Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Ανδρουλάκη μετά τα απωθεωτικά σχόλια για Μητσοτάκη

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπαβασιλείου μετά την αποκάλυψη των αποθεωτικών σχολίων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της ΝΔ.

Η παραίτηση έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τον ορισμό του στη θέση του επικεφαλής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας παλαιότερες αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες και φαινόταν κάτι παραπάνω από θετικά διακείμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβερνητική πολιτική του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά την αποκάλυψη, τα τηλέφωνα μεταξύ των βουλευτών και των κορυφαίων στελεχών πήραν "φωτιά", ενώ εκεί που έγινε πραγματικός πανικός ήταν μεταξύ συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως τους ξέφυγε μια τόσο σημαντική πληροφορία όσον αφορά τις εγκωμιαστικές αναρτήσεις για τους «γαλάζιους» από τον νέο διευθυντή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στη δήλωση παραίτησής του, ο κ. Παπαβασιλείου δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή». Σημειώνει επίσης ότι «είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες», ενώ προσθέτει και ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών».

Η δήλωση Γιώργου Παπαβασιλείου:

Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του.

Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη.

Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών.

Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή απο όποια θέση μου ζητηθεί.

Όταν ο νέος διευθυντής του γραφείου του Ν. Ανδρουλάκη αποθέωνε Κυρ. Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην, πλέον, διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου, αποθέωνε έως πρόσφατα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Παπαβασιλείου με δημόσιες αναρτήσεις του στα προσωπικά του social media είχε γράψει κολακευτικές αναφορές τόσο για τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και για τους Νίκο Δένδια και Γρηγόρη Δημητριάδη.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2020 και με αφορμή περιστατικά βίας σε πανεπιστήμια έγραφε:

«Εξαιρετικός Μητσοτάκης, για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο».

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους έκανε repost ανάρτηση της ομάδας Αλήθειας ειρωνευόμενος κινητοποιήσεις φοιτητών αριστερών σχημάτων.

Ποιος είναι ο Παπαβασιλείου

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου είναι μηχανικός και ασχολήθηκε με θέματα χαρτογραφίας, κτηματολογίου, συγκοινωνιακών μελετών και GIS.

Εκλεγόταν στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 συναπτά χρόνια και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του. Ομόφωνα εξελέγη για τρεις θητείες Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας (1990-1993).