Τα ελαστικά - και όχι μόνον - συναντούν τη βιώσιμη κινητικότητα

Με μισό αιώνα παρουσίας στην ελληνική αγορά και διαθέτοντας συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς οίκους, η EMA A.E. μπαίνει με αξιώσεις δυναμικά σε μια νέα εποχή εταιρικής εξέλιξης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, διατηρώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο – και αυτό αφορά όλη την γκάμα των προϊόντων της.

Συνεπής στον στρατηγικό της σχεδιασμό και με σταθερό προσανατολισμό στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η ΕΜΑ Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά aftermarket προϊόντων αυτοκινήτου. Όπως είναι γνωστό, η εταιρία δραστηριοποιείται επί πέντε δεκαετίες στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας μακρόχρονες συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές ελαστικών και λιπαντικών. Έχει δε καταφέρει να καθιερωθεί αναμφισβήτητα ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους προμηθευτές του κλάδου, με σταθερότητα, συνέπεια και επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου τα θανατηφόρα τροχαία παραμένουν ένα από τα πλέον σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα στη χώρα μας.

Εταιρική εξέλιξη και στρατηγικές συνεργασίες: Continental, Kumho κλπ.

Σταθμό στην πορεία της ΕΜΑ ΑΕ αποτελεί η πολυετής συνεργασία με τον Όμιλο Continental, για τη διανομή των κορυφαίων brands Continental, Uniroyal, General Tire, Barum και Viking. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί την μοναδική χώρα στην Ευρώπη, στην οποία η Continental δεν έχει δική της θυγατρική εταιρεία αλλά αντιπροσωπεύεται, τουλάχιστον έως το 2028, από την ΕΜΑ Α.Ε., απόφαση που οφείλεται στην εξαιρετική πορεία και εμπορικά αποτελέσματα της ελληνικής εταιρείας, όλα τα χρόνια λειτουργίας της.

Αντίστοιχα σημαντικές είναι οι συμφωνίες με την κορεάτικη Kumho Tire (2022), καθώς και με την ZC-Rubber, για τη διάθεση των ελαστικών Trazano και Bison. Πρόσφατα, το 2023, συνάφθηκε συμβόλαιο με τις Κινεζικές εταιρείες ελαστικών, “HaoHua” για τη διανομή της μάρκας “Aplus” και με την “SNCTire”, για τη διανομή της μάρκας “Comforser” που αποτελεί την νούμερο ένα μάρκα ελαστικών για οχήματα 4×4 στην Κίνα.

Σήμερα, η ΕΜΑ Α.Ε. διανέμει στην ελληνική αγορά τα brands ελαστικών: Continental, Uniroyal, Barum, Viking, General Tire, Kumho Tire, Trazano, Aplus, Goodtrip και Comforser, ενώ στα λιπαντικά συνεργάζεται με τα Castrol, Aral, 77 lubricants και Padoc lubricants.

Υποδομές και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στην Κηφισιά και αποθηκευτικούς χώρους σε Αθήνα (5.500 m²) και Θεσσαλονίκη (3.000 m²), με στόλο 8 φορτηγών για καθημερινές διανομές, δύο φορές την ημέρα.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων αποθηκών στη Μάνδρα Αττικής, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα σύγχρονο logistics hub, ενσωματώνοντας συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στο routing και στη διαχείριση αποθεμάτων, για ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, αποδοτικότητα, ακρίβεια στις παραδόσεις και μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Η εταιρεία έχει επενδύσει, μεταξύ άλλων, σε υπερσύγχρονα και ιδιαίτερα αξιόπιστα συστήματα τηλεματικής, ηλεκτρονικών παραγγελιών, ρομποτικής αυτοματοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας, προστασίας δεδομένων, συστημάτων e-truck – SW με GPS για την ενημέρωση των συνεργατών – εμπόρων, σχετικά με την κίνηση των φορτηγών διανομής, ενώ οι σύμβουλοι πωλήσεων έχουν διαρκή πρόσβαση σε δεδομένα business intelligence.

Ως αποτέλεσμα, το όφελος για τον τελικό καταναλωτή είναι μεγάλο, καθώς εξασφαλίζεται η άμεση και πλήρης ενημέρωση των συνεργατών – εμπόρων, η ασφάλεια και εγκυρότητα των δεδομένων, τα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές, οι αυτοματισμοί για μείωση του εταιρικού κόστους λειτουργίας, η αύξηση της παραγωγικότητας και η αειφόρος εταιρική λειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα επενδύει διαρκώς σε logistics, τεχνολογία και ψηφιακά εργαλεία, και θα προετοιμάζει την επόμενη ημέρα για την εποχή της ηλεκτροκίνησης, με προϊόντα EV-ready και υποδομές που θα υποστηρίξουν τη νέα γενιά μετακινήσεων.

Θέση στην αγορά και προοπτική

Παρά τις διαρκείς προκλήσεις της αγοράς, η ΕΜΑ Α.Ε. έχει εδραιώσει την ηγετική της θέση στον χώρο των επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών ελαστικών, διαθέτοντας μερίδιο αγοράς άνω του 17%. Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται στη στρατηγική επιλογή κορυφαίων

προϊόντων, στην ταχύτητα εξυπηρέτησης (με καθημερινές παραδόσεις και εξαιρετική επάρκεια αποθεμάτων), καθώς και στη στενή σχέση εμπιστοσύνης με το δίκτυο συνεργατών της σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα η ΕΜΑ ΑΕ αποτελεί κορυφαίο προμηθευτή επιβατικών ελαστικών στην Ελλάδα (για τις κατηγορίες Passenger and Light Truck Tires / Passenger Car Radial Τires), ενώ το brand “Continental” ελαστικά κατέχει ηγετική θέση στις πωλήσεις premium ελαστικών για επιβατικά, 4Χ4 και ελαφρά φορτηγά. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΜΑ ΑΕ είναι η εταιρεία ελαστικών που καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση στην ικανοποίηση των πελατών σύμφωνα με έρευνες αγοράς που έχουν πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα.

Αναφορικά με τις οικονομικές της επιδόσεις, αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί το ότι για την ΕΜΑ ΑΕ ο κύκλος εργασιών της το 2024 αυξήθηκε περισσότερο από 10%, σε σύγκριση με το 2023. Ο τζίρος για το 2025 εκτιμάται αυξητικός και σταθερά πάνω από τα 52 εκατομμύρια €. Επιπλέον, ας τονιστεί ότι η ΕΜΑ ΑΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο με μηδενικό δανεισμό τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες σε οικονομική σταθερότητα.

Το μυστικό της επιτυχίας της ΕΜΑ Α.Ε. δεν είναι ένα, αλλά το αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων που συνθέτουν μια σταθερά επιτυχημένη εξίσωση. Βασίζεται στη δημιουργία ισχυρών και αποδοτικών συνεργασιών, στην επιλογή κορυφαίων προϊόντων, στην προσήλωση στις εταιρικές αξίες, στον ξεκάθαρο στρατηγικό σχεδιασμό και στην ακεραιότητα της επιχειρηματικής της ηθικής. Παράλληλα, στηρίζεται στο άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της, στις πολυεπίπεδες δράσεις επικοινωνίας, marketing και εξυπηρέτησης πελατών, στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που ενισχύει την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εργαζομένων, καθώς και στη διαρκή επιστροφή αξίας προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Τέλος, το συνετό μετοχικό της σχήμα προσφέρει σταθερότητα, προοπτική και μακροχρόνια υπεραξία στην πορεία της εταιρείας.

Ανανέωση στο «τιμόνι» της εταιρίας: ο Γιώργος Μπουλούκος

Από τον Ιούλιο του 2025, τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΜΑ Α.Ε. ανέλαβε ο κ. Γιώργος Μπουλούκος, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για την εταιρεία, με έμφαση στην ευελιξία και στη σύγχρονη διοικητική προσέγγιση. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η μετάβασή του από το περιβάλλον μιας πολυεθνικής στο εξωτερικό, σε μια ελληνική εταιρεία έχει προκλήσεις αλλά και μεγάλη ικανοποίηση, μέσα από τη διοίκηση ενός πιο ευέλικτου και ανθρώπινου Οργανισμού, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα και υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα στους ανθρώπους, συνεργάτες και καταναλωτές. Το όραμά του για την ΕΜΑ Α.Ε. είναι να αποτελεί σταθερά την ηγέτιδα δύναμη στην αγορά των επιβατικών και επαγγελματικών ελαστικών στην Ελλάδα, μέσα από μια φιλοσοφία που δίνει προτεραιότητα στη φροντίδα των ανθρώπων, των πελατών, των συνεργατών και των καταναλωτών. Παράλληλα, να λειτουργεί ως πρότυπο υπεύθυνης και ηθικής επιχειρηματικότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία.

Εταιρική υπευθυνότητα

Η ΕΜΑ Α.Ε. παραμένει ενεργός κοινωνικός εταίρος, με διαχρονικές δράσεις εταιρικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Από τη στήριξη του «Χαμόγελου του Παιδιού», καλύπτοντας δωρεάν τις ανάγκες δεκάδων οχημάτων του Οργανισμού σε ελαστικά και τα σεμινάρια οδικής εκπαίδευσης σε παιδιά και εφήβους, έως τις οικονομικές, θεσμικές ενισχύσεις προς περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΜΑ ΑΕ, κ. Γιώργος Μπουλούκος, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΜΑ Α.Ε. συνδυάζει τη δυναμική μιας σύγχρονης εταιρείας με τη ζεστασιά μιας ομάδας που λειτουργεί με πάθος, υπευθυνότητα και συνεργασία. Στόχος μας είναι να αναπτυσσόμαστε με σταθερότητα και όραμα, να ενισχύουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας και να συμβάλλουμε στην ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την πρόοδο της κινητικότητας στην Ελλάδα. Πιστεύουμε στο Α³. Στην Ανάπτυξη, στους Ανθρώπους και στο Αποτύπωμά μας. Ένα τρίπτυχο αξιών που συνοψίζει τη φιλοσοφία μας: να δημιουργούμε σχέσεις προόδου που μας επιτρέπουν να Αναπτυσσόμαστε με σκοπό, να φροντίζουμε τους Ανθρώπους μας και να αφήνουμε πίσω μας ένα θετικό Αποτύπωμα για το μέλλον. Δεν είμαστε απλώς προμηθευτής mobility προϊόντων. Πρωτίστως, φιλοδοξούμε να είμαστε συνεργάτης και συνοδοιπόρος στην ανάπτυξη».