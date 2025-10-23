Ο ορισμός της αξίας! Ένα μεγάλο SUV που το παίρνεις και υβριδικό, και με κινητήρα διπλού καυσίμου

Με το εντυπωσιακό design – καρδιοκατακτητή να αποτελεί σήμα κατατεθέν της νέας εποχής της Dacia, το εντελώς νέο και… μεγάλο Bigster, είναι πολλά περισσότερα από ένα ευρύχωρο και πρακτικό SUV. Είναι ένα εξαιρετικά λειτουργικό «εργαλείο», σύμμαχος στην καθημερινότητα - σύντροφος στις εξορμήσεις, που διατίθεται και ως τετρακίνητο, ενώ επιπλέον προσφέρει και υβριδική τεχνολογία, αλλά και την επιλογή του διπλού καυσίμου (βενζίνης – υγραερίου), συρρικνώνοντας το κόστος κίνησης.

Τόπε και το ’κανε η Dacia, που βάλθηκε να κατακτήσει την κατηγορία των C-SUV. Μετά από μια πολυετή επιτυχή παρουσία με το Duster στα μικρότερου μεγέθους B-SUV, παρουσιάζει τώρα το Bigster ένα ολοκαίνουργιο όχημα που εκφράζει σαφώς τις αξίες της εταιρίας και είναι όχι μόνο αποτελεσματικό, «ουσιαστικό» αλλά και cool, και eco-smart, και στιβαρό και έτοιμο για περιπέτεια – φυγή στη φύση.

Και το νέο Bigster κερδίζει τις εντυπώσεις με την πρώτη ματιά: Το εντυπωσιακό, «αιχμηρό» και δυναμικό παρουσιαστικό του νέου Bigster είναι συμβατό με τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Dacia – και το νέο αυτό μοντέλο αποπνέει μια αίσθηση στιβαρότητας που ενισχύεται από το συμπαγές, κατακόρυφο εμπρός μέρος. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα προστατευτικά που καλύπτουν περιφερειακά το αμάξωμα – στα πλαϊνά, τους θόλους των τροχών και το κάτω μέρος των προφυλακτήρων – τα οποία μάλιστα είναι κατασκευασμένα από το βιώσιμο υλικό Starkle®.

Χωράει τα πάντα

Με εξωτερικές διαστάσεις (ΜΠΥ: 4,57x1,81x1,71 m) το νέο Dacia Bigster είναι πληθωρικό. Αξιοποιώντας και το μεταξόνιο των 2,70 m καταφέρνει να προσφέρει χώρους μεγαλύτερους από αυτούς που περιμένατε. Βλέπετε, στο εσωτερικό του νέου Bigster, οι σχεδιαστές έδωσαν μεγάλη βάση στα ουσιώδη: χώροι, εργονομία και άνεση. Το, ψηλά τοποθετημένο, κάθετο ταμπλό αυξάνει το διαθέσιμο χώρο για τους εμπρός επιβάτες. Δεν χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια για να διαπιστώσεις ότι το νέο Dacia Bigster είναι ένα από τα πιο ευρύχωρα αυτοκίνητα στην κατηγορία των C-SUV.

Το εσωτερικό ύψος είναι κορυφαίο στην κατηγορία του, τόσο για τους εμπρός όσο και τους πίσω επιβάτες, εξασφαλίζοντάς τους μία μοναδική αίσθηση ευρυχωρίας. Οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα έχουν στη διάθεσή τους το μεγαλύτερο χώρο για τα γόνατά τους στην κατηγορία, ώστε να απολαμβάνουν ένα εξαιρετικό επίπεδο άνεσης στο ταξίδι τους.

Το νέο Bigster προσφέρει επίσης και το κορυφαίο σε διαστάσεις και χωρητικότητα πορτμπαγκάζ, με μέγεθος που φτάνει τα 702 λίτρα VDA, κάτω από την πίσω εταζέρα. Το μήκος και το ύψος του χώρου αποσκευών θέτουν νέα πρότυπα στην αγορά των C-SUV. Ενώ το ασύμμετρα (40/20/40) αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μεταφέρει αντικείμενα μεγάλου μήκους, χωρίς όμως να θυσιάζει στο ελάχιστο την άνεση των επιβατών.

Για λόγους απλούστευσης και αποτελεσματικότητας, οι πληροφορίες οδήγησης συγκεντρώνονται στον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10’’, ενώ οι πληροφορίες που σχετίζονται με το σύστημα πολυμέσων, εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη αφής των 10,1''.

Νέες υβριδικές επιλογές: και mild, και full hybrid

Το Dacia Bigster είναι το πρώτο μοντέλο του Renault Group που κινείται από το ολοκαίνουργιο full hybrid σύστημα κίνησης HYBRID 155. Αυτό συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 107 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ηλεκτροκινητήρα 50 ίππων και μία μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης), μια μπαταρία 1,4 kWh/230, και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, αποδίδοντας συνολική ισχύ 155 HP και ροπή 170 Nm - με το Bigster να μπορεί να κινηθεί ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο, έως και στο 80% του χρόνου κυκλοφορίας του στην πόλη. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιεί την μεγάλη ικανότητα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση. Επιπλέον, το αυτοκίνητο ξεκινά πάντα με τον ηλεκτροκινητήρα του.

Παράλληλα προσφέρεται και η πιο προσιτή έκδοση Bigster TCe 140 που συνδυάζει έναν νέας γενιάς 3κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, ο οποίος λειτουργεί βάσει του κύκλου Miller (βελτιστοποιημένη απόδοση και μειωμένες θερμικές απώλειες), και Mild Hybrid σύστημα 48V, με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων για να προσφέρει 140 ίππους. Αυτό το 48V σύστημα λειτουργεί υποβοηθητικά κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO 2

Έκδοση διπλού καυσίμου – Κίνηση «ματ»

Η Dacia είναι ο μόνος κατασκευαστής που προσφέρει μια επιλογή μοντέλων διπλού καυσίμου (βενζίνης/LPG) τα οποία εφοδιάζονται με εργοστασιακό σύστημα υγραεριοκίνησης. Με το νέο Bigster, η Dacia ανοίγει νέους δρόμους στον τομέα αυτόν, προσφέροντας ένα ήπια υβριδικό σύστημα κίνησης 48V με 1.2 turbo βενζινοκινητήρα που λειτουργεί και με υγραέριο. Ο λόγος για το νέο Bigster ECO-G 140 που εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO2 από έναν αντίστοιχο μη υβριδικό βενζινοκινητήρα, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά χαμηλό κόστος κίνησης – με την εξοικονόμηση χρημάτων να φτάνει τα 40 € στο κάθε γέμισμα. Ενώ με δύο ρεζερβουάρ του γεμάτα (50 λίτρα βενζίνη και 49 λίτρα υγραέριο), έχει αυτονομία πάνω από 1.450 χλμ.

Τετρακίνηση που ανοίγει δρόμους

H Dacia φρόντισε να τηρήσει την παράδοση και δημιουργώντας και μια τετρακίνητη έκδοση για το νέο της μοντέλο. Πρόκειται για το Bigster TCe 130 4x4 που επίσης εφοδιάζεται με τον 3-κύλινδρο 1.2 turbo βενζινοκινητήρα 130 ίππων (με mild hybrid σύστημα 48V για μεγιστοποίηση της απόδοσης και μείωση της κατανάλωση) ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 ταχυτήτων.

Θέλοντας δε να δώσει πλήρη ελευθερία κινήσεων στον οδηγό, το Bigster TCe 130 4x4 προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής λειτουργίας μεταξύ πέντε “modes”, ανακατανέμοντας τη ροπή και βελτιστοποιώντας πρόσφυση και απόδοση ανάλογα με τις συνθήκες: AUTO, SNOW, MUD/SAND, OFF-ROAD και, φυσικά, ECO για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Όλα αυτά ξεκινούν από μόλις 23.800 ευρώ (ή από 199 €/μήνα) για το Bigster TCe 140 – και είναι βέβαιο πως όσο και αν ψάξετε στην αγορά δεν θα βρείτε SUV με τους χώρους του Bigster σε αυτήν την τιμή. Όπως επίσης δεν θα βρείτε κάτι αντίστοιχο του Bigster ECO-G 140, που ούτως ή άλλως αποτελεί μια μοναδική πρόταση στην αγορά, στα 24.800 ευρώ. Και όλα αυτά χωρίς εκπτώσεις στον τομέα του εξοπλισμού που περιλαμβάνει ένα πλήθος από προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι το Bigster καλύπτεται, όπως και όλα τα Dacia, από 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Δείτε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας

Δείτε τις τιμές και τον εξοπλισμό κάνοντας κλικ εδώ