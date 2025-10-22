«Σωστά» ελαστικά, σωστή τιμή, βραβευμένη απόδοση

Υπάρχει μια εταιρία, που μέσα σε λίγα μόνο χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχει ήδη καταφέρει να πείσει τον απλό καταναλωτή ότι τα προϊόντα της αποτελούν τη χρυσή τομή μεταξύ κόστους και απόδοσης. Ο λόγος για τα ελαστικά Kumho, που ενσωματώνοντας υψηλή τεχνολογία, έχουν ήδη στο ενεργητικό τους σημαντικά βραβεία και διακρίσεις, καταφέρνοντας να πείσουν και μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, να τα επιλέξουν ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης. Το πώς και το γιατί, μας εξηγεί ο Διευθυντής Marketing της ΕΜΑ ΑΕ, Γιώργος Κουταλιέρης.

Είναι αλήθεια πως η Kumho δεν είναι το ίδιο γνωστή όπως άλλα μεγαθήρια του χώρου των ελαστικών. Ποιο είναι λοιπόν το μέγεθος αυτής της εταιρίας για την οποία ακούμε όλο και συχνότερα τον τελευταίο καιρό;

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η KUMHO έχει ετήσια δυνατότητα παραγωγής 55 εκατομμυρίων ελαστικών. Ανήκει, δε, στον Κορεάτικο Όμιλο KUMHO Tire Co., Inc (https://www.kumhotire.com/en/) – ένα γκρουπ που ιδρύθηκε το 1960 στην πόλη Γκουανγκτζού της Νότιας Κορέας και, σήμερα, κατατάσσεται στο TOP 20 των κατασκευαστών ελαστικών, παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη Top 75 του Tire Business, με πωλήσεις, ύψους 1,932€ δις ευρώ και εργοστάσια σε Κορέα, Αμερική, Κίνα, Βιετνάμ ενώ αναμένεται να ξεκινήσει και η κατασκευή εργοστασίου στην Ευρώπη.

Η KUMHO Tire διαθέτει, επί του παρόντος, εννέα θυγατρικές εταιρείες και 12 υποκαταστήματα, σε 20 χώρες, ενώ, παράλληλα, εφαρμόζει δυναμικές στρατηγικές για την επέκταση της βάσης των πωλήσεών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκε και η νέα συνεργασία με την Ελληνική εταιρεία ΕΜΑ ΑΕ. H ΕΜΑ διαθέτει στην Ελλάδα τα ελαστικά της KUMHO (http://www.kumho.gr/), για επιβατικά αυτοκίνητα, SUVs, Vans, φορτηγά, λεωφορεία, ως αντιπρόσωπος και διανομέας, από τον Δεκέμβριο του 2022, μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της. Τα καταστήματα που διαθέτουν πανελλαδικά τα ελαστικά Kumho είναι εδώ.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει τα ελαστικά KUMHO, όχι απλώς να τα πηγαίνουν καλά, αλλά και να διακρίνονται σε δοκιμές ανεξάρτητων φορέων – με πρόσφατο παράδειγμα αυτό του Ιουνίου, όταν βρέθηκε να ισοβαθμεί στην κορυφή με «ιερά τέρατα» του χώρου.

Αυτό είναι αλήθεια! Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο Kumho ECSTA Sport PS 72, το οποίο, στο test θερινών ελαστικών του γερμανικού περιοδικού Die Reifentester, για το 2025, ανάμεσα σε 8 ανταγωνιστικά ελαστικά, διάστασης 225/40R18, κορυφαίων κατασκευαστών, όπως η Continental, η Bridgestone, η Michelin και η Goodyear ισοβάθμησε στην κορυφή με τα αντίστοιχα ελαστικά της Continental και της Bridgestone, με τη βαθμολογία “Πολύ Καλό”

Είδαμε επίσης ότι μεγάλη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επέλεξε τα KUMHO ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης για μια σειρά μοντέλα της…

Το Kumho ECSTA PS71 κατάφερε να κατακτήσει την διάκριση «Υποδειγματικό για το 2025» στις πρόσφατες δοκιμές θερινών ελαστικών του Auto Bild. Η αναγνώριση αυτή προήλθε μέσα από μια δοκιμή 52 θερινών ανταγωνιστικών ελαστικών, στη δημοφιλή αλλά και «απαιτητική» διάσταση 225/40 R18, όπου το ECSTA PS71 ξεχώρισε για τη δυναμική του απόδοση σε βρεγμένο και στεγνό οδόστρωμα. Με αφορμή τη συγκεκριμένη επιτυχία, η Kumho ανακοίνωσε επίσης την επέκταση της συνεργασίας της με τον Όμιλο Volkswagen, με την τοποθέτηση του ECSTA PS71 SUV ως εργοστασιακό ελαστικό στο Volkswagen Tiguan. Το όχημα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MQB Evo και εξοπλίζεται με τα ελαστικά PS71 στις διαστάσεις 215/65 R17 και 235/55 R18.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεργασίας, η Kumho προχωρά και στην προμήθεια ελαστικών 1ης τοποθέτησης για το νέο υβριδικό CUPRA Terramar, με την τοποθέτηση του ECSTA PS71 SUV στη διάσταση 235/55 R18. Το σπορ design του Terramar και η προηγμένη υβριδική τεχνολογία του βρίσκουν ιδανικό «σύμμαχο» στην απόδοση, την πρόσφυση και την ακρίβεια που προσφέρει το PS71 SUV – τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Και πώς τα πάει η KUMHO με την ηλεκτροκίνηση; Ανταποκρίνονται τα ελαστικά της στις απαιτήσεις των καιρών;

Η Kumho παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ηλεκτροκίνηση και ανταποκρίνεται δυναμικά στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Με το ECSTA PS71 EV, η εταιρεία δημιούργησε ένα ελαστικό ειδικά σχεδιασμένο για τα ηλεκτρικά οχήματα, προσφέροντας μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, αθόρυβη οδήγηση και εξαιρετική σταθερότητα, ακόμη και στις υψηλές ροπές που χαρακτηρίζουν τα EVs.

Η διεθνής αναγνώριση δεν άργησε να έρθει: το ECSTA PS71 EV απέσπασε το iF Design Award 2024, ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία σχεδιασμού παγκοσμίως. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τις καινοτόμες προσπάθειες της Kumho να συνδυάσει τεχνολογία, απόδοση και βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας λύσεις που συμβαδίζουν με τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Θα θέλαμε να σταθούμε σε μία ακόμα είδηση, που αφορά τη συμμετοχή της KUMHO στα δρώμενα του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και μάλιστα στις ΗΠΑ…

Η παρουσία της Kumho δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη καινοτόμων ελαστικών για την ηλεκτροκίνηση, αλλά επεκτείνεται και στον δυναμικό κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 2024, η Kumho Tire USA ήταν επίσημος προμηθευτής ελαστικών και κύριος χορηγός του κορυφαίου αμερικανικού πρωταθλήματος Formula Drift Pro.

Η συνεργασία αυτή ανέδειξε τη μάρκα στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, προσφέροντας εντυπωσιακές στιγμές drifting σε εκατομμύρια φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παράλληλα, η Kumho είχε έντονη παρουσία σε όλες τις οκτώ διοργανώσεις του πρωταθλήματος μέσα στο 2024, με σήμανση στις πίστες και προωθητικές ενέργειες τα Σαββατοκύριακα των αγώνων — μια στρατηγική που ενίσχυσε περαιτέρω τη σύνδεσή της με τις υψηλές επιδόσεις και την τεχνολογική υπεροχή.

Καλά όλα αυτά, αλλά θα θέλατε να μας πείτε δυο λόγια και για την επόμενη μέρα της αυτοκίνησης; Πώς βλέπει η KUMHO το μέλλον, πώς προετοιμάζεται για αυτό, ποιο είναι το τεχνολογικό της βάθος;

«Όταν μιλά κανείς για το μέλλον της αυτοκίνησης μέσα από το πρίσμα της Kumho, είναι σαφές ότι όλα ξεκινούν από την τεχνολογία. Η κορεατική εταιρεία έχει επενδύσει διαχρονικά στην έρευνα και την καινοτομία, δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο Ερευνητικών και Τεχνικών Κέντρων που αποτελούν τον πυρήνα της τεχνολογικής της εξέλιξης: το Kumho Akron Technical Center στις ΗΠΑ, το Kumho Europe Technical Center στη Φρανκφούρτη και το Kumho China Technical Center. Οι μονάδες αυτές, σε στενή συνεργασία με το κεντρικό τμήμα R&D στο Γκουανγκτζού της Κορέας, λειτουργούν ως πραγματικές «γεννήτριες καινοτομίας», αναπτύσσοντας τεχνολογίες αιχμής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας εποχής της αυτοκίνησης.

Με υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό και προσανατολισμό στη βιωσιμότητα, η Kumho δημιουργεί ελαστικά παγκόσμιας κλάσης με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εφαρμόζοντας σταθερά αειφόρες πολιτικές παραγωγής και υπεύθυνης διαχείρισης σε όλες τις δραστηριότητές της.

Η τεχνολογική της υπεροχή αποτυπώνεται και στις διεθνείς διακρίσεις: η Kumho Tire απέσπασε ακόμα ένα iF Design Award το 2025 για δύο καινοτόμα concept ελαστικών, τα “Volume” και “Origami” — δύο δημιουργίες που εκφράζουν τη δέσμευση της εταιρείας να επαναπροσδιορίζει διαρκώς τη σχέση καινοτομίας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού στο μέλλον της αυτοκίνησης.

Παράλληλα, η Kumho υποστηρίζει το brand με συμμετοχή σε σημαντικές διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, χορηγίες στο ποδόσφαιρο και το basketball και άλλες σημαντικές χορηγικές ενέργειες.

Θα ήθελα, τέλος, να κλείσω με μια αναφορά στον πελατοκεντρικό χαρακτήρα της KUMHO, ο οποίος αναδεικνύεται και μέσα από την, για 14 έτη, Νο 1 κατάταξη στον Κορεάτικο Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (KCSI), στην κατηγορία για επιβατικά αυτοκίνητα.»

Διαβάστε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας: https://www.kumho.gr/