Inchcape Hellas: Ο «μεγάλος παίκτης» πίσω από Toyota και Lexus στην Ελλάδα — Ισχυρό αποτύπωμα στην εγχώρια αγορά, παγκόσμια ισχύς σε 40 αγορές

Η Inchcape Hellas έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο σταθερές και ισχυρές δυνάμεις της εγχώριας αγοράς αυτοκινήτου. Ως αποκλειστικός διανομέας των Toyota και Lexus από το 1986, η εταιρεία καταλαμβάνει την 3η θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο 16,6%, στηρίζοντας δύο από τις κορυφαίες μάρκες του κλάδου.

Στην Ελλάδα, περισσότερα από 25.000 αυτοκίνητα διακινούνται ετησίως μέσω ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα. Πίσω από τους αριθμούς, βρίσκεται ένα μοντέλο λειτουργίας απόλυτα εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές και τις προτεραιότητες του κατασκευαστή. Η ευθυγράμμιση αυτή δεν είναι τυπική, αποτελεί τον πυρήνα της ανταγωνιστικότητας της Inchcape Hellas, τόσο σε επίπεδο εμπορικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, aftersales και ποιοτικής διαχείρισης του δικτύου.

Η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά έχει χτιστεί σταθερά, μέσα σε τέσσερις δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Η εμπιστοσύνη των αγοραστών προς τις μάρκες Toyota και Lexus — με το αποτύπωμα αξιοπιστίας, αποδοτικότητας και τεχνολογίας που κουβαλούν — ενισχύεται από μια επαγγελματική οργάνωση που διασφαλίζει διαθεσιμότητα, συνέπεια παράδοσης και υποστήριξη σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του οχήματος.

H ηγετική διεθνής παρουσία

Το μέγεθος της Inchcape αποτυπώνεται ευκρινέστερα σε διεθνές επίπεδο. Η μητρική Inchcape plc, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, περιγράφεται ως ο μεγαλύτερος όμιλος διανομής αυτοκινήτων διεθνώς. Με παρουσία σε 40 αγορές, περισσότερους από 60 brand partners και πάνω από 16.000 εργαζόμενους, ο όμιλος διαθέτει την τεχνογνωσία, τις υποδομές και την κεφαλαιακή ισχύ που απαιτούνται για να στηρίζουν μεγάλες μάρκες και απαιτητικές αγορές.

Από τον σχεδιασμό των εμπορικών πλάνων έως την εκπαίδευση του δικτύου και από την εφοδιαστική αλυσίδα έως τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, η Inchcape Hellas διασφαλίζει σταθερές επιδόσεις σε μερίδια αγοράς και υψηλό επίπεδο ικανοποίησης πελατών — παράγοντες που εξηγούν και τη διαχρονική της θέση στην 3η θέση της εγχώριας αγοράς και τη σταθερή προσέγγιση του 16,6% μεριδίου.

Η συνέπεια σε επίπεδο υπηρεσιών — από την πώληση και τη χρηματοδότηση μέχρι τη συντήρηση και την υποστήριξη — είναι καθοριστική για την ενίσχυση της πιστότητας και την αύξηση των επαναλαμβανόμενων επιλογών από ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες.

Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα, η Inchcape Hellas εμφανίζεται με ξεκάθαρο προσανατολισμό να κεφαλαιοποιήσει την κλίμακα και τη διεθνή της ισχύ για να στηρίξει τη διαρκή αναβάθμιση του πελατοκεντρικού της μοντέλου. Το γεγονός ότι στηρίζεται σε

δύο μάρκες με ισχυρό «brand equity» και τεχνολογική πρωτοπορία, σε συνδυασμό με την «πλάτη» ενός ομίλου που δραστηριοποιείται σε 40 αγορές, της προσφέρει ένα στέρεο πλαίσιο για να διατηρήσει — και να ενισχύσει — τον ρόλο της ως «μεγάλου παίκτη» της ελληνικής αγοράς.

Ενισχύει τη στρατηγική της ανάπτυξη

Στο μέτωπο των επενδύσεων και της επέκτασης χαρτοφυλακίου, η Inchcape Hellas προχωρά στην ένταξη της GAC AION στην Ελλάδα, της μάρκας ηλεκτροκίνησης του GAC Group.

Η προσθήκη έρχεται να διευρύνει το εύρος των διαθέσιμων επιλογών στην αμιγώς ηλεκτρική κατηγορία, ανοίγοντας ένα νέο κανάλι προϊόντων πέρα από τα παραδοσιακά ιαπωνικά brand που διαχειρίζεται η εταιρεία. Σε επίπεδο αγοράς, η κίνηση τοποθετεί την Inchcape Hellas πιο ενεργά στο τμήμα που αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς ωριμάζουν οι υποδομές φόρτισης και αυξάνεται η προσφορά ηλεκτρικών μοντέλων.

Ο όμιλος GAC συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με παραγωγή άνω των 2,5 εκατ. οχημάτων ετησίως και παρουσία στη λίστα Fortune Global 500. Η ίδια η AION, με πάνω από ένα εκατομμύριο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα σε λιγότερο από πέντε χρόνια, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παίκτες του κλάδου, με φιλοσοφία “AI always ON” που βάζει στο επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, την αποδοτικότητα και την ποιότητα.

Η ελληνική πρεμιέρα γίνεται με το AION V, ένα ηλεκτρικό SUV που στοχεύει στο κέντρο της αγοράς: αυτονομία 510 km ήδη από τη βασική έκδοση, ταχυφόρτιση 30%–80% σε 18 λεπτά και πιστοποίηση ασφάλειας 5 αστέρων EuroNCAP. Το εσωτερικό συνδυάζει πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με έξυπνο φωνητικό έλεγχο και στοιχεία άνεσης που συνήθως απαντώνται σε ανώτερες κατηγορίες: θερμαινόμενα καθίσματα με μασάζ 8 σημείων, ηλιοροφή 2,14 m² και ενσωματωμένο ψυγείο με λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης. Την άφιξη του AION V θα ακολουθήσει το AION UT, επεκτείνοντας το εύρος επιλογών για τους Έλληνες οδηγούς.

Η Inchcape Hellas αξιοποιεί την GAC AION για να ενισχύσει τη στρατηγική της γύρω από τη διεύρυνση χαρτοφυλακίου, την τεχνολογική καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα; Περισσότερες επιλογές για τον οδηγό, ισχυρότερο δίκτυο για την αγορά και ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον της κινητικότητας.

Με σταθερή εμπορική απόδοση, ευθυγράμμιση με τον OEM και αξιοποίηση της διεθνούς ισχύος της Inchcape, η εταιρεία συνεχίζει να καθορίζει τον ρυθμό σε μια αγορά που μετασχηματίζεται, διατηρώντας στο επίκεντρο την αξιοπιστία, την ποιότητα και την κλίμακα.