Wall Street

Με νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε την εβδομάδα η Wall με καύσιμο όχι μόνο τα καλά εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και την πολυαναμενόμενη έκθεση για τον πληθωρισμό, η οποία ενίσχυσε την αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με το πόσες ακόμη φορές θα μειώσει τα επιτόκια η Fed το 2025.

Βλέπετε, οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι αφού ο πληθωρισμός δεν κινήθηκε υψηλότερα από τις προσδοκίες, η Fed θα έχει το «πράσινο φως» να μειώσει τα επιτόκια στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της για το 2025, η πρώτη εκ των οποίων θα είναι την επόμενη εβδομάδα.

Πράγματι, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο ανήλθε στο 3% σε ετήσια βάση, χαμηλότερος από το αναμενόμενο, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να προβεί σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της στις 29 Οκτωβρίου, ενώ και οι πιθανότητες για μείωση τον Δεκέμβριο ανέρχονται πλέον στο 92,2%.

Ποια ήταν όμως τα σημεία της έκθεσης που άρεσαν τόσο στην κοινότητα των επενδυτών και των διαχειριστών, ώστε να εκτινάξουν τη Wall σε νέα ιστορικά υψηλά, παρά το γεγονός ότι σαν νούμερα οι ανακοινώσεις δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακές ;

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε από το 2,9% τον Αύγουστο στο 3% τον Σεπτέμβριο. Το ότι κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,01% από τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg – εκτιμουσαν ΔΤΚ 3,1%- αρκεί για τόσο ενθουσιασμό στην αγορά;

Παρεμφερής η εικόνα και σε μηνιαία βάση. Σημείωσε αύξηση 0,3% ,ενώ οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 0,4%.

Σε δομικό επίπεδο επίσης. Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός ΔΤΚ έδειξε μηνιαία αύξηση 0,2% και ετήσιο ρυθμό επίσης στο 3%, σε σύγκριση με αντίστοιχες εκτιμήσεις 0,3% και 3,1%.

Οι λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά

Αν και με οριακά μικρότερο των εκτιμήσεων ρυθμό, ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε και σαφώς εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο της Fed για πληθωρισμό 2%.

Ο λόγος όμως που η χθεσινή έκθεση για τον πληθωρισμό εκτόξευσε τις αγορές είναι ότι αν και ο πληθωρισμός αυξήθηκε, εντούτοις υποδεικνύει ότι μέχρι στιγμής, το σημάδι της νέας δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ στις τιμές είναι μικρό.

Οι περισσότεροι αναλυτές έσπευσαν να υπερθεματίσουν όσον αφορά ότι τα σημάδια των δευτερογενών επιπτώσεων από τους δασμούς παραμένουν ασθενή και ως εκ τούτου έχει βάση η άποψη του Προέδρου των ΗΠΑ ότι οι αυξήσεις των δασμών θα μεταφραστούν σε μια εφάπαξ αύξηση των τιμών και όχι σε επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Βλέπετε, πέρα από τα κύρια στοιχεία, το μεγαλύτερο σημείο εστίασης για τις αγορές ήταν οι επιπτώσεις των δασμών και της μετανάστευσης, οι οποίες αποδείχθηκαν μέχρι στιγμής τουλάχιστον μικρές και απόλυτα διαχειρίσιμες, εκτός από τις υπηρεσίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μετανάστευση, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες κηπουρικής και φροντίδας γκαζόν οι οποίες κατέγραψαν ετήσια αύξηση 13,9%.

Το κόστος στέγασης, μια εκ των πιο βασικών κατηγοριών που εξετάζονται καθώς αποτελεί το ένα τρίτο της στάθμισης στον δείκτη, έδωσε αρκετή ανακούφιση, με τον δείκτη να αυξάνεται μόλις κατά 0,2% μηνιαίως ενώ διατηρήθηκε στο 3,6% ετησίως.

Η αύξηση κατά 4,1% στις τιμές της βενζίνης ήταν από τους μεγαλύτερους παράγοντες της αύξησης, ενώ οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων αυξήθηκαν συνολικά κατά 0,5%.

Τα καινούργια οχήματα σημείωσαν αύξηση 0,8%, όμως οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών μειώθηκαν κατά 0,4%.

Οι τιμές των ενδυμάτων αυξήθηκαν κατά 0,7% και το κόστος των αθλητικών ειδών αυξήθηκε κατά 1%. Οι τιμές των smartphones όμως μειώθηκαν στην πραγματικότητα κατά 2,2% και παρουσιάζουν πτώση 14,9% σε ετήσια βάση. Τέλος οι υπηρεσίες, εξαιρουμένων των εξόδων στέγασης, αυξήθηκαν επίσης κατά 0,2%.

Συνολικά λοιπόν οι χθεσινές μετρήσεις για τον πληθωρισμό ήταν ενθαρρυντικές και υπέδειξαν περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη νέα δασμολογική πολιτική του Τραμπ.

Αν και πιθανότατα οι δασμοί δεν έχει ακόμη επηρεάσει πλήρως την οικονομία –έναν φόβο που υποδεικνύει και η καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία υποχώρησε τον Οκτώβριο σε χαμηλό πεντάμηνου- εντούτοις τα στοιχεία της έκθεσης για τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με τα έσοδα από τους τελωνειακούς δασμούς, υποδεικνύουν έναν «πραγματοποιημένο» δασμολογικό συντελεστή μόλις 10%, σύμφωνα με τον James Knightley, επικεφαλή οικονομολόγο της ING.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Knightly υπάρχουν ενδείξεις «ενός ισχυρού φαινομένου υποκατάστασης που ήδη εμφανίζεται και αναφερόμαστε στο γεγονός ότι οι αμερικανικές εταιρείες στρέφονται σε χώρες με χαμηλότερους δασμούς για την προμήθεια προϊόντων τους, με τη σύνθεση των εισαγωγών να μεταβάλλεται».

Το αποτέλεσμα είναι ότι προς το παρόν οι εταιρείες είναι σε θέση να απορροφήσουν καλύτερα τις σχετικά μέτριες αυξήσεις κόστους και ως εκ τούτου ο αντίκτυπος στις τιμές είναι μικρότερος από ό,τι είχε προβλεφθεί.

Στα «τυφλά» εφεξής η Fed

Η χθεσινή μέτρηση για τον πληθωρισμό είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η έλλειψη οικονομικών δεδομένων λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ - την Παρασκευή εισήλθε στην 24η ημέρα της - έχει περιορίσει τις πληροφορίες στην αγορά.

Ωστόσο για τον Δεκέμβριο τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς ο Λευκός Οίκος λίγο μετά την δημοσίευση των στοιχείων του πληθωρισμού, ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να μην ανακοινωθούν στοιχεία για τον πληθωρισμό τον επόμενο μήνα, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση τελεί υπό αναστολή λειτουργίας, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να συλλέξει τα στοιχεία για τις τιμές κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου.

Η έλλειψη χρηματοδότησης «μας στερεί κρίσιμα δεδομένα... Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι πληροφορίες δεν δημοσιεύονται. Οι οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές», ανέφερε ο Λευκός Οίκος στο X.

Ως εκ τούτου, για τη μεθεπόμενη συνεδρίαση της Fed, στις 10 Δεκεμβρίου τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς δεν θα έχουν αξιόπιστα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Το γεγονός όμως ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου ήταν ενθαρρυντικά σε συνδυασμό με την πιθανή επιβράδυνση στην αγορά εργασίας - για την οποία θα έχουμε στοιχεία εντός του Οκτωβρίου – οδηγεί πολλούς αναλυτές στην πεποίθηση ότι η Fed δεν θα έχει λόγο να παρεκλίνει της πολιτικής της μείωσης επιτοκίων που εγκαινίασε πρόσφατα και στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Οι προοπτικές μείωσης των επιτοκίων βέβαια είναι μια εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της αγοράς, εξ’ου και το χθεσινό ρεκόρ της Wall Street.

Βασικός σύμμαχος παραμένουν και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα από την πλειοψηφία των εταιρειών.Για παράδειγμα η Intel ανακοίνωσε πωλήσεις τρίτου τριμήνου υψηλότερες των εκτιμήσεων των αναλυτών, ενώ για την Procter & Gamble τα κέρδη και τα έσοδα πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.

