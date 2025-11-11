Το υδρογόνο μπήκε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η σειρά αγώνων FIA Extreme H World Cup σηματοδοτεί την έναρξη μιας καινούργιας εποχής για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό μιας και το χρησιμοποιούμενο σκληροτράχηλο off road αγωνιστικό Pioneer 25 έχει ως κινητήρια δύναμη το υδρογόνο, που τροφοδοτεί μια κυψέλη καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη στιγμή που από τις «εξατμίσεις» βγαίνει… νεράκι.

Το ότι ο Kevin Hansen και η Molly Taylor, οδηγοί της Jameel Motorsport, στέφθηκαν νικητές στον τελικό του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου “Extreme H” στην ιστορία, λίγη σημασία έχει. Το σημαντικό είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης παγκόσμιας διοργάνωσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού με οχήματα υδρογόνου -και μάλιστα σε πολύ σκληρές off road συνθήκες- που πραγματοποιήθηκε στην Qiddiya της Σαουδικής Αραβίας και έστειλε το μήνυμα της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε 180 αγορές μέσω 90 ραδιοτηλεοπτικών φορέων, συνδυάζοντας την καινοτομία, με την αντοχή στη σκληρή χρήση και την αξιοπιστία.

Στις 13 Οκτωβρίου 2025 μια νέα εποχή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκίνησε. Το FIA Extreme H (ydrogen) World Cup, που ανέλαβε τη σκυτάλη από τη σειρά off road αγώνων Extreme E με ηλεκτρικά οχήματα (ιδρύθηκε από την ίδια ομάδα πίσω από τη Formula E), στοχεύει στην επίδειξη της βιώσιμης αγωνιστικής κινητικότητας βασισμένο σε ένα όνομα και πράγμα αυτοκίνητο: Το Pioneer 25 (Πρωτοπόρος 25) προετοιμάστηκε από την εταιρία Spark Racing Technologies και είναι ένα εντυπωσιακό off road ηλεκτροκίνητο όχημα κυψέλης καυσίμου 75 kW της Symbio. Με δυο λέξεις, το υδρογόνο τροφοδοτεί την κυψέλη καυσίμου, όπου γίνεται αντίστροφη ηλεκτρόλυση μια διαδικασία από την οποία παράγεται ηλεκτρική ενέργεια (που φορτίζει την μπαταρία η οποία κατασκευάζεται από την Fortescue ZERO) και… νεράκι.

Το Pioneer 25 έχει μήκος 4,4 m, πλάτος 2,4 m (!) και ύψος 1,9 m, το δε μεταξόνιο φτάνει τα 3,2 m. Άκρως εντυπωσιακά και τα μετατρόχια εμπρός πίσω που φτάνουν 2,1 m, ενώ ο οδηγός κάθεται στο κέντρο του κόκπιτ. Παρόλο που το βάρος του οχήματος φτάνει τα 2.200 kg, η ισχύς των 400 kW (550 hp) εξασφαλίζει στο Pioneer 25 επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,5’’ και τελική ταχύτητα 200 km/h. Για τη λειτουργία του συστήματος κίνησης απαιτούνται δύο κιλά υδρογόνου, τα οποία φυλάσσονται συμπιεσμένα σε ειδικά ρεζερβουάρ υπό πίεση 700 bar.

Όλη δε η κατασκευή ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας της FIA , με ένα σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα να αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλα τα υπόλοιπα – μαζί και η ανάρτηση Fox τεχνολογίας «live valve». Οι ομάδες, που σημειωτέο αποτελούνται από έναν άνδρα και μία γυναίκα οδηγό που μοιράζονται το όχημα και τον χρόνο οδήγησης για λόγους ισότητας, έχουν τη δυνατότητα επανασχεδιασμού του μπροστινού και πίσω αμαξώματος και των φώτων, ώστε να αναπαράγουν την εμφάνιση των καθημερινών μοντέλων αυτοκινήτων.

Το Pioneer 25 υποβλήθηκε σε ένα εντατικό πρόγραμμα δοκιμών που ισοδυναμεί με τρεις αγωνιστικές σεζόν, προκειμένου να είναι έτοιμο για την πρώτη του εκστρατεία. Μάλιστα στις δοκιμές εξέλιξης συμμετείχαν οδηγοί, όπως ο Carlos Sainz.

Αυτή η πρωτοποριακή διοργάνωση στοχεύει να αναδείξει τις δυνατότητες του υδρογόνου ως καθαρής λύσης για τη μετακίνηση, προσφέροντας ταυτόχρονα προηγμένη τεχνολογία και συναρπαστικές, με σκοπό καθοδηγούμενες, αγωνιστικές εμπειρίες. Συνδυάζοντας εντυπωσιακές τοποθεσίες, βιώσιμη καινοτομία και παγκόσμια αφήγηση, το Extreme H επαναπροσδιορίζει το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το πρώτο FIA EXTREME H WORLD CUP απέδειξε ότι τα οχήματα που κινούνται με υδρογόνο μπορούν να αγωνιστούν με επιτυχία και ασφάλεια - και στη FIA δηλώνουν πανευτυχείς για τη διεξαγωγή του πρώτου αυτού αγώνα, με τον ιδρυτή του Extreme H, Alejandro Agag, να δηλώνει ότι η εκδήλωση «πήγε καλύτερα από το προγραμματισμένο».