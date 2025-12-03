Δωρεάν χειμερινός έλεγχος και 20% εκπτώσεις από μια ιδιαίτερη ιαπωνική εταιρία

Δωρεάν έλεγχο του αυτοκινήτου τους μπορούν να πραγματοποιήσουν οι πελάτες της Subaru, στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της εταιρίας, για να είναι πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες χειμερινές καιρικές συνθήκες, αλλά και να επωφεληθούν από εκπτώσεις που αφορούν τα ανταλλακτικά και την εργασία, σε περίπτωση που αυτά χρειαστούν.

Μπορεί οι δύσκολες χειμερινές συνθήκες να είναι παιχνιδάκι για την τετρακίνηση και την αξιοπιστία των μοντέλων Subaru, αλλά πάντα χρειάζεται η σωστή προετοιμασία με έναν καθιερωμένο τεχνικό έλεγχο, ειδικά τώρα που η Subaru Πλειάδες Μotors AE τον προσφέρει δωρεάν.

Έτσι η κεντρική αντιπροσωπεία της Subaru σε συνεργασία με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής εξυπηρέτησης, προσκαλεί τους κατόχους αυτοκινήτων Subaru, από 24 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου, να κάνουν δωρεάν τεχνικό έλεγχο και να επωφεληθούν των εκπτώσεων 20% στην εργασία και 20% στα γνήσια ανταλλακτικά, που τυχόν χρειαστούν.

Οι κάτοχοι Subaru μπορούν να καλέσουν το εξουσιοδοτημένο συνεργείο Subaru που τους εξυπηρετεί καλύτερα για να κλείσουν έγκαιρα το ραντεβού τους.

Η γκάμα της Subaru στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα Crosstrek, Forester, Outback και το αμιγώς ηλεκτρικό Solterra. Μπορείτε να τα δείτε στο www.subaru.gr ή να τηλεφωνήσετε στην αντιπροσωπεία της Subaru, την ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS AE, για περισσότερες πληροφορίες (210 6800 800).