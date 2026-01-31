Τα «μυστικά» και η ακριβής ανάγνωση των τουρκικών NAVTEX

Οι θέσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των διεκδικήσεών της έναντι της Ελλάδας είναι καθαρές, σαφείς και παγιωμένες, διατυπώνονται και προβάλλονται μάλιστα με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία.

Τον τελευταίο χρόνο μάλιστα η Άγκυρα είχε την δυνατότητα, με αφορμή τόσο τον ΘΧΣ, τα Θαλάσσια Πάρκα, τη χάραξη και παραχώρηση οικοπέδων για έρευνες αλλά και για άλλες δραστηριότητες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, να επικαιροποιήσει όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεών της: γκρίζες ζώνες, casus belli, αποστρατικοποίηση, ζώνες ευθύνης για SAR και έκδοση NAVTEX, αλλά και αμφισβήτηση ακόμη και της εμφανούς δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας, με πρόσχημα έρευνες που δεν αφορούν φυσικά τον βυθό αλλά την πόντιση καλωδίων. Με το επιχείρημα ότι δεν έχει υπάρξει οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και συνεπώς η υφαλοκρηπίδα, ακόμη και μέχρι το μέσο του Αιγαίου (καθώς η Τουρκία υιοθετεί την αυθαίρετη αντίληψη ότι η μέση γραμμή είναι μεταξύ των ηπειρωτικών ακτών, αγνοώντας τα νησιά), είναι τουρκική…

Αυτό είναι ένα πλαίσιο που δεν έχει αλλάξει, ούτε υπάρχει κανένα μήνυμα ή ένδειξη ότι πρόκειται να αλλάξει. Εξάλλου, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν έχει επιτευχθεί και πρόοδος στις συνομιλίες των δύο χωρών.

Πολλές από αυτές τις διεκδικήσεις είτε περί αποστρατικοποιημένων νησιών, είτε για τον εναέριο χώρο των 10 ν.μ., για ασκήσεις ή έρευνες διατυπώνονται και μέσω των διαδικασιών έκδοσης NAVTEX και NOTAM, και αυτό γίνεται είτε για να αμφισβητηθεί συγκεκριμένη δραστηριότητα της ελληνικής πλευράς με αναφορά σε συγκεκριμένο χρόνο και περιοχή, είτε ως διακηρυκτική προβολή πολιτικών θέσεων κάτι που εκφεύγει του πλαισίου και αποτελεί καταχρηστική παρέμβαση σε μια διεθνή διαδικασία που εστιάζεται αποκλειστικά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας...

Όμως, πρακτικά, η Τουρκία εκδίδει και διακηρυκτικές NAVTEX, στις οποίες δηλώνει τη θέση της είτε για την αποστρατικοποίηση είτε για την υφαλοκρηπίδα είτε για τον εναέριο χώρο ή για την περιοχή ευθύνης έκδοσης NAVTEX, οι οποίες δεν έχουν ούτε αναφορά σε συγκεκριμένη ελληνική αναγγελία ούτε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αυτές οι αναγγελίες εκδίδονται από το Γραφείο Ναυσιπλοΐας, Υδρογραφίας και Ωκεανογραφίας της Τουρκίας (shodb.gov.tr), χωρίς ημερομηνία λήξης όπου αρκετές επικαιροποιούνται και ανανεώνονται ως έχουν κάθε εβδομάδα με συγκεντρωτική λίστα αναγγελιών για μεγάλα διαστήματα και αναμεταδίδονται επίσης από τη Γενική Διεύθυνση Παράκτιας Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών, η οποία μάλιστα, σε ορισμένες που έχουν πιο μόνιμη μορφή και δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα αλλά και την τοποθέτηση φάρων, έργα βελτίωσης και εκβάθυνσης κ.λπ., ορίζει διάρκεια μέχρι και δέκα έτη.

Η Έκδοση των δυο επίμαχων NAVTEX N/W 0880/25 και 060/26 από την αρμόδια Αρχή (Seyir ,Hidrografi ve Osinografi Dairesi Baskanligi-shodb.gon.tr) πράγματι δεν έχει ημερομηνία λήξης ούτε συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής καθώς έχουν γενικό διακηρυκτικό χαρακτήρα.

Οι ίδιες NAVTEX στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Παράκτιας Ασφάλειας εμφανίζονται με διάρκεια μέχρι το 2027, όμως στην ίδια λίστα είναι και άλλες NAVTEX που βρίσκονταν εκεί από το 2017 και το 2018 και άλλη από το 2020, με διάρκεια μέχρι το 2030 και αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ οι περισσότερες εξ αυτών ανανεώνονται κάθε εβδομάδα με το συνολικό δελτίο εκπομπών Αναγγελιών. Και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ήρθε την Πέμπτη να λύσει τις «παρεξηγήσεις» με προκλητικό τρόπο, τονίζοντας ότι οι NAVTEX αυτές ισχύουν «επ αόριστο και όχι απλώς για μια διετία.»...

Ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία επιχειρεί να προβάλλει τις θέσεις της με την κατάχρηση του συστήματος έκδοσης NAVTEX και NOTAM είναι γνωστός και προφανώς αυτή η ανταλλαγή αναγγελιών επιβαρύνει το κλίμα και δυσκολεύει τη συνεργασία ακόμη και για εξαιρετικά δύσκολες και λεπτές αποστολές, όπως η Έρευνα και Διάσωση.

Μόλις την Τετάρτη, η Τουρκία, με αφορμή την έκδοση NAVTEX από τον Σταθμό του Ηρακλείου (044/26) για την πραγματοποίηση αεροναυτικής άσκησης στο Καρπάθιο Πέλαγος, εξέδωσε δική της NAVTEX (0113/26), με την οποία δηλώνει ότι η ελληνική NAVTEX καλύπτει περιοχή της τουρκικής αρμοδιότητας για έκδοση αναγγελιών και, για τον λόγο αυτό, επανεξέδωσε την ελληνική αναγγελία από τον Σταθμό της Αττάλειας.

Η δημοσίευση των δύο NAVTEX που αφορούν γενική διακήρυξη θέσεων και όχι συγκεκριμένη περιοχή και δραστηριότητα, με ημερομηνία λήξης το 2027, πρακτικά δεν συνιστά αλλαγή της τουρκικής πολιτικής στο Αιγαίο, απλώς επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να χρησιμοποιεί μια διαδικασία και έναν μηχανισμό που αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας για να προβάλει καταχρηστικά τις παράνομες διεκδικήσεις της εις βάρος της χώρας μας.

Γιατί ανεξαρτήτως της διάρκειας που έστω και τυπικά δίνεται σε μια NAVTEX η οποία ανανεώνεται διαρκώς, η θέση και η διεκδίκηση η οποία διατυπώνεται μέσω αυτής, δυστυχώς δεν εχει «ημερομηνία λήξης». Διαφορετικά θα ήταν όλοι ευτυχείς αναμένοντας να λήξουν οι δυο NAVTEX και οι διεκδικήσεις που διατυπώνονται σε αυτές, έστω το 2027…

Παραθέτουμε και μερικές από τις άλλες τουρκικές NAVTEX που στη Γενική Διεύθυνση Παράκτιας Ασφάλειας της Τουρκίας που αφορούν την Ελλαδα και την Κύπρο έχουν …μεγάλη διάρκεια και έχουν ισχύ από το 2018 και το 2020 με λήξη το …2030:

(31.08.2018 31 .12.2030)

NAVTEX N/W NR.0857/18

EASTERN MEDITERRANEAN SEA

1.Τα μηνύματα navtex που εκδίδονται στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο από τουρκικούς σταθμούς navtex είναι νόμιμα και συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο. Οι τουρκικοί σταθμοί navtex θα συνεχίσουν να εκπέμπουν μηνύματα navtex στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, για την ασφάλεια των ναυτικών.

2.Αξίζει να αναφερθεί ότι η «Κύπρος» που αναφέρεται στην προαγγελία Λάρνακας αρ. το 285/18 δεν είναι το αρχικό κράτος εταιρικής σχέσης που ιδρύθηκε το 1960. Ως εκ τούτου, η Τουρκία δηλώνει ότι ο όρος «Κύπρος» δεν ισοδυναμεί με οποιαδήποτε μορφή αναγνώρισης της ελληνοκυπριακής διοίκησης ούτε θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από τη συνθήκη εγγυήσεως και τη συνθήκη εγκαθίδρυσης του 1960.

(18.11.2024 16:09:00 31.12.2030 20:59:00)

NAVTEX-N/W NR : 1094/24

MEDITERRANEAN SEA

1. Η «Κύπρος» που αναφέρεται στις προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας που εξέδωσε ο σταθμός navtex Λάρνακας δεν είναι το αρχικό εταιρικό κράτος που ιδρύθηκε το 1960.

2. Ως εκ τούτου, η Τουρκία δηλώνει ότι ο όρος «Κύπρος» δεν ισοδυναμεί με οποιαδήποτε μορφή αναγνώρισης της ελληνοκυπριακής διοίκησης ούτε θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από τη συνθήκη εγγυήσεως και τη συνθήκη εγκαθιδρύσεως του 1960.

3. Οι προσπάθειες νομιμοποίησης παράνομων διεκδικήσεων της ελληνοκυπριακής διοίκησης μέσω του σταθμού navtex Λάρνακας είναι άκυρες και ούτε έγιναν ούτε θα γίνουν αποδεκτές από την Τουρκια.

4. Οι προειδοποιήσεις πλοήγησης που εκδίδονται από τον σταθμό navtex της Αττάλειας είναι έγκυρες και ισχύουν. Ο σταθμός navtex της Αττάλειας θα συνεχίσει να εκπέμπει μηνύματα navtex για την ασφάλεια των ναυτικών.

(7.04.2020 11:47:00 31.12.2030 17:47:00)

NAVTEX Ν/W: 0580/20

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Ειδοποίηση προς όλους τους ναυτιλομένους. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτιλομένων στο Αιγαίο με πρακτικές αντίθετες προς τους διεθνείς νόμους. Ως εκ τούτου, η navtex nr 20051/20 εξακολουθεί να είναι αποτελεσματική και έγκυρη. Το Τουρκικό Ναυτικό και Ακτοφυλακή είναι έτοιμα να προστατεύσουν τη ζωή στη θάλασσα, να προστατεύσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να αποτρέψουν κάθε παράνομη δραστηριότητα της Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θάλασσα. Οι σταθμοί navtex της Σμύρνης και της Αττάλειας θα συνεχίσουν την δημοσίευση μηνυμάτων navtex για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Συνιστάται προσοχή