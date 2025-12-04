Ελαστικά με βραβευμένη απόδοση, υψηλή αξία και «σωστή» τιμή

Με συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία και τις συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, η Kumho οικοδομεί την εικόνα ενός brand ελαστικών που συνδυάζει επιδόσεις, ασφάλεια και κοινωνική ευθύνη, χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται στην πράξη με διακρίσεις και βραβεύσεις, κυρίως όμως εξαργυρώνονται με την καταγραφή σημαντικής ανόδου των πωλήσεων την τελευταία διετία.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Kumho Tire, που δρύθηκε το 1965, παρουσιάζει σταθερή και δυναμική άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στους είκοσι μεγαλύτερους κατασκευαστές ελαστικών παγκοσμίως. Η φίρμα ελαστικών από τη Νότια Κορέα λειτουργεί σήμερα 8 εργοστάσια παραγωγής σε Κορέα, Αμερική, Κίνα και Βιετνάμ (σύντομα και στην Ευρώπη), ενώ διαθέτει 9 θυγατρικές εταιρείες και 12 υποκαταστήματα, σε 20 χώρες. Με ετήσια δυνατότητα παραγωγής 55+ εκατομμυρίων ελαστικών για επιβατικά, SUV και αγωνιστικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και βιομηχανικά οχήματα, αποτελεί έναν διεθνή Όμιλο που έχει αναπτύξει 5 εξειδικευμένα κέντρα Research & Development, σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική.

Δείτε εδώ γιατί μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων επιλέγουν ελαστικά Kumho ως πρώτη τοποθέτηση.

Επενδύοντας συστηματικά στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ποιότητα, η Kumho χάρη σε μια σειρά νέων προϊόντων, εξασφάλισε διεθνείς βραβεύσεις και επιτυχίες σε ανεξάρτητα τεστ, επιβεβαιώνοντας το προφίλ ενός brand που κινείται δυναμικά προς το μέλλον της παγκόσμιας κινητικότητας, έχοντας πελατοκεντρικό χαρακτήρα. Αυτός αναδεικνύεται και μέσα από την, για 14 έτη, Νο 1 κατάταξη στον Κορεάτικο Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (KCSI), στην κατηγορία για επιβατικά αυτοκίνητα.

Η Kumho συνεχίζει να συγκεντρώνει διεθνείς διακρίσεις, ακόμα και στον τομέα του design των ελαστικών. Για παράδειγμα, το ECSTA PS71 EV ξεχώρισε στα iF Design Awards 2024, ενώ τα concepts «Volume» και «Origami» απέσπασαν αντίστοιχη διάκριση για το 2025. Παράλληλα, τα αποτελέσματα σε ανεξάρτητα τεστ δείχνουν την ανταγωνιστικότητα της γκάμας. Το ECSTA HS52 βαθμολογήθηκε με «Καλή» αξιολόγηση από την ADAC για ισχυρή επίδειξη ασφάλειας και περιβαλλοντικής επίδοσης., ενώ το ECSTA PS71 σε διάσταση 225/45 R18 έλαβε «Good» στο Auto Bild, για ισορροπημένες επιδόσεις και αντοχή.

Το νέο Kumho Ecsta Sport PS72, που παρουσιάστηκε πρόσφατα, είναι σύμφωνα με τη μάρκα το πιο τεχνολογικά προηγμένο ελαστικό υπερυψηλής απόδοσης στη γκάμα της, θέτοντας νέα πρότυπα για το τι μπορεί και πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα ελαστικό UUHP, συνεχίζοντας την παράδοση κατασκευής ελαστικών με εξαιρετικές εγγυήσεις, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, κάτι που οι καταναλωτές μπορούν να περιμένουν από την Kumho. Το νέο Ecsta Sport PS72 ενσωματώνει πάνω από 60 χρόνια ανάπτυξης και καινοτομίας στον σχεδιασμό και στη μηχανική. Παρέχει μέγιστη πρόσφυση με βελτιωμένη σύνθεση, για καλύτερη απόδοση σε χειρισμό, σταθερότητα, στροφές και απόκριση διεύθυνσης. Επιπλέον, εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση στη βροχή, χάρη στη σύνθεση και στον σχεδιασμό του πέλματος, που ενισχύουν την αποβολή του νερού, για καλύτερη απόδοση σε υγρές συνθήκες. Το ελαστικό Ecsta Sport PS72 συνοδεύεται από χαμηλό δείκτη φθοράς με μια εντυπωσιακή απόδοση στο χιλιομετρικό ωφέλιμο, με έως και 50.000 χιλιόμετρα ζωής.

Από την άλλη, η σειρά ECSTA έχει το δικό της στίγμα στην κατηγορία Ultra-High-Performance με το ECSTA PS71 να αναγνωρίζεται από το γερμανικό περιοδικό Auto Bild για την εξαιρετική του απόδοση, την υψηλή ασφάλεια στο βρεγμένο, τη σταθερότητα σε στεγνό και την ενισχυμένη αντοχή του. Παράλληλα, το νέο ECSTA Sport PS72, με τεχνολογίες επόμενης γενιάς στην οικογένεια UHP της Kumho, κέρδισε πολύ καλές κριτικές σε ανεξάρτητες δοκιμές. Μεταξύ αυτών, στο τεστ του γερμανικού περιοδικού Die Reifentester έλαβε βαθμολογία “Πολύ Καλό”, ισοβαθμώντας στην κορυφή με premium και πολύ ακριβότερους ανταγωνιστές, όπως η Continental και η Michelin.

Σε κάθε περίπτωση, η Kumho διευρύνει τη σειρά EV-ready προϊόντων της (ελαστικά για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως τα HP71 EV, TA91 EV, VS31, VA31, ES31) με στόχο την αντοχή στην αυξημένη ροπή των ηλεκτρικών οχημάτων, τη μείωση θορύβου και την αύξηση χιλιομετρικής ωφέλειας.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της στον παγκόσμιο χάρτη, η Kumho επενδύει ενεργά σε προγράμματα προβολής και εξέλιξης, όπως το Driving Experience στο Vairano Circuit (Μιλάνο) για ευρωπαϊκούς συνεργάτες, η προμήθεια ελαστικών στο USA Formula Drift 2024, η συνεργασία με μεγάλες ομάδες, όπως η Tottenham Hotspur, η Eintracht Frankfurt και τους Atlanta Haws (ΝΒΑ), καθώς και χορηγία της ισπανικής μπασκετικής λίγκας ACB.

Ουσιαστικό αποτύπωμα για την Kumho έχει και η διάθεση για προσφορά στην κοινωνία μέσω δράσεων κοινωνικής ευθύνης, όπως η υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ, μέσω του αθλητισμού. Η KUMHO TIRE, εδώ και 2 χρόνια, υποστηρίζει τον Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τις δράσεις και τις προσπάθειες των αθλητών του. Ο Σύλλογος «Ελπίδα», μέλος της ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ, ιδρύθηκε το 2006 και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό των ΑμεΑ στη Βόρεια Ελλάδα, με περισσότερους από 80 αθλητές, μεταξύ των οποίων και 9 Παραολυμπιονίκες.

Τα ελαστικά της KUMHO διαθέτει στην ελληνική αγορά ως αντιπρόσωπος και διανομέας, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2022, η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε., μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της. Τα καταστήματα που διαθέτουν πανελλαδικά τα ελαστικά Kumho είναι εδώ.