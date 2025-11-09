Πόσο κοστίζει η κορυφαία έκδοση του Peugeot e-3008;

Διαθέσιμη είναι πλέον και στην ελληνική αγορά, η κορυφαία έκδοση του εντυπωσιακού Peugeot e-3008, που χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, στοιχείο το οποίο αφενός εξασφαλίζει τετρακίνηση και αφετέρου συμβάλει στην προσφορά 325 ίππων.

Mετά τις εκδόσεις e-3008 210 και e-3008 230 Long Range, που υπόσχονται τις καλύτερες ηλεκτρικές αυτονομίες στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV με έως 701kmσε μικτές συνθήκες οδήγησης και έως 903 km σε αστικό κύκλο, η ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot θα διαθέτει σήμερα μια τρίτη επιλογή κινητήριου συστήματος για το αμιγώς ηλεκτρικό οικογενειακό SUV, e-3008.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία ηλεκτρική έκδοση Dual Motor AWD 325 συνδυάζει έναν ηλεκτρικό κινητήρα 213 ίππων που δίνει κίνηση στους μπροστινούς τροχούς με έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα 112 ίππων στους πίσω τροχούς. Έτσι, αφενός εξασφαλίζεται τετρακίνηση και αφετέρου η συνολική ισχύ εκτοξεύεται στους 325 ίππους με 509 Nm ροπής. Σαν αποτέλεσμα το Peugeot e-3008 Dual Motor ΑWD 325 υπόσχεται επιτάχυνση από 0 έως 100 km/h σε μόλις 6 δευτερόλεπτα και από 80 έως 120 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα.

Το e-3008 Dual Motor AWD 325 χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου NMC καθαρής χωρητικότητας 73 kWh και υπόσχεται αυτονομία έως και 497 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP σε λειτουργία Normal). Όπως συμβαίνει με όλα τα 100% ηλεκτρικά οχήματα της γαλλικής μάρκας, ο χρόνος φόρτισης από 20% έως 80% σε DC φορτιστές (min 160kW) είναι λίγο λιγότερο από 30 λεπτά.

H γαλλική φίρμα αναφέρει πως η ακαμψία των αντιστρεπτικών ράβδων, το set-up των ελατηρίων και των αμορτισέρ έχουν ειδικές ρυθμίσεις, όπως και η βαθμονόμηση του συστήματος διεύθυνσης, με στόχο τον αυξημένο δυναμισμό και απόκριση. Η τετρακίνηση έχει τέσσερα προφίλ οδήγησης για βέλτιστη απόδοση ανάλογα με τις συνθήκες. Στο Normal προτεραιότητα έχει ο εμπρός κινητήρας και οι τροχοί, ενώ η ισχύς περιορίζεται σε 313 ίππους και η ροπή στα 450 Nm. Ο πίσω κινητήρας και οι τροχοί ενεργοποιούνται αυτόματα, ενώ σε ισχυρή επιτάχυνση (kick-down) έχουμε πλήρη εμπλοκή και των δύο κινητήρων. Στη λειτουργία 4WD οι δύο κινητήρες λειτουργούν συνεχώς, με κατανομή 50/50 για βέλτιστη πρόσφυση, ιδιαίτερα σε ολισθηρές επιφάνειες. Τα συστήματα ESP και Traction Control υιοθετούν ειδικές ρυθμίσεις για αύξηση της πρόσφυσης. Σε αυτό το προφίλ διατίθενται η μέγιστη ισχύς και ροπή.

Με την επιλογή Sport, οι δύο κινητήρες λειτουργούν συνεχώς, με την ισχύ να κατανέμεται 60/40 μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα για δυναμική και αποτελεσματική απόδοση. Η μέγιστη ισχύς και ροπή είναι πλήρως διαθέσιμες, ενώ το σύστημα διεύθυνσης και το πεντάλ γκαζιού υιοθετούν σπορ ρυθμίσεις, παρέχοντας αυξημένη απόκριση. Τέλος, με τη λειτουργία Eco, προτεραιότητα έχει ο εμπρός κινητήρας και τροχοί, με μέγιστη ισχύ 213 ίππους και 343 Nm ροπή. Σε ισχυρή επιτάχυνση (kick-down), ενεργοποιείται και ο πίσω κινητήρας και ταυτόχρονα οι δύο κινητήρες αποδίδουν πλήρη ισχύ. Η ρύθμιση του κλιματισμού και του πεντάλ γκαζιού προσαρμόζονται στο ήπιο προφίλ Eco mode.

Η κορυφαία έκφανση του Peugeot e-3008 είναι άμεσα διαθέσιμη για παραγγελία με 48.900 ευρώ (συμπεριλαμβάνει κρατική επιδότηση και την επιδότηση Peugeot e-Move) με όλα τα στάνταρ εξοπλιστικά στοιχεία της κορυφαίας έκδοσης GT: διχρωμία αμαξώματος με μαύρη οροφή, ζάντες αλουμινίου 20”, προβολείς Pixel LED, ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών με λειτουργία Hands-Free, επενδύσεις σε Alcantara, εμπρός καθίσματα ηλεκτρικά και θερμαινόμενα, θερμαινόμενο τιμόνι, εργοστασιακό συναγερμό, σύστημα συνδεσιμότητας PEUGEOT i-Connect® Advanced, VisioPark 360° με 4 κάμερες HD, Drive Assist Plus 2.0 (ημιαυτόνομη οδήγηση), ανίχνευση οπίσθιας κυκλοφορίας, φωτιζόμενα μαρσπιέ θυρών, ασύρματη φόρτιση smartphone, κ.ά.

Όπως συμβαίνει με όλα τα 100% ηλεκτρικά μοντέλα της γαλλικής εταιρείας, το νέο e-3008 Dual Motor AWD 325 καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και Εγγύηση 8 ετών/ 160.000 χλμ. για την μπαταρία.