Ποιος είναι ο «κολοσσός» από την Κίνα που μπαίνει με αξιώσεις στη ελληνική αγορά;

Μπορεί ο κινεζικός όμιλος Guangzhou Automobile Group (GAC Group), που ιδρύθηκε το 1955, να μην είναι γνωστός στους περισσότερους Έλληνες οδηγούς, δεν είναι όμως καθόλου τυχαίος. Απεναντίας πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές στην Κίνα, με διεθνή αναγνώριση και ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνεται πλέον στη λίστα Fortune Global 500.

Ξεκίνησε να φτιάχνει αυτοκίνητα δημιουργώντας κοινοπραξίες με κορυφαίες εταιρείες, όπως η Honda (1998) και η Toyota (2004), ενώ από το 2008 η GAC Motor άρχισε την εξέλιξη δικών της αυτοκινήτων. Το λανσάρισμα του πρώτου έγινε το 2012, ενώ ένα χρόνο αργότερα δημιουργήθηκε το διεθνές παρακλάδι. Μέχρι σήμερα 28 εκατ. αυτοκίνητα έχει κατασκευάσει ο όμιλος, ενώ οι ετήσιες πωλήσεις του ομίλου σήμερα ξεπερνούν τα 2 εκατ. αυτοκίνητα με στόχο μέχρι το 2030 το μισό εκατομμύριο να αφορά εξαγωγές.





Από το 2017 η GAC επένδυσε στην «πράσινη στροφή» μέσω της θυγατρικής AION (που προκύπτει εκ του: AI always ON), μπαίνοντας «δυνατά» στην αγορά ηλεκτρικών (EV) και νέας γενιάς αυτοκινήτων. Πρόκειται για ένα brand που έχει ήδη επιδείξει δυναμική ανά διαστήματα στην παγκόσμια αγορά με πάνω από 1,0 εκατομμύριο πωλήσεις (έφτασε σε αυτό το ορόσημο σε λιγότερα από 5 χρόνια, πιο γρήγορα από Tesla και BYD) και ταχεία ανάπτυξη, στοιχεία που καθιστούν την AION μια από τις ανερχόμενες «πράσινες» επιλογές.





Η GAC AION λοιπόν είναι η νέα κινεζική μάρκα που συστήνεται στην ελληνική αγορά μέσω της Inchape Hellas, εισαγωγέα των Toyota & Lexus, κάνοντας αρχή με το V, ένα ηλεκτρικό SUV (κατηγορίας C-SUV), που δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και στη ευρυχωρία, ενώ από το Μάρτιο της επόμενης χρονιάς θα προστεθεί στη γκάμα και το UT, ένα μοντέρνο ηλεκτρικό χάτσμπακ.

Στο πλαίσιο της επίσημης δημοσιογραφικής παρουσίασης της μάρκας, που έγινε στον χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών «Πειραιώς 260», η Κλαίρη Χατζηγιάννη, Corporate & Brand Communications Manager, αφού ανέφερε πως το λανσάρισμα της μάρκας είναι μια γιορτή για την Inchape Hellas, τόνισε και πως η GAC AION βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις και πως επιδεικνύει ιδιαίτερη ευελιξία.





Από φέτος, η GAC AION ξεκίνησε το ταξίδι της στην Ευρώπη από τις αγορές της Φινλανδίας και της Πορτογαλίας. Ο Niels De Gruijter, Deputy General Manager & Marketing and Sales VP Europe (πρώτος από δεξιά στην κάτω φωτογραφία), υπογράμμισε πως η έλευση της μάρκας στην Ελλάδα συνιστά ορόσημο παράλληλα με την ανάπτυξή της και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές (η Ολλανδία θα λειτουργεί ως «κέντρο ελέγχου»), με κυρίαρχο στοιχείο το ομαδικό πνεύμα των στελεχών και την ισχυρή aftersales στρατηγική. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλήρες ευρωπαϊκό δίκτυο πωλήσεων μέχρι το 2028.





Θα πρέπει να σημειωθεί πως η ευρωπαϊκή παραγωγή των μοντέλων της εταιρείας γίνεται στο εργοστάσιο της Magna Steyr στην Αυστρία, ενώ η GAC AION διατηρεί κέντρο σχεδιασμού στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Σε κάθε περίπτωση, είσοδος της μάρκας στην ελληνική αγορά δεν συνιστά απλώς την παρουσία μιας νέας εταιρείας, αλλά την άφιξη ενός οργανισμού που φιλοδοξεί να θέσει νέα, υψηλότερα πρότυπα σε κρίσιμους τομείς της ηλεκτροκίνησης. Με βαθιά τεχνογνωσία, προηγμένες τεχνολογικές λύσεις και προσέγγιση που επικεντρώνεται στην ασφάλεια και την ποιότητα, η GAC AION έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το τοπίο της σύγχρονης αυτοκίνησης.





Από την πλευρά του ο Herman Riedl, President & Managing Director Inchcape Greece (επάνω φωτ.), σημείωσε πως η νεοεισερχόμενη στην ευρύτερη περιοχή μας εταιρεία αποτελεί τον στρατηγικό πυλώνα ηλεκτροκίνησης του GAC Group και υπογράμμισε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, γεγονός που έχει εξασφαλίσει στη μάρκα το βραβείο ποιότητας της JD Power για 8η συνεχή χρονιά.





Ενώ ο Νίκος Πρέζας, Brand Director AION Inchcape Hellas, χαρακτήρισε την AION ως ένα ανθρωποκεντρικό, μοντέρνο brand με προηγμένη τεχνολογία, που παράλληλα δίνει έμφαση στην ποιότητα και την υποστήριξη μετά την πώληση.

Το πρώτο εν Ελλάδι κατάστημα της μάρκας αναφέρεται σε έναν πρότυπο εκθεσιακό χώρο στο Μαρούσι, που λειτουργεί ως φυσικό σημείο πώλησης και ως χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία και τη φιλοσοφία της AION. Υπάρχει και παρακείμενος χώρος τεχνικής υποστήριξης. Από εκεί και πέρα, το πλάνο επέκτασης στηρίζεται στη δημιουργία ενός δικτύου με βάση αυτό της Toyota, που θα καλύπτει Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις της χώρας. Η τεχνική υποστήριξη θα βασίζεται σε συνεργεία στελεχωμένα με ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς και πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, σε απόθεμα, αλλά και άμεση αποστολή από το κέντρο στην Ολλανδία.





Πρεμιέρα με το AION V, ένα οικογενειακό C-SUV

Το πρώτο μοντέλο της κινεζικής μάρκας που κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα είναι το V, ένα αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV μήκους 4,6 m, που έχει επιτυχία την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP.





Προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού (Premium και Luxury), με επτά επιλογές χρωμάτων για το εξωτερικό και τρεις επιλογές διαμόρφωσης του εσωτερικού. Σημειώστε ότι μεταξύ άλλων, η έκδοση Premium περιλαμβάνει LED φώτα μπροστά και πίσω, ζάντες 19 ιντσών, ηλιοροφή, ράγες οροφής, θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού αλλά και θερμαινόμενο πίσω κάθισμα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών, οθόνη αφής για το infotainment 14,6 ιντσών και 9 ηχεία. Φυσικά παρούσα είναι και μία πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού και ασφάλειας, όπως Adaptive Cruise Control System (ACC), Integrated Cruise Assistance (ICA), Forward Collision Warning (FCW), Blind Spot Detection (BSD) και Lane Departure Prevention (LDP).





Η τιμή της έκδοσης Premium είναι 29.900 ευρώ (με τον υπολογισμό της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ, αλλά και με επιπλέον 1.000 ευρώ όφελος από την προωθητική ενέργεια Level UP! της αντιπροσωπείας). Αντίστοιχα, η έκδοση Luxury κοστίζει 32.900 ευρώ περιλαμβάνοντας κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως δερμάτινες επενδύσεις, λειτουργία μασάζ 8 σημείων στα μπροστινά καθίσματα, προηγμένο φίλτρο αέρα PM2.5 με αισθητήρα, πτυσσόμενο τραπεζάκι στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού και ψυγείο/θερμοθάλαμο (!) 6,6 λίτρων. Το τελευταίο μάλιστα έχει δυνατότητα συντήρησης 0-20 °C, ψύξης -1 έως -15 °C και θέρμανσης 35-50 °C.





Σημειώστε πως η αγορά του GAC AION V συνοδεύεται από ένα κουπόνι δωρεάν φόρτισης αξίας 300 ευρώ, αλλά και από ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο 4,9%. Αξίζει να σημειωθεί πως το GAC AION V καλύπτεται από μια ιδιαίτερα μεγάλη εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων για τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και από εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χιλιομέτρων για την μπαταρία του.

Από τεχνική σκοπιά, τώρα, την κίνηση του AION V εξασφαλίζει ένας ηλεκτροκινητήρας 204 ίππων (με ροπή 240 Nm) που τροφοδοτείται από μια LFP μπαταρία τεχνολογίας Magazine 2.0 με χωρητικότητα 75,26 kWh. Χάρη δε και στη στάνταρ αντλία θερμότητας, το AION V υπόσχεται αυτονομία έως 510 km σε μικτό κύκλο (WLTP) και έως 708 km στην πόλη, με μία φόρτιση. Ενώ όταν χρειαστεί να «ανεφοδιαστεί» με ρεύμα, η GAC ανακοινώνει πως μέσα σε 15 λεπτά μπορεί να αποκτήσει η μπαταρία αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να διανύσει το αυτοκίνητο 370 χιλιόμετρα. Σε ταχυφορτιστή DC, λοιπόν, ο χρόνος φόρτισης από το 30 στο 80% είναι 18 λεπτά, ενώ η μέγιστη ταχύτητα γρήγορης φόρτισης φτάνει τα 180 kW.





Σημειώστε ότι στο πλαίσιο της παρουσίασης οι προσκεκλημένοι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά από κοντά και το επόμενο μοντέλο που θα φέρει η GAC AION στην Ελλάδα - το πρώτο τρίμηνο του 2026, το σχεδιασμένο στο Μιλάνο AION UT, ένα όμορφο ηλεκτρικό hatchback crossover με μήκος 4,27 μέτρα.