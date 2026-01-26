Ποια είναι η νέα ομάδα από τη Γερμανία που μπαίνει στη Formula 1;

Ένα νέο κεφάλαιο στην αγωνιστική της ιστορία ανοίγει η Audi, με την παρουσίαση της εργοστασιακής της ομάδας Formula 1 σε ειδική εκδήλωση στον ιστορικό βιομηχανικό χώρο Kraftwerk, στο κέντρο του Βερολίνου, όπου περίπου 400 προσκεκλημένοι παρακολούθησαν την πρώτη δημόσια αποκάλυψη του εντυπωσιακού μονοθέσιου και του σχετικού εξοπλισμού.

Η Audi σηματοδότησε επίσημα την είσοδό της στη Formula 1 με την παρουσίαση της εργοστασιακής ομάδας Audi Revolut F1 Team σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μόλις πρόσφατα στο Βερολίνο και συγκεκριμένα στον βιομηχανικό χώρο Kraftwerk, παρουσία περίπου 400 προσκεκλημένων, στους οποίους αποκαλύφθηκε το μονοθέσιο Audi R26 και ο αγωνιστικός εξοπλισμός της ομάδας. Η εκδήλωση επιβεβαίωσε την επιχειρησιακή ωριμότητα του προγράμματος ενόψει της συμμετοχής της Audi στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 από το 2026, χρονιά-ορόσημο λόγω της εφαρμογής των νέων τεχνικών κανονισμών.

Το Audi R26 έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με το νέο τεχνικό πλαίσιο της Formula 1, το οποίο εισάγει τη μεγαλύτερη αναμόρφωση στην ιστορία των σύγχρονων υβριδικών μονοθεσίων. Οι κανονισμοί του 2026 δίνουν αυξημένο ρόλο στην ηλεκτρική ισχύ, περιορίζουν τη συνολική αεροδυναμική αντίσταση και ενσωματώνουν ενεργή αεροδυναμική τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω άξονα.

Τα νέα μονοθέσια καταργούν το σύστημα DRS και το αντικαθιστούν με κινητά αεροδυναμικά στοιχεία, τα οποία μεταβάλλουν το επίπεδο άντωσης και αντίστασης σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι οδηγοί διαθέτουν σύστημα ηλεκτρικής ώθησης (boost mode), που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ισχύος για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τόσο σε επιθετικές όσο και σε αμυντικές αγωνιστικές καταστάσεις.

Στην καρδιά του Audi R26 βρίσκεται η νέα υβριδική μονάδα ισχύος AFR 26 Hybrid, η οποία εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της Audi στο Neuburg an der Donau. Το σύστημα συνδυάζει έναν V6 turbo κινητήρα εσωτερικής καύσης 1,6 λίτρων, ισχύος περίπου 400 kW (545 PS), που συνδυάζεται με ένα σημαντικά ενισχυμένο ηλεκτρικό σύστημα με ισχύ έως 350 kW (477 PS), αντανακλώντας την στόχευση της Formula 1 προς τη μεγαλύτερη ηλεκτρική «συμμετοχή».

Το ηλεκτρικό σκέλος του συστήματος κίνησης του μονοθεσίου της Audi περιλαμβάνει σύστημα ανάκτησης ενέργειας (ERS), μονάδα αποθήκευσης υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, ηλεκτροκινητήρα MGU-K και εξελιγμένη μονάδα ελέγχου ισχύος. Η αυξημένη ηλεκτρική απόδοση καθιστά τη διαχείριση ενέργειας κρίσιμο παράγοντα απόδοσης, τόσο σε κάθε γύρο όσο και σε ολόκληρο τον αγώνα.

Η παραπάνω μονάδα ισχύος συνεργάζεται με νέο οκτατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων, επίσης σχεδιασμένο και εξελιγμένο από την Audi, συγκροτώντας ένα πλήρως ενοποιημένο powertrain. Το σύστημα λειτουργεί αποκλειστικά με βιώσιμα καύσιμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Formula 1 για το 2026.

Η μονάδα ισχύος AFR 26 Hybrid τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά πάνω στο μονοθέσιο λίγο πριν τα Χριστούγεννα στις εγκαταστάσεις του Hinwil, ενώ στις 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι γύροι πίστας στο Circuit de Barcelona-Catalunya στο πλαίσιο ημέρας γυρισμάτων. Τα δεδομένα από τις αρχικές δοκιμές αξιοποιούνται για τη βαθμονόμηση των συστημάτων ανάκτησης και διαχείρισης ενέργειας, καθώς και για τη συσχέτιση προσομοιώσεων και πραγματικών μετρήσεων.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει shakedown το προσεχές χρονικό διάστημα στη Βαρκελώνη και δύο κύκλους επίσημων δοκιμών στο Μπαχρέιν τον Φεβρουάριο, πριν από το αγωνιστικό ντεμπούτο της Audi στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία.

Η Audi Revolut F1 Team θα αγωνιστεί με τους Gabriel Bortoleto και Nico Hülkenberg, ενώ ο αγωνιστικός και ομαδικός ρουχισμός έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την adidas, με έμφαση στη θερμική διαχείριση και στη μείωση βάρους. Παράλληλα, η BP αποτελεί στρατηγικό τεχνικό συνεργάτη στον τομέα των βιώσιμων καυσίμων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καυσίμων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η είσοδος της Audi στη Formula 1 εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική, όπου ο μηχανοκίνητος αθλητισμός λειτουργεί ως πεδίο επιτάχυνσης τεχνολογικής εξέλιξης. Το καθεστώς ανώτατου ορίου δαπανών (cost cap) επιβάλλει αυστηρό έλεγχο πόρων, ενισχύοντας τη σημασία της αποδοτικής μηχανολογικής σχεδίασης και της ψηφιακής προσομοίωσης.

Σε μια περίοδο όπου η Formula 1 μετασχηματίζεται σε πλατφόρμα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και βιώσιμων τεχνολογιών, η Audi βλέπει τη συμμετοχή της στην κορυφή του motorsport ως φυσική συνέχεια της αγωνιστικής της κληρονομιάς και ως τεχνολογική επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.