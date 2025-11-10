Αυτό το νέο SUV τιμά την παράδοση και προσφέρει τεχνολογία σε δελεαστική τιμή…

Το νέο Citroën C5 Aircross ήρθε στην Ελλάδα και τιμά με τον καλύτερο τρόπο την παράδοση της γαλλικής φίρμας στην υψηλή άνεση και στην ξεχωριστή εμφάνιση, υπό τη σκέπη πάντα της σύγχρονης τεχνολογίας - τόσο σε επίπεδο εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης, όσο σε επίπεδο συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης και συνδεσιμότητας. Όλα αυτά με έναν πολύ ανταγωνιστικό τιμοκατάλογο.

Το Citroën C5 Aircross ήρθε εξ΄αρχής ως η ναυαρχίδα που θα έβαζε τη γαλλική φίρμα στο παιχνίδι των οικογενειακών μικρομεσαίων C-SUV. Σήμερα, ήρθε η ολοκαίνουργια, δεύτερη γενιά, του γαλλικού μοντέλου, με ακόμα πιο «επιβλητικές» διαστάσεις, βασισμένη σε μια νέα πλατφόρμα που υποστηρίζει και τον πλήρη εξηλεκτρισμό του μοντέλου, αλλά και μια πιο ξεχωριστή, όσο και αεροδυναμική σχεδίαση. Με μήκος 4.652mm (+150), πλάτος 1.870mm (+30) και ύψος 1.691mm(+37), το δεύτερης γενιάς C5 Aircross «πατάει» στην πλατφόρμα Stellantis STLA-Medium (όπως τα νέα Peugeot 3008 και Opel Grandland) και πλέον τοποθετείται στο άνω άκρο των C-SUV, φλερτάροντας με το κάτω των μεσαίων οικογενειακών D-SUV, όντας ένα από το πιο ξεχωριστά σε εμφάνιση SUV.

Εκφράζοντας τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Citroën, το C5 Aircross τραβάει την προσοχή με τα Citroën Light Wings τεχνολογίας LED Matrix, να έχουν χαρακτηριστική «φωτεινή υπογραφή» 3 σημείων, η οποία μαζί με το νέο σήμα της μάρκας και την καινούρια μάσκα (κλειστή στην ηλεκτρική έκδοση) δημιουργούν ένα όμορφο σύνολο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η γραμμή της οροφής, που έχει ελαφριά κλίση φτάνοντας στο κάθετο πίσω μέρος, στοιχεία που σε συνδυασμό με την ελαφρώς μικρότερη απόσταση από το έδαφος (παραμένει μεγάλη αν και από τα 230 έπεσε στα 201 mm.) και τα «φτερά» που δημιουργούν στο πλάι τα ιδιαίτερα πίσω φώτα, έχουν βελτιώσει σχεδόν 10% την αεροδυναμική.

Από το νέο C5 Aircross δε θα μπορούσε να λείπει το σύστημα άνεσης «Citroën Advanced Comfort». Πρόκειται για το συνδυασμό της πατενταρισμένης από τη γαλλική εταιρεία ανάρτησης με Progressive Hydraulic Cushions με τα εξαιρετικά αναπαυτικά καθίσματα Advanced Comfort, που υπόσχεται να εξαφανίσει οποιαδήποτε κακοτοπιά επιχειρήσει να διαταράξει την ηρεμία των επιβατών.

Η άνεση όμως δεν είναι μόνο θέμα ανάρτησης και καθισμάτων, οπότε η Citroën φρόντισε να δημιουργήσει μια εξαιρετικά ευχάριστη, κομψή, άνετη και πρακτική καμπίνα επιβατών, που είναι σχεδιασμένη με τις αρχές της αρχιτεκτονικής C-Zen Lounge της μάρκας.

Ξεχωρίζει το «Sofa Design», ένα οριζόντιο ταμπλό που δημιουργεί μια ενιαία επιφάνεια και συνδυάζεται με τον διαμορφούμενο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών μπροστά από τον οδηγό και ένα εκτεταμένο σύστημα ατμοσφαιρικού φωτισμού. Την παράσταση πάντως κλέβει η Waterfall των 13 ιντσών, η μεγαλύτερη κεντρική οθόνη αφής HD που έχει προσφέρει ποτέ η Stellantis και η οποία ελέγχει πολλές λειτουργίες και το τελευταίας γενιάς infotainment της Citroën. Αυτό λειτουργεί και με φωνητικές εντολές «Hello Citroën», ενώ περιλαμβάνει τη συνδεδεμένη τρισδιάστατη πλοήγηση και ένα πλήρες ηχοσύστημα.

Στον βασικό εξοπλισμό τα Apple CarPlay και Android Auto, με δύο smartphone να συνδέονται ταυτόχρονα μέσω Bluetooth και να φορτίζονται από ασύρματο φορτιστή 15W στην κεντρική κονσόλα, ενώ στα έξτρα προσφέρεται και μεγάλο Head Up Display.

Κάτω από την κεντρική κονσόλα υπάρχουν ποτηροθήκες και μικρός αποθηκευτικός χώρος, ένας από τους πολλούς που έχουν συνολική χωρητικότητα 40 λίτρα - κάτι που σύμφωνα με τη γαλλική φίρμα αποτελεί ρεκόρ στην κατηγορία. Για λόγους δε βιωσιμότητας και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, τα καλύμματα των καθισμάτων είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υφάσματα. Το νέο C5 Aircross ενσωματώνει επίσης 160 κιλά ανακυκλωμένων μετάλλων και 47 κιλά ανακυκλωμένων ή βιολογικών πλαστικών.

Αν τώρα το προηγούμενο C5 Aircross ήταν ευρύχωρο, το νέο με το μεταξόνιο να έχει διευρυνθεί στα 2.784 mm (+60) υπόσχεται άνεση πραγματικού… οικιακού σαλονιού. Μπορεί οι δυνατότητες διαμόρφωσης να έχουν περιοριστεί, μιας και δεν συναντάμε πλέον τα τρία ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα του προηγούμενου μοντέλου, πάντως η Citroën υποστηρίζει πως ακόμα και 5 μεγαλόσωμοι επιβάτες φιλοξενούνται σαν… πασάδες. Μάλιστα οι πλάτες στα πίσω καθίσματα έχουν ρυθμιζόμενη κλίση μεταξύ 21° και 33° για ιδανική στάση σώματος, ιδιαίτερα σε μεγάλα ταξίδια. Μεγάλος και ο χώρος αποσκευών των 651 λίτρων (φτάνει τα 1.985 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων), ο οποίος έχει εντελώς κανονικό σχήμα, διπλό πάτο, παροχή ρεύματος 12V και χαμηλό κατώφλι φόρτωσης.

Αποκλειστικά αυτόματο και… εξηλεκτρισμένο!

Το νέο Citroën C5 Aircross έβαλε τέλος στο diesel και στο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, προσφέροντας πολλές επιλογές, στο πλαίσιο της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση. Στη βάση της γκάμας του νέου μοντέλου βρίσκεται η έκδοση C5 Aircross Hybrid 145, που χάρη στην υβριδική τεχνολογία Hybrid 48V, με διευρυμένες δυνατότητες ηλεκτροκίνησης, υπόσχεται αυτονομία άνω των 950 km σε μικτό κύκλο WLTP χωρίς επαναφόρτιση. Εδώ έχουμε τον συνδυασμό turbo τρικύλινδρου βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων νέας γενιάς 136 ίππων (100 kW), με έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη 12 ίππων (9 kW - μέγιστη ισχύς 28 ίππων / 21 kW) που είναι ενσωματωμένος στο νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη eDCS 6 ταχυτήτων και τροφοδοτείται από μια μπαταρία 0,9 kWh.

Οι τιμές, με την προωθητική ενέργεια που ανακοίνωσε κατά το λανσάρισμα η ελληνική αντιπροσωπεία, ξεκινούν από 29.900 ευρώ στο εξοπλιστικό πακέτο Υοu με στάνταρ, μεταξύ άλλων, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, φώτα Citroën LED Vision, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, οθόνη 13 ιντσών Citroën Waterfall, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικό χειρόφρενο και καθίσματα Citroën Advanced Comfort.

Στην Plus που ακολουθεί προστίθενται ως στάνταρ εσωτερικός «ηλεκτροχρωμικός» καθρέπτης, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης LED, οθόνη αφής 13 ιντσών Waterfall Screen με 3D Navigation, θήκη ασύρματης φόρτισης smartphone, πίσω φιμέ τζάμια, ζάντες Αλουμινίου 19" Zircon, ατμοσφαιρικός φωτισμός με 8 χρωματικές επιλογές και πίσω υποβραχιόνιο.

Τέλος, η κορυφαία εξοπλιστική έκδοση Max περιλαμβάνει επιπλέον σύστημα Clean Cabin με Air Quality System, φώτα Matrix LED Vision, e-HUD (Extended Head Up Display), θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, σύστημα ημι-αυτόνομης οδήγησης Drive Assist 2.0, σύστημα πανοραμικής θέασης 360 μοιρών VisioPark 360 κ.ά..

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γκάμα του μοντέλου περιλαμβάνει και την έκδοση Citroën C5 Aircross Hybrid Rechargeable 195 (δηλαδή: plug-in hybrid/PHEV) που υπόσχεται ηλεκτρική αυτονομία κατά μέσο όρο 81 km - 33% μεγαλύτερη από το προηγούμενο C5 Aircross PHEV - και πάνω από 100 km στην πόλη. Αυτό, χάρη στον συνδυασμό ενός 4-κύλινδρου turbo βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων / 150 ίππων (110 kW) με έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW (125 ίππων), ο οποίος τροφοδοτείται από μια μπαταρία 21 kWh, για συνδυασμένη ισχύ 195 ίππων (143 kW). Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη eDCS 7 ταχυτήτων. Φέρει φορτιστή το «επαναφορτιζόμενο» Citroën έναν On-Board Charger 7,4kW και καλώδιο φόρτισης Mode 3 στον βασικό εξοπλισμό. Ο τιμοκατάλογος του Citroën C5 Aircross Hybrid Rechargeable 195 ξεκινά από τα 44.900 ευρώ.

Από το «μενού» δεν λείπουν και δύο 100% ηλεκτρικές εκδόσεις, που ξεκινούν την πορεία τους στην αγορά υποστηριζόμενες από προωθητική ενέργεια που κατεβάζει (μαζί με την κρατική επιδότηση) την τιμή τους στα 37.900 ευρώ: H «Standard Range» αποδίδει 210 ίππους (154 kW) και υπόσχεται αυτονομία 520 km χάρη στην μπαταρία των 73 kWh, ενώ η «Extended Range» αποδίδει 230 PS (169 kW) και μπορεί να καλύψει απόσταση έως 679 km με μία μόλις φόρτιση, αφού φέρει μπαταρία 97 kWh.

Το Citroën ë-C5 Aircross διαθέτει στάνταρ On-Board charger 11kW και καλώδιο φόρτισης Mode 3 για ταχυφορτιστή. Από το 2026 θα μπορεί να λάβει προαιρετικό τριφασικό αμφίδρομο φορτιστή 22 kW για εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση (ανάκτηση έως 160 km αυτονομίας σε μόλις 10’) ο οποίος με την τεχνολογία V2L ή Vehicle-to-Load θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε εξωτερικές συσκευές, ως κινητή πηγή ενέργειας.