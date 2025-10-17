Ο πασίγνωστος πατήρ, ο πολλά υποσχόμενος υιός και το… «τέρας»

Η πιο πρόσφατη δοκιμή του θηριώδους αγωνιστικού Ford Raptor T1+ είχε μια ιδιαίτερη εξέλιξη, καθώς δίπλα στον θρυλικό οδηγό και δις Παγκόσμιο Πρωταθλητή WRC, Carlos Sainz Sr, δε βρέθηκε ο μόνιμος συνοδηγός του τα τελευταία χρόνια, Lucas Cruz, αλλά ο γιος του Carlos Sainz Jr, γνωστός για την εντυπωσιακή του πορεία στη Formula 1, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν ρόλους πίσω από το τιμόνι και στο δεξί μπάκετ του κορυφαίου αγωνιστικoύ της Ford Racing, ζώντας μια ιδιαίτερη εμπειρία.

Το θηριώδες Raptor T1+ δημιουργήθηκε για να κάνει τη Ford να πρωταγωνιστήσει στους σκληρούς αγώνες rally raid και ειδικά στο περίφημο Dakar Rally. Η Ford Performance, η M-Sport και η Red Bull έβαλαν τη σφραγίδα τους στο χαρακτηριστικά «άγριο» Ford Raptor T1+, που κινείται από τον θρυλικό 5-λιτρο Coyote V8 κινητήρα της αμερικάνικης φίρμας, που μεταξύ άλλων βρίσκουμε και στη νέα Mustang.

Το αγωνιστικό off-road «κτήνος» είναι χτισμένο πάνω σε έναν ανθεκτικό σκελετό από ατσάλι με τα πάνελ αμαξώματος να είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα και. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 400mm, ενώ το βάρος τα 2.010 kg, το πλάτος τα 2.300mm και η γωνία προσέγγισης ξεπερνά τις 70 μοίρες.

Το Raptor T1+ διαθέτει ρυθμιζόμενα αμορτισέρ τεσσάρων κατευθύνσεων και ανεξάρτητη εμπρός και πίσω ανάρτηση με διπλά ψαλίδια, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών που συνδυάζονται με ελαστικά εκτός δρόμου 37 ιντσών, αλλά και αεριζόμενους δίσκους Alcon 355mm, μπροστά και πίσω, με εξαπίστονες δαγκάνες.

Kαι μόνο το γεγονός ότι ένας από τους οδηγούς του Raptor T1+, είναι ο Carlos Sainz Sr. λέει πολλά για το πόσο δύσκλολο είναι να δαμαστεί αυτό το θηρίο.

Ο Carlos Sainz Sr είναι αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους οδηγούς στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WRC, πρώην οδηγός της Ford με το θρυλικό Focus WRC, αλλά και τέσσερις φορές νικητής του Rally Dakar.

Στο πλαίσιο των εξαντλητικών δοκιμών αντοχής και εξέλιξης του Ford Raptor T1+, τον περασμένο μήνα στη Σαραγόσα της Ισπανίας, πριν από το Rallye du Maroc 2025 και το Dakar Rally 2026, ο Carlos Sainz Sr είχε δίπλα του έναν ξεχωριστό φιλοξενούμενο, ο οποίος πήρε τη θέση που συνήθως ανήκει στον έμπειρο Lucas Cruz. Ο λόγος για τον γιό του, Carlos Sainz Jr, γνωστός για την εντυπωσιακή του πορεία στη Formula 1, αγωνιζόμενος φέτος με την ομάδα Atlassian Williams F1. Ήταν σίγουρα μια ξεχωριστή, όσο και ανθρώπινη εμπειρία, που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο (δείτε το εδώ), υπήρξαν πολλές στιγμές όπου ο δεσμός πατέρα και γιου δοκιμάστηκε, καθώς ο Sainz Jr προσπαθούσε να αντιληφθεί τις απίστευτες δυνατότητες ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου, όπως το Raptor T1+, το οποίο οδηγούσε ένας από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών.

Ωστόσο, κάποια στιγμή, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Sainz Jr να αναλαμβάνει θέση πίσω από το τιμόνι του «θηρίου» της Ford Racing και τον πατέρα του να κάθεται στο δεξί μπάκετ σε ρόλο καθοδηγητή.

Μεταξύ άλλων, στο σχετικό βίντεο, αποτυπώνεται η σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης ανάμεσα σε δύο προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι οποίες, μακριά από τα εκατομμύρια των θεατών που τους παρακολουθούν συνήθως, απόλαυσαν ανενόχλητοι μια μοναδική εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ελάχιστες είναι οι «δυναστείες» που έχουν το κύρος της οικογένειας Sainz.