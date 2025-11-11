Ποντάροντας στην υψηλή τεχνολογία για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών επαγγελματικών

Μια σημαντική επένδυση, ενταγμένη στη στρατηγική εξηλεκτρισμού της γκάμας της, αποφάσισε να πραγματοποιήσει η Volkswagen Commercial Vehicles επεκτείνοντας το εργοστάσιo της Volkswagen Πολωνίας στη Βρέζνια, με δύο νέες μονάδες παραγωγής που προορίζονται για την επόμενη γενιά του 100% ηλεκτρικού επαγγελματικού Crafter.

Λειτουργώντας από το 2016, το εργοστάσιο της Βρέζνια (Września) αποτελεί τμήμα της Volkswagen Πολωνίας, η οποία διαχειρίζεται επίσης την παραγωγική μονάδα του Πόζναν. Στη Βρέζνια κατασκευάζονται τα Crafter και MAN TGE, ενώ στο Πόζναν παράγεται το Caddy. Οι δύο εγκαταστάσεις συνδυάζουν προηγμένες διαδικασίες, ρομποτική τεχνολογία και υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης. Με μια πρωτοβουλία που σηματοδοτεί τη μετάβαση της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα σε μια νέα εποχή, η εταιρεία ανακοίνωσε μια μεγάλη επένδυση που θα επεκτείνει το εργοστάσιο στη Βρέζνια με δυο νέες μονάδες παραγωγής να προορίζονται για την επόμενη γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού Crafter.

Η Volkswagen Πολωνίας έχει ήδη λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για την έναρξη της επέκτασης, με την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου να προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2025, ενώ η κύρια φάση των εργασιών θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026 και η ολοκλήρωση αναμένεται το 2027.

Η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου τμήματος αμαξωμάτων και ενός σύγχρονου αποθηκευτικού χώρου μπαταριών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες παραγωγής της νέας ηλεκτρικής γενιάς του Crafter. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας για το σύνολο της “Volkswagen Commercial Vehicles”, το οποίο ενισχύει την τεχνολογική βάση της εταιρείας και διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη εργασιακή σταθερότητα στη χώρα.

Η Volkswagen Πολωνίας, με τις εγκαταστάσεις της στο Πόζναν και στη Βρέζνια, απασχολεί περισσότερους από 9.000 εργαζομένους, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη στην περιφέρεια της «Μεγάλης Πολωνίας» [Wielkopolskie]. Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί βασικό πυλώνα της πολωνικής οικονομίας, συνεισφέροντας περίπου το 8% του ΑΕΠ και απασχολώντας άμεσα πάνω από 200.000 εργαζομένους.

Το 2024 άλλωστε, το ΑΕΠ της Πολωνίας ανήλθε στα 846,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική της χώρας ως κέντρου παραγωγής και καινοτομίας στην Κεντρική Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση, η επέκταση του εργοστασίου της Βρέζνια αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, ενώ το ίδιο το έργο ξεχωρίζει για την προσήλωσή του στη βιώσιμη κινητικότητα - απόδειξη το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν ήδη με 100% πράσινη ενέργεια, διαθέτοντας παράλληλα ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 18,3 MW, που καλύπτει περίπου το 25% των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του. Υπό ευνοϊκές συνθήκες, συνεπώς, η παραγωγή ενέργειας επαρκεί για την πλήρη λειτουργία του εργοστασίου, καθιστώντας το ένα από τα πιο ενεργειακά αποδοτικά βιομηχανικά συγκροτήματα του Ομίλου VW στην Ευρώπη.