Κυριαρχία σε απαιτητικό τερέν και διπλή γιορτή…

Η ομάδα Dacia Sandriders είχε διπλό λόγο να πανηγυρίσει στο φινάλε του συναρπαστικού Rallye du Maroc, το οποίο σηματοδότησε τη συμπλήρωση ενός έτους από την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στους αγώνες Rally-Raid.

Ο Sébastien Loeb και ο συνοδηγός του Édouard Boulanger πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, επαναλαμβάνοντας τη νίκη που είχε σημειώσει η ομάδα Dacia Sandriders στην ίδια διοργάνωση πριν από δώδεκα μήνες, ύστερα από πέντε απαιτητικές ημέρες στους αμμόλοφους της Σαχάρας.

Παράλληλα, ο Boulanger κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Συνοδηγών του FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Ο 46χρονος Γάλλος ξεκίνησε τη χρονιά ως συνοδηγός του Nasser Al-Attiyah, με τον οποίο πανηγύρισε τη νίκη στο Abu Dhabi Desert Challenge τον Φεβρουάριο, προτού ενώσει τις δυνάμεις του με τον Loeb, ενόψει του Rally-Raid Πορτογαλίας. Μαζί ολοκλήρωσαν τον αγώνα εκείνον στην τρίτη θέση, πριν κατακτήσουν τη νίκη στο Μαρόκο που του χάρισε τον τίτλο.

Η επικράτηση του Loeb, που πέρασε επικεφαλής από την τρίτη ειδική διαδρομή, ήταν η δεύτερη προσωπική του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid και η τρίτη συνολικά για την ομάδα Dacia Sandriders, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025 με δύο νίκες και τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών FIA.

Αντίθετα, απογοήτευση επεφύλασσε ο αγώνας για τον Nasser Al-Attiyah, ο οποίος έχασε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Οδηγών για μόλις εννέα βαθμούς, ύστερα από ποινή μίας ώρας, λόγω παράλειψης διέλευσης από σημείο ελέγχου στην τελευταία ειδική. Ο Al-Attiyah ολοκλήρωσε τη χρονιά στη δεύτερη θέση, με τον συνοδηγό του Fabian Lurquin τέταρτο στους συνοδηγούς.

Παράλληλα, το ισπανικό πλήρωμα, Cristina Gutiérrez – Pablo, ολοκλήρωσε το Rallye du Maroc στην 9η θέση της γενικής κατάταξης, αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία στην κατηγορία Ultimate, στο τιμόνι του τρίτου Dacia Sandrider, με καύσιμο χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Το Rallye du Maroc θεωρείται η ιδανική πρόβα για το Ράλλυ Ντακάρ, που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία από 3 - 17 Ιανουαρίου 2026, αποτελώντας τον πρώτο γύρο της νέας αγωνιστικής σεζόν. Η ομάδα Dacia Sandriders ήδη εντείνει την προετοιμασία της για τον πιο απαιτητικό αγώνα του κόσμου, γεμάτη πίστη και αποφασιστικότητα.