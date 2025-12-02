Mε ένα κλικ κάνεις το Ford σου ακόμα καλύτερο

Ο ιστότοπος www.fordaccessories.gr συγκεντρώνει όλα τα γνήσια αξεσουάρ της μάρκας, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο έναν επίσημο online προορισμό μέσω του οποίου κάθε κατόχος μοντέλου Ford μπορεί να δει, να ανακαλύψει, να επιλέξει, αλλά και να στείλει εύκολα τις επιλογές του, στον επίσημο έμπορο Ford της αρεσκείας του.

Ο επισκέπτης δεν έχει παρά να επιλέξει το επιβατικό ή επαγγελματικό μοντέλο Ford που επιθυμεί, καθώς και το έτος παραγωγής του δικού του αυτοκίνητου, βλέποντας αμέσως όλα τα διαθέσιμα αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα στο όχημά του. Κάθε προϊόν συνοδεύεται από φωτογραφίες, τεχνικά χαρακτηριστικά και αναλυτικές περιγραφές, διευκολύνοντας την επιλογή μέσα από ένα περιβάλλον περιήγησης που θυμίζει διαμορφωτή (configurator).

Ο ιστότοπος www.fordaccessories.gr καλύπτει, εκτός από παλαιότερα μοντέλα Ford, ολόκληρη την τρέχουσα γκάμα της εταιρείας - από τα δημοφιλή Puma, Kuga και Focus έως και τα αμιγώς ηλεκτρικά Mustang Mach-E, Explorer και Capri. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στα διαθέσιμα αξεσουάρ ηλεκτροκίνησης, όπως καλώδια φόρτισης Mode 2 και Mode 3, βάσεις και καλύμματα καλωδίων και φορητές λύσεις φόρτισης για κάθε τύπο οχήματος. Οι χρήστες μπορούν έτσι να εξοπλίσουν το αμιγώς ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό τους Ford με όλα όσα χρειάζονται για άνετη και ασφαλή φόρτιση τόσο στο σπίτι όσο και στο δρόμο.

Η γκάμα των διαθέσιμων αξεσουάρ στην ιστοσελίδα www.fordaccessories.gr περιλαμβάνει επίσης λύσεις εξατομίκευσης για το αμάξωμα και το εσωτερικό των αυτοκινήτων Ford, όπως αεροτομές, μαρσπιέ, σπορ πεντάλ, επενδύσεις και πατάκια, καθώς και πρακτικά στοιχεία για την καθημερινότητα και τη μεταφορά σπορ εξοπλισμού, όπως σχάρες οροφής, μπαγκαζιέρες, ράγες και βάσεις για ποδήλατα και πολλά άλλα. Για όσους θέλουν να διατηρούν το όχημά τους σε άψογη κατάσταση, υπάρχουν επίσης μια σειρά από προϊόντα φροντίδας και προστασίας, όπως για παράδειγμα προστατευτικά προφυλακτήρων, καλύμματα καθισμάτων, κιτ καθαρισμού και λασπωτήρες.

Ταυτόχρονα, μέσα από την πλατφόρμα www.fordaccessories.gr, όλοι οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα μια προσωπική λίστα επιλογών που μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά στον επίσημο έμπορο Ford της προτίμησής τους για παραγγελία ή τοποθέτηση. Παράλληλα, μπορούν να ενημερώνονται για νέες συλλογές, lifestyle προϊόντα με το σήμα της Ford, αλλά και για εποχικές προσφορές που ανανεώνονται τακτικά.

Με την εγγύηση ποιότητας και συμβατότητας της μάρκας, η ιστοσελίδα www.fordaccessories.gr αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην προηγμένη ψηφιακή εμπειρία που προσφέρει η Ford σε όλους τους πελάτες, δίνοντας στους κατόχους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν εύκολα και γρήγορα όλα τα γνήσια αξεσουάρ που έρχονται να ενισχύουν το στυλ, τη λειτουργικότητα, την άνεση και την εξατομίκευση του οχήματός τους.