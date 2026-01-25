Ποιος κατέκτησε τη 2η και την 3η θέση στο σκληρότερο ράλι του κόσμου;

Έντονο ήταν το αγωνιστικό αποτύπωμα της Ford στο φετινό Dakar Rally 2026, τον πιο απαιτητικό ίσως - και εμβληματικό - αγώνα rally-raid παγκοσμίως, στον οποίο η Ford Racing συμμετείχε για ακόμη μια φορά με επιτυχία και κατάφερε να κατακτήσει τη 2η και την 3η θέση της γενικής κατάταξης, έχοντας ρίξει στη μάχη με την άμμο τέσσερα εργοστασιακά πληρώματα και ισάριθμα Ford Raptor T1+.

Το φετινό 48ο Dakar Rally αποτέλεσε για ακόμη μία φορά μια σκληρή δοκιμασία για πληρώματα και οχήματα, απαιτώντας υψηλό επίπεδο ταχύτητας, στρατηγικής και αντοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ford Racing συμμετείχε με τέσσερα εργοστασιακά πληρώματα και ισάριθμα Ford Raptor T1+, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον αγώνα.

To Dakar Rally 2026 είχε διάρκεια άνω των δύο εβδομάδων και έλαβε χώρα για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στη Σαουδική Αραβία, περιλαμβάνοντας διαδρομές συνολικού μήκους σχεδόν 8.000 χιλιομέτρων, με ποικιλία τερέν που εκτείνονταν από αμμόλοφους και βραχώδη μονοπάτια έως ανοιχτές εκτάσεις ερήμου.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Ford Racing κατέκτησε τη δεύτερη και τρίτη θέση στη γενική κατάταξη με τα πληρώματα των Nani Roma / Alex Nano και Mattias Ekström / Emil Bergkvist αντίστοιχα, ενώ την πέμπτη θέση εξασφάλισαν οι Carlos Sainz Sr / Lucas Cruz με ακόμη ένα Ford Raptor T1+ (δείτε εδώ τεχνικές λεπτομέρειες του Raptor T1+ και ένα ενδιαφέρον βίντεο με το Carlos Sainz Sr και τον γιο του Carlos Sainz Jr. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσαν τη σταθερή παρουσία της ομάδας στις πρώτες θέσεις, σε έναν αγώνα όπου οι συνθήκες συχνά μεταβάλλονται απρόβλεπτα.

Το Ford Raptor T1+, που δημιουργήθηκε για να κάνει τη Ford να πρωταγωνιστήσει στους σκληρούς αγώνες rally raid και ειδικά στο περίφημο Dakar Rally βασίστηκε σε έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 5.0 V8 Coyote Darkhorse, σε συνδυασμό με προηγμένη ανάρτηση FOX και ενισχυμένο πλαίσιο, στοιχεία που συνέβαλαν στην αξιοπιστία και την αντοχή του οχήματος στις ακραίες καταπονήσεις του Dakar. Η συνολική του απόδοση ανέδειξε τις δυνατότητες του μοντέλου σε συνθήκες που θεωρούνται από τις πιο απαιτητικές στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σύμφωνα με τη Ford Racing, η συμμετοχή και οι επιδόσεις στο Dakar Rally 2026 εντάσσονται σε ένα ευρύτερο αγωνιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τους αγώνες στα μοντέλα παραγωγής της εταιρείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ford Ranger Raptor, το οποίο αξιοποιεί εμπειρίες και τεχνολογικές λύσεις που έχουν δοκιμαστεί σε αγωνιστικό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.