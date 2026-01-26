Δελεαστική πρόταση από νεοφερμένο γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η AION συστήθηκε στην ελληνική αγορά στα τέλη της περασμένης χρονιάς και στο ξεκίνημα της καινούργιας δίνει δυναμικό παρών στην αγορά με νέες ευέλικτες επιλογές και παροχές, προτείνοντας ένα μεγάλο και πληρέστατα εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας SUV σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή.

Από το 2017, ο Όμιλος GAC (Guangzhou Automobile Group με έτος ίδρυσης το 1955) επένδυσε στην «πράσινη στροφή» μέσω της θυγατρικής AION (που προκύπτει εκ του: AI always ON), μπαίνοντας «δυνατά» στην αγορά ηλεκτρικών (EV) και νέας γενιάς αυτοκινήτων. Πρόκειται για ένα brand που έχει ήδη επιδείξει δυναμική ανά διαστήματα στην παγκόσμια αγορά με πάνω από 1,0 εκατομμύριο πωλήσεις (έφτασε σε αυτό το ορόσημο σε λιγότερα από 5 χρόνια, πιο γρήγορα από Tesla και BYD) και ταχεία ανάπτυξη, στοιχεία που καθιστούν την AION μια από τις ανερχόμενες «πράσινες» επιλογές.

Η GAC AION συστήθηκε στην ελληνική αγορά στα τέλη του 2025 μέσω της Inchcape Hellas, εισαγωγέα των Toyota & Lexus, κάνοντας αρχή με το V, ένα ηλεκτρικό SUV (κατηγορίας C-SUV) με μήκος 4,61 μ., μεταξόνιο που φτάνει τα 2.775 mm, πορτμπαγκάζ 427 λίτρων και αυτονομία έως 510 km. Το μοντέλο ξεχωρίζει για τη σύγχρονη σχεδίασή του, την έμφαση στην άνεση και την ευρυχωρία, καθώς και για τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό, φιλοδοξώντας να καλύψει ένα ευρύ φάσμα καθημερινών και οικογενειακών αναγκών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην πολιτική εγγυήσεων, καθώς το AION V συνοδεύεται από 8ετή εργοστασιακή εγγύηση τόσο για τα μηχανικά μέρη όσο και για τη μπαταρία υψηλής τάσης, στοιχείο που ενισχύει το αίσθημα αξιοπιστίας και μακροχρόνιας ασφάλειας για τον καταναλωτή.

Το μοντέλο διατίθεται στην Ελλάδα με διαφορετικές επιλογές απόκτησης, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στο οικονομικό τους προφίλ.

Στο πλαίσιο αυτό, η AION, σε συνεργασία με την Inchcape Hellas, παρουσιάζει το πρόγραμμα Level Up!, το οποίο συνδυάζει οικονομικά κίνητρα και ευέλικτες χρηματοδοτικές λύσεις. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει e-bonus ύψους 1.000 ευρώ, κάρτα φόρτισης αξίας 300 ευρώ για τα πρώτα χιλιόμετρα, προνομιακή χρηματοδότηση με σταθερό επιτόκιο 4,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75) και μηνιαία δόση από 399 ευρώ, καθώς και εναλλακτική λύση leasing με μηνιαίο μίσθωμα από 347 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Σε συνδυασμό με το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τελική τιμή του AION V διαμορφώνεται στις 29.900 ευρώ, καθιστώντας το μοντέλο μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών οικογενειακών C-SUV.

Η επαφή του κοινού με τη μάρκα και τα μοντέλα της πραγματοποιείται στο νέο κατάστημα GAC AION στο Μαρούσι (Νεαπόλεως 1), έναν χώρο αφιερωμένο στην ηλεκτροκίνηση, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να δουν από κοντά το όχημα και να πραγματοποιήσουν test drive.