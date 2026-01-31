Π. Μαρινάκης

Την περασμένη Τρίτη επισκέφθηκα, μαζί με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα, ένα από τα 35 σχολεία σε όλη τη χώρα που μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα «καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες». Ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε η γενιά που σταδιακά ενηλικιώνεται να διαθέτει τα εφόδια για να επεξεργάζεται σωστά τις πληροφορίες που πλέον διακινούνται σε τεράστιο όγκο και με απίστευτη ταχύτητα.

Δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα, ήρθαν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με ένα τραγικό γεγονός για να αποδείξουν την αναγκαιότητα του προγράμματος αυτού. Το «κίνημα των τυμβωρύχων», των εμπόρων του πόνου και της παραπληροφόρησης επανήλθε στην επικαιρότητα εκμεταλλευόμενο το δυστύχημα στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Δυστυχώς, ο τραγικός θάνατος 5 γυναικών, 5 εργατριών που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια, μετατράπηκε από την πρώτη στιγμή σε μια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος οργής και αγανάκτησης, με μόνο στόχο όχι τη διερεύνηση της αλήθειας, αλλά την εργαλειοποίηση του πόνου των συγγενών και των συναισθημάτων των πολιτών.

Δυστυχώς, γίναμε ξανά μάρτυρες της αναβίωσης ενός μηχανισμού από τους γνωστούς ανώνυμους «κουκουλοφόρους» του Διαδικτύου, ο οποίος άρχισε ακαριαία να αναπαράγεται από εκπροσώπους και στελέχη κομμάτων. Είδαμε ξανά αναφορές για «μπάζωμα της αλήθειας», διαστρέβλωση δηλώσεων, κοπτοραπτική και, αμέσως μετά, ανοίκειες και χυδαίες επιθέσεις, όπως αυτή που ακούσαμε από βουλευτή του ΚΚΕ σε ζωντανή μετάδοση να υποστηρίζει ότι «εσείς τις σκοτώσατε». Ακόμα και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μπήκε στη λογική της διαστρέβλωσης, ισχυριζόμενος ότι δήθεν πήγα να «αθωώσω» την εργοδοσία όταν από την επόμενη κιόλας ημέρα του δυστυχήματος, είπα το αυτονόητο, δηλαδή ότι για ζητήματα ασφαλείας ερευνά η Δικαιοσύνη και κάθε υπεύθυνος και τεχνικός ασφαλείας και όλοι όσοι έτρεξαν τη διαδικασία της άδειας θα ελεγχθούν, ενώ, κάλεσα όλους τους εργαζόμενους να απευθυνθούν για ό,τι γνωρίζουν στη Δικαιοσύνη.

Το «κίνημα των τυμβωρύχων», που το γνωρίσαμε πριν έναν ακριβώς χρόνο ως «συμμαχία του ξυλολίου», επενδύει ξανά στον ανθρώπινο πόνο και στο σοκ που προκαλεί στην κοινωνία ένα τραγικό γεγονός. Είναι οι ίδιοι που θέλησαν να χτίσουν πολιτικές καριέρες ή να αναζητήσουν πολιτικά σωσίβια διασπείροντας fake news και διασύροντας πρόσωπα και πολιτικούς αντίπαλους με δολοφονίες χαρακτήρων. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια προσπάθεια αναβίωσης όσων ζήσαμε τον Ιανουάριο του 2025, σε μια προσπάθεια πολιτικής αποσταθεροποίησης με στόχο μικροκομματικά οφέλη.

Τότε μιλούσαν για δήθεν παράνομα φορτία, για ξυλόλια και λαθρέμπορους, για «μπάζωμα της αλήθειας» και για «χαμένα βαγόνια» – ακόμη και για πολλαπλάσιους αριθμούς νεκρών. Τώρα τετραπλασιάζουν τους θανάτους σε εργατικά δυστυχήματα, επικαλούνται δήθεν έρευνες που δεν στηρίζονται πουθενά, παρακάμπτουν τα επίσημα, τεκμηριωμένα στοιχεία που βασίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με στόχο να επιρρίψουν την ευθύνη στην Κυβέρνηση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί και καταγράφει τα εργατικά δυστυχήματα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Ναι, αυτό δεν βολεύει το αφήγημα που τετραπλασιάζει του νεκρούς για να προκαλέσει το κοινό αίσθημα και να πείσει ότι η δήθεν απάνθρωπη κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους. Όμως αυτά είναι τα δεδομένα. Και σύμφωνα με αυτά η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα.

Είναι αυτός λόγος για να πανηγυρίζουμε; Ασφαλώς, ξεκάθαρα και απερίφραστα, όχι. Ούτε σημαίνει ότι πρέπει να δηλώνουμε ικανοποιημένοι, ούτε να πανηγυρίζουμε, όπως με χυδαίο τρόπο μας κατηγόρησε ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κάθε άλλο: και ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του εν ώρα εργασίας είναι μια τραγωδία. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να συνεχίσει να κάνει όλο και περισσότερα για την αντιμετώπιση των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων.

Άλλο, όμως, αυτό και άλλο να εργαλειοποιείται ο πόνος. Αυτό ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να γίνεται ανεκτό. Γι’ αυτό και καθημερινά εργαζόμαστε ώστε, μέσα από το αποτέλεσμα που παράγουν οι πολιτικές μας, να μην επιτρέψουμε σε κανέναν «τυμβωρύχο» που παριστάνει τον ευαίσθητο να εκμεταλλευτεί τραγωδίες για να κερδίσει ψήφους ή ακροαματικότητα.

Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης είναι πλέον προτεραιότητα διότι δεν αποτελεί μια απειλή που θα έρθει. Πρόκειται για μια κρίση που είναι ήδη παρούσα. Οφείλουμε, με όσα εργαλεία διαθέτουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Η μάχη για την προστασία της αλήθειας, για την διασταύρωση κάθε πληροφορίας, απέναντι σε πάσης φύσεως κίνημα παραπληροφόρησης, όπως το «κίνημα των τυμβωρύχων» είναι από τις πιο σημαντικές μάχες, τόσο για εμάς, όσο κυρίως για τα παιδιά μας.

* Ο Παύλος Μαρινάκης είναι Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος