Διπλή διάκριση αυτής της ιαπωνικής μάρκας από το Consumer Reports

Η Subaru αναδείχθηκε ως καλύτερη συνολικά και πιο αξιόπιστη μάρκα για το 2025, σύμφωνα με το Consumer Reports, καθιστώντας την κορυφαία μάρκα αυτοκινήτων παγκοσμίως βασισμένη σε αξιολογήσεις αξιοπιστίας, ασφάλειας, ικανοποίησης ιδιοκτητών και δοκιμών οδήγησης.

Το Consumer Reports είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει στους καταναλωτές αμερόληπτες δοκιμές προϊόντων και ερευνητική δημοσιογραφία, αποτελώντας μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, ώστε οι καταναλωτές να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς. Τα τελευταία χρόνια η Subaru μάς έχει συνηθίσει να εμφανίζεται στις κορυφαίες θέσεις των αξιολογήσεων του οργανισμού Consumer Reports (CR) στην Αμερική, φέτος όμως η ιαπωνική μάρκα κατάφερε να ξεχωρίσει με μια διπλή διάκριση.

Συγκεκριμένα, η Subaru αναδείχθηκε ως η Καλύτερη Συνολικά Μάρκα Αυτοκινήτων και η Πιο Αξιόπιστη Μάρκα για το 2025 με βάση την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την ικανοποίηση των ιδιοκτητών και τις αξιολογήσεις δοκιμών δρόμου.

«Η Subaru έχει ανέβει στην κορυφή της κατάταξης των μαρκών που ερευνούμε, εκτοπίζοντας δύο ασιατικές μάρκες που εναλλάσσονταν στις δύο πρώτες θέσεις για πολλά χρόνια. Ένας βασικός λόγος πίσω από τη διπλή επιτυχία της Subaru είναι το γεγονός ότι τα αυτοκίνητά της μοιράζονται πολλά αξιόπιστα εξαρτήματα», λέει ο Steven Elek, ο οποίος επιβλέπει την ανάλυση δεδομένων αυτοκινήτων στο Consumer Reports. «Αυτή η ομοιότητα σημαίνει ότι όταν η Subaru επανασχεδιάζει ένα όχημα, μπορεί να κάνει λιγότερες σταδιακές αλλαγές μεταφέροντας αξιόπιστα συστήματα και αυτό μειώνει τον κίνδυνο νέων προβλημάτων».

Το Consumer Reports αξιολογεί τις μάρκες αυτοκινήτων μετρώντας τη μέση βαθμολογία για όλα τα αυτοκίνητα που δοκιμάζει από κάθε εταιρεία αυτοκινήτων και τα κατατάσσει ανάλογα. Το συνολικό σκορ προκύπτει από σύνθεση των βαθμολογίων, που προκύπτουν από τις δοκιμές στο δρόμο με πάνω από 50 ξεχωριστές δοκιμασίες για κάθε μοντέλο, τις εκτιμήσεις αξιοπιστίας, ικανοποίησης πελατών και προβλημάτων που αντιμετώπισαν τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς και την παρουσία βασικών χαρακτηριστικών ασφαλείας και επιδόσεων στις δοκιμές σύγκρουσης (όταν αυτές ολοκληρωθούν).

Η γκάμα της Subaru στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα Crosstrek, Forester, Outback και Solterra. Μπορείτε να τα δείτε στο www.subaru.gr ή να τηλεφωνήσετε στην αντιπροσωπεία της Subaru, την ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS AE, για περισσότερες πληροφορίες (210 6800 800).