληρέστατη έκδοση Style κοστίζει 26.906 ευρώ με κρατική επιδότηση. Η Premium διαθέτει πολλά «λούσα», όπως σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, κοστίζοντας 29.142 ευρώ.

Έχει δε εμπλουτιστεί ο εξοπλισμός του ηλεκτρικού Puma με προηγμένο -εσωτερικό κρυφό φωτισμό με ρυθμιζόμενο χρώμα και ένταση, που δημιουργεί μια ευχάριστη και προσωποποιημένη ατμόσφαιρα στην καμπίνα, βελτιώνοντας τη διάθεση κατά την οδήγηση, αλλά και με Dynamic Matrix LED προβολείς με αντιθαμβωτική μεγάλη σκάλα, οι οποίοι προσφέρουν αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια, ειδικά κατά την οδήγηση τη νύχτα ή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, τώρα διαθέσιμη είναι και η έκδοση Puma Gen-E® Sound Edition με ηχοσύστημα B&O, για κορυφαία εμπειρία ήχου μέσω του B&O Premium Sound System, ενώ διατίθεται με αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος και μοναδικά σχεδιαστικά στοιχεία από τη Ford Collection, όπως τα ειδικά υφάσματα των καθισμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η Ford Finance προσφέρει ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα με χαμηλό επιτόκιο 3,99% (+0,6% εισφορά), ελάχιστη προκαταβολή από 5.982 €, μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης έως 84 μήνες και δόση 334 €. Για εκείνους που αναζητούν το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, η Ford Lease προσφέρει το νέο Puma Gen-E, επίσης από μόλις 250 € για 48 μήνες/20.000 χλμ. με προκαταβολή 9.000 €.

Σημειώστε ότι το νέο Puma Gen-E – όπως και όλα τα μοντέλα της γκάμας επιβατικών οχημάτων Ford – συνοδεύεται από την μοναδική Εργοστασιακή Εγγύηση 8 ετών της Ford Protect, η οποία είναι πλήρως μεταβιβάσιμη στον επόμενο ιδιοκτήτη, προσφέροντας έτσι σε όλους ξεγνοιασιά, ηρεμία και ασφάλεια για απροβλημάτιστα χιλιόμετρα

Για να δείτε περισσότερα για τις Ford Puma Gen-E Days κάντε κλικ εδώ

Δείτε περισσότερα για το Puma Gen-E® Sound Edition κάνοντας κλικ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο Ford Puma Gen-E κάντε κλικ εδώ.