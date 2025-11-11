«Γενναίο» όφελος και άμεση παράδοση για αυτό το SUV

Η ελληνική αντιπροσωπεία προσφέρει το Nissan Juke σε νέες χαμηλότερες τιμές έως και 2.390 ευρώ, χάρη σε μια νέα προωθητική ενέργεια τόσο για την βενζινοκίνητη όσο και την πλήρως υβριδική έκδοση, την ίδια στιγμή που το μικρότερο βενζινοκίνητο μοντέλο στην τρέχουσα γκάμα της ιαπωνικής φίρμας είναι ετοιμοπαράδοτο, χωρίς καθόλου χρόνο αναμονής για την παράδοσή του στους ενδιαφερόμενους.

Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., η ελληνική αντιπροσωπεία της Nissan, ξεκίνησε μια νέα προωθητική ενέργεια για το Juke, το μικρότερο αυτή τη στιγμή βενζινοκίνητο μοντέλο στη γκάμα της ιαπωνικής φίρμας. Το Nissan Juke, ο προπομπός της δημοφιλέστατης σήμερα κατηγορίας των B-SUV, συνεχίζει και στην τρέχουσα 2η γενιά του να ξεχωρίζει για την μοντέρνα σχεδίαση και τον ολοκληρωμένο του χαρακτήρα. Στη βάση της γκάμας των κινητήρων υπάρχει ο τρικύλινδρος 1.000άρης turbo κινητήρας βενζίνης, απόδοσης 114 ίππων και 200 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο DCT κιβώτιο.

Εναλλακτικά προσφέρεται το Nissan Juke Hybrid με full υβριδικό σύστημα κίνησης που συνδυάζει τετρακύλινδρο κινητήρα 1.600 κ.εκ. με ηλεκτρικό μοτέρ. Προσφέροντας έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη, η συγκεκριμένη έκδοση αποδίδει συνολικά 145 ίππους εμφανίζοντας πολύ χαμηλή κατανάλωση 4,8 lt/100 km (WLTP) και ελάχιστες εκπομπές CO2 (108 g/km).

Σε κάθε περίπτωση, χάρη στην ενεργοποίηση των εκπτώσεων έως 2.390 ευρώ για όλη την γκάμα του μοντέλου, το Nissan Juke με κινητήρα βενζίνης προσφέρεται με τιμή που τώρα ξεκινάει από 20.900 ευρώ στην εισαγωγική πλην όμως πληρέστατη έκδοση Acenta Business, που προσφέρει μεταξύ άλλων: 4 ηλεκτρικά παράθυρα, 6 αερόσακους, αυτόματο φρενάρισμα, Cruise Control, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, αισθητήρα φωτός, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη αφής πολυμέσων 12,3 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικό χειρόφρενο και air condition. Όσον αφορά στο Juke Hybrid η τιμή εκκίνησης με την έκπτωση ορίζεται στα 24.790 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ένα test drive μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Nissan.